Це я використовую проти ЛАДаprodigy написав:ніхто з финами не домовлявсяbudivelnik написав:Так і я вам пояснив...
Поясню ще раз
СРСР домовився з фінами
педерація гірша від СРСР і це видно по її поведінці в Криму...
Тому педерація повинна втратити інтерес до України і тільки тоді можна спробувати домовитись.
Раніше ніж педераційники не зацикляться у власних проблемах( а ми їм допомагаємо це робити) доти з ними говорити нічого , бо будь яка НАША ініціатива- буде сприйматись ними як прояв слабості.
Педерація топчеться на місці вже 5-тий місяць , а пуйло заявляє що вони наступають і захопили 5000 км2....
а якщо ви запропонуєте зупинитись? він же це не сприйме як переживання про здоровья його бійців( воно йому по барабану) він буде переконаний що ми на грані.
він хоче щоб СРСР виглядав гарним і пухнастим- я це підтверджую... але в порівнянні з тим як виглядає педерація..
Тому й кажу ЛАДУ
порівняй як виконувалось
СРСР-Фінляндія
педерація-Крим....
і що тоді бідному пенсіонеру робити?
на фоні того що робив совок в Фінляндії - дії педерації в Криму по відношенню до України -це ж небо і земля....
але совок хоче щоб педерація хоча б до рівня срср піднялась
а це по суті не можливо.