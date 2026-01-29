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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:02
Banderlog написав:
Щоб зеленський пішов в якийсь наступ потрібне створення резервів а поки що даж ті що є на лбз невідновлені. За стандартами нато наші війська вважаються не боєздатними і мають бути виведені на ротацію.
за стандартами НАТО на військових навчаннях війська НАТО програли три рази і ще програють
за стандартами НАТО навчали воювати наших хлопців у Франції, Британії, Польші-виявилось що стандарти треба удосконавлювати, бо воювати так -це програвати війну, не працює у 70% ситуації
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:07
prodigy написав: Banderlog написав:
Щоб зеленський пішов в якийсь наступ потрібне створення резервів а поки що даж ті що є на лбз невідновлені. За стандартами нато наші війська вважаються не боєздатними і мають бути виведені на ротацію.
за стандартами НАТО на військових навчаннях війська НАТО програли три рази і ще програють
за стандартами НАТО навчали воювати наших хлопців у Франції, Британії, Польші-виявилось що стандарти треба удосконавлювати, бо воювати так -це програвати війну, не працює у 70% ситуації
навчаннях?
на навчання з нато виставляли укомлектовані на 60- 70 процентів підрозділами з середнім віком 48р і провоювавшим по 4 роки?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:25
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:25
Banderlog
pesikot написав: Banderlog написав: prodigy написав:
Ушаков на пропозиції ЄС про долучитись до переговорів -відповідає дипломатичнo fuck off
а смисл їх допускати в 2 сторонні переговори? Хотять договарюватись хай вступають в війну
Ну то є так ... от Луку потрібно допускать, а европейцев - ні, ні, ні )
П'яний з ранку?
чи це взагалі москаль пише, а не майор ЗСУ
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:31
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
А в Росії ? Де переговорники ? )
Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію
.
для Раші. це ж вони не хочуть зупинятися й воюють до останнього руського...
ніхто не радується - але треба визнати нарешті реальність - перемовин на поточний момент не хоче Раша...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:33
Banderlog написав:
на навчання з нато виставляли укомлектовані на 60- 70 процентів підрозділами з середнім віком 48р і провоювавшим по 4 роки?
виставили 50 бандерлогів, кремезних як Павло Кордіяка, і вони всіх натівців відп*здили
навчання були -НАТО проти українськтих дронщіків
я був на Готланді тільки один раз (на тх Казахстан) весна 1987р
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:42
budivelnik написав: ЛАД написав:
Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров.
Если цель была такая, то вопросов нет.
Ти хоч раз в житті проводив переговори?
І що робив, коли опонент ще не почавши перемовини -починав вимагати від тебе ВСЕ...
Погоджувався що це і є початкова точка?
таке враження, що саме так він вів свій бізнес - результати бачимо...
але висновки не зроблено...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:46
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Дюрі-бачі Добавлю по поводу пирровой победы.
Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже потеряли много городов.
ИМХО це все можна досить легко компенсувати, відбудувати і повернути, але для цього потрібне суттєве фінансування в кілька трильйонів. Якщо вдасться їх стягнути з москалів репараціями (реалістично в формі %, які США/ЄС автоматично будуть перераховувати в спец фонд при покупці їх нафти/газу/добрив. Купив барель за 100$, з них 20$ Україні, 80$- москалям...) то це й буде перемога України.
так все і планується робити, як ви написали, тільки не за каденції Трампа
допускаю, якщо респи програють вибори 3 листопада 2026-може щось зміниться
відновлення почнуть з Київа, Харківа, Одеси, Дніпра
Покровськ , Краматорськ -де населення мінімальне, або зменшилось у 10 разів залишаться на третю чергу
відновлювати будуть критичну інфраструктуру(порти, мости, термінали, елеватори, підстанції ДТЕКу), будинки і школи посля цього
вчора попередили, про вимкнення газопостачання на районі на 4дні з понеділка (8/06/26), а 10 днів тому теж виключали газ на 3 дні (це перший було за 7 років)
ремонтні работи на ГПВТ
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:53
ЛАД написав:Дюрі-бачі
Добавлю по поводу пирровой победы.
Мы уже
потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже
потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже
потеряли много городов.
Но нашим потужникам и пропагандистам на это плевать с высокой колокольни.
Им плевать на судьбу Украины.
Главное - "подалі від раші".
Маленькая проблема в том, что "подалі від раші" само по себе не гарантирует процветание Украины. Особенно с учётом того (и они сами об этом пишут), что нам пока что нечего предложить Западу кроме, условно, зерна. Наша продукция не конкурентна на Западе.
Тем не менее, они готовы жертвовать жизнями и судьбами миллионов ради этой "великой" идеи.
маячня, але показує світогляд ЛАДа. цікава суміш брехні та полуправди. по-перше, що українцям плюватина втрати. на втрати плювати саме ухилянтам, які готові відмовитися від чого завгодно, аби їх не чіпали.
але ЛАД - як нам повернути цих людей та ці території? ніяк в твоєму світі? тоді чого ти розповідаєш про когось? поки це факт, й якби ти не плазував перед руськими, вони нічого не повернуть - ти ще не зрозумів цього.
знову натяк, що розвиватися Україна може лише з Рашею, бо бач - нічого не може запропонувати Європі. коли закінчиться війна, виявитсья що може багато чого. а от союз з Рашею ВЗАГАЛІ нічого не дасть Україні - лише подальшу руйнацію...
цей допис мав би хоч якусь реальність, яеби Україна відмовлялась від перемовин. але це лише в уяві наших зрадофілів - Україна веде перемовини будь з ким щодо припинення війги. а Раша - ні. вони взагалі лише посилюють свої вимогу. військових успіхів все менше, вимог - всі більше - класична радянсько/руська схема...
тому не треба тут займайтися такою явною оуслфільською пропагандою. спробуй запропонувати хоч якись нові умови для миру. не можеш? так чого виступаєш?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:54
ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом.
Движение через ААП "Джанкой" перекрыто
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