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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо саме Раша не хоче двосторонніх перемовин. вони бач великі, щоб домовлятися з Україною. може ЄС таки зможе вплинути на путіна - хоча поки не так багато можливостей...
100% москалі не хочуть перемовин, але причина абсолютно інша: вони вважають, що перемагають. Україна аналогічно не хотіла перемовин восени 2022, коли наші герої вели осаду Херсона....
причин багато - одна з вагомих - зупинення війни в поточних умовах є великим ризиком для оосбистої влади путіна - бо дуже багато хто запитає "Навіщо все це було?"... такий собі цугцванг - й воювати - погано, а мир - ще більше ризиків для царя...
й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:32
Shaman написав:
й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...
І поки, нажаль, через нерішучість наших союзників, в них є шлях для досягнення цих цілей.
Саме тому вони небезпідставно вважають, що перемагають
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:40
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...
І поки, нажаль, через нерішучість наших союзників, в них є шлях для досягнення цих цілей.
Саме тому вони небезпідставно вважають, що перемагають
Нерішучість стає меншою. 100тис.хороших руських за 1 рік. Відсутність бензину на Криму, і воплі від виносу складів і ппо, і розіпаній всього воєного на території непідконтрольній Україні території вражає. Китай поки що такої допомоги надати не може у технологіях, він не має цих технологій.
Наразі трамп відходить не лише від України, а і захисту оркостану. По їх території летить де лише можна.
Востаннє редагувалось stm
в Нед 07 чер, 2026 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:42
Всего 20 литров на одну машину в неделю будут продавать теперь в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Контролироваться заправка топлива на АЗС будет через QR-коды, которые выдаются онлайн ограниченным количеством в сутки и уже успели закончиться на сегодня.
Кроме того, прекращается заправка для частных лиц по ранее купленным топливным талонам.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:06
АндрейМ написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
800 000 за кордоном...
1 Я за те щоб вони отримали можливість економічного бронювання -це 1 млрд доларів/рік
2 Якщо країни які прийняли цих людей - будуть відправляти їх назад ... то навантаження на їх соціальну систему зменшиться на 8 млн *300євро*12місяців=3 млрд євро
З якого милого нам зменшать допомогу?
А 800 000 бійців+3 млрд доларів до тих 90млрд що обіцяли і 70млрд які починають розглядати...
То звідки фантазія про лопати?
боїщся що педераційники відгребуть ще до того як ти лапті....?
Яких "бійців"? Люди, які виїхали воювати не хочуть. Ти можеш це зрозмуіти? Які євро? Чоловіки євро не отримують. Для них це неважливо. Вони заробляють на своє існування. Я розумію, що ти хочеш зберегти свою дупу і дупу своїх синів, але повторюй кожного разу: ти - ніхто. Твох копійки нічого не значать для країни у великому сенсі.
А сказати ти що хотів?
Багато емоцій, от тілки толку то..
Ну зачепив ти мене і синів, ну висказав що наша діяльність тобі не подобається
Ну заявив що 800 000 тих хто зараз в Європі-не бійці...
От тільки нюанс
Тільки серед моїх працівників БУСИФІКУВАЛИ трьох.. і всі воюють і навіть не пробують йти в СЗЧ...
Тому якщо ти обісрався- то чого ж ти думаєш що інші такі самі?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:09
ЛАД написав:
Тут недавно активно обсуждали проблемы пенс. системы в Украине и некоторые рассказывали, что это "наследие совка".
В UK "совка" точно не было.
Но вот что пишут:
Нам би їх проблеми....
32000фунтів стерлінгів на одного пенсіонера
або
45000 фунтів на двох.....
При цьому цей рівень досягається 23% населення...
Мені цікаво
а який рівень в тих 77% ? 30 000 на одного і 40 000 на двох ???
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:18
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо саме Раша не хоче двосторонніх перемовин. вони бач великі, щоб домовлятися з Україною. може ЄС таки зможе вплинути на путіна - хоча поки не так багато можливостей...
100% москалі не хочуть перемовин, але причина абсолютно інша: вони вважають, що перемагають. Україна аналогічно не хотіла перемовин восени 2022, коли наші герої вели осаду Херсона....
Москалі ПРОГРАЛИ захопивши КРИМ....
Вже тоді російськомовні мешканці Сходу України почали розуміти що завтра можуть проснутись в Педерації.....
В 2022 році - москалі зробивши черговий крок в пастку для імперії - не розрахували сил і перейшли до геноциду..
Але так як ракет в них малувато, то вони почали геноцид територій України де проживала максимальна кількість їхніх симпатиків....
Люди -вони всюди люди і тому частина чухнула в Педерацію ( і точно після війни не повернеться в Україну) , частина чухнула в Європу.. і з цієї частини в Україну повернуться тільки ті, для кого УКРАЇНСЬКА мова менш важка ніж польська/німецька/англійська....., тобто в Україні практично зникне тяга до рОссЕйськОгО мІрА, бо зникнуть носії цієї тяги..
Тепер просте порівняння.
Було 40 млн населення
26 млн тягнули в сторону ЄС
14 млн тягнули в сторону педерації...
Рух був в ЄС з швидкістю яку могли забезпечити при відсутності протидії всього
26-14=12 млн....
Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС ( і 2 млн Ладів тявкати що треба йти в протилежний бік), але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:20
Shaman написав: ЛАД написав:Дюрі-бачі
Добавлю по поводу пирровой победы.
Мы уже
потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже
потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже
потеряли много городов.
Но нашим потужникам и пропагандистам на это плевать с высокой колокольни.
Им плевать на судьбу Украины.
Главное - "подалі від раші".
Маленькая проблема в том, что "подалі від раші" само по себе не гарантирует процветание Украины. Особенно с учётом того (и они сами об этом пишут), что нам пока что нечего предложить Западу кроме, условно, зерна. Наша продукция не конкурентна на Западе.
Тем не менее, они готовы жертвовать жизнями и судьбами миллионов ради этой "великой" идеи.
маячня, але показує світогляд ЛАДа. цікава суміш брехні та полуправди. по-перше, що українцям плюватина втрати
. на втрати плювати саме ухилянтам, які готові відмовитися від чого завгодно, аби їх не чіпали.
але ЛАД - як нам повернути цих людей та ці території? ніяк в твоєму світі? тоді чого ти розповідаєш про когось? поки це факт, й якби ти не плазував перед руськими, вони нічого не повернуть - ти ще не зрозумів цього.
..........
Не надо подменять понятия.
Не украинцам, а вам с prodigy
и песикотом.
А "вони нічого не повернуть" - вы правы. Так я об этом и пишу. Мы всё это потеряли.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:26
ЛАД написав:
А "вони нічого не повернуть" - вы правы. Так я об этом и пишу. Мы всё это потеряли.
Не можна так нагло перекручувати
в оригіналі
як нам повернути цих людей та ці території?
а ти пишеш зовсім протилежне..
вони нічого не повернуть
Що настільки все погано що перейшов на відверту брехню?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:30
budivelnik написав:
Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС ( і 2 млн Ладів тявкати що треба йти в протилежний бік), але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
Дав би Бог, але поки всі заяви політиків говорить про те, що в Україні може залишитись 10 млн пенсіонерів, які будуть хоті просто вмерти і їм буде байдуже хто при владі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 07 чер, 2026 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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