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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 07:55
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
інфо з перших рук? раніше цигарки тягали через кордон, тепер ухилянтів?
З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.
То скинь координати номерному фоксу, бо він мається тут, ніяк кордон не може перейти )
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Додано: Суб 06 чер, 2026 07:59
Shaman написав:
нічого собі розцінки - а кажуть бідна країна...
орієнтовно 8 тисяч доларів.
Сам розумієш що з сигаретами на таку суму возні буде.
Дорого. Мож канєшно звязатись з неперевіреними людьми і знайти дешевше раза в 2 два, но я б не радив такого робити...
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:03
Banderlog написав: Shaman написав:
нічого собі розцінки - а кажуть бідна країна...
орієнтовно 8 тисяч доларів.
Сам розумієш що з сигаретами на таку суму возні буде.
Дорого. Мож канєшно звязатись з неперевіреними людьми і знайти дешевше раза в 2 два, но я б не радив такого робити...
може дійсно допоможеш деяким тутешнім страждальцям?..
це ж все же колись було описано
И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим.
А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит. Дешево, совсем дешево
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:09
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
інфо з перших рук? раніше цигарки тягали через кордон, тепер ухилянтів?
З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.
То скинь координати номерному фоксу, бо він мається тут, ніяк кордон не може перейти )
я могу и из отпуска не вернуться
но я требую полной легальности в этом вопросе и чем дальше, тем больше
в конце-коноцов от меня тебе не удастся здыхаться и придется тебе понести суровое наказание перед украинским народом за те гнусности что ты творишь
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:13
Shaman написав:
це ж все же колись було описано
И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим.
поки шо в нас монархії нема.
І нікому служити обовязку нема. В сучасному світі кордони це анахронізм, має бути вільний ринок як товарів так і робітників.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:17
Banderlog написав:
В сучасному світі кордони це анахронізм,
якщо сувереністські-патерналістські держави, то кордони можуть мати сенс
якщо ж було декілька лібертаріанських революцій поспіль під гаслами безпошлінних кружевних труселів, то кордони мають бути відкриті хоча б на тому рівні, що був до революцій чи хоча б у тоталітарних сусідів
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:21
pesikot написав: Banderlog написав:
Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.
Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ...
Короткий зміст листа:
Ти старий, ми вас їб***, по 30 тисяч, росіяни недовольні тобою, ти вже 26 років сидиш, ми вас раком поставим, світ вас раком поставить, я про це потурбуюсь. А, цейво, давай війну закінчуй по ЛБЗ, дєд.
Зелена дипломатія — потужний шлях до миру.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 08:25
Schmit написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.
Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ...
Короткий зміст листа:
Ти старий, ми вас їб***, по 30 тисяч, росіяни недовольні тобою, ти вже 26 років сидиш, ми вас раком поставим, світ вас раком поставить, я про це потурбуюсь. А, цейво, давай війну закінчуй по ЛБЗ, дєд.
Зелена дипломатія — потужний шлях до миру.
То зеленський коменти під своїми акаунтами у соцмережах почитав і вирішив взяти стиль на озброєння, трішечки причесавши
Якщо серйозно, то катастрофа коли країною керують люди з розумом та відповідальністю підлітків
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