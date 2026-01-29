ИМХО для перемоги нам не треба знищувати всі їх об'єкти. достатньо щодня знищувати кілька портів, щоб туди не міг зайти жоден танкер, але ми навіть цього не можемо, на жаль.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО для перемоги нам не треба знищувати всі їх об'єкти. достатньо щодня знищувати кілька портів, щоб туди не міг зайти жоден танкер, але ми навіть цього не можемо, на жаль.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 чер, 2026 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 чер, 2026 17:11
Чхати на %, він розгромлений повністю.
Основна задача ЧФ, - висадка десанту і його підтримка.
Свою задачу він виконати не може, ні за яких сценаріїв.
Контроль моря і підтримка СВ, теж виконати не може.
Єдине на що здатен ЧФ рф, - запускати калібри з району Новоросійська.
Не думаю що для цього потрібен флот.
Додано: Суб 06 чер, 2026 17:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У жінок немає рук? Незрозуміло як вони виживають в Україні. Чим годуються. Чому гугманітарна складова не стосується чоловіків, які тікають від війни? Чоловікам якось приємно горіти в танках чи у квартирах після ракетних ударів?
Вы - не "совок". Вы - продукт воспитания абсолютно иной эпохи. И плюс лицемер. Служить государству должны все, если такая обяззаность есть. Все, включая Вас, Вашу жену и Ваших дочерей. Не существует особых людей. Если миллионы граждан ничего для страны не делают, то для нас, тех, кому навязывают эти де*** обязанности и долги, все выглядит так, что мы просто должны создавать безопасные условия для "лучшей" жизни каких-то паразитов, которые ничего, абсолютно ничего, государству не должны. В нормальном, справедливом обществе, такого быть не может. Все должны что-то делать во благо всего общества.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 06 чер, 2026 17:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 06 чер, 2026 17:18
Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
Додано: Суб 06 чер, 2026 17:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про десант з літа 2022 мова не йшлася . РФ набуває реальних союзників - сателітів як кндр , а Україна - ні , вона сама займає нішу бути кндр для Заходу
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