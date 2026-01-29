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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1803618037180381803918040>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:30

Рух був в ЄС з швидкістю яку могли забезпечити при відсутності протидії всього
26-14=12 млн....

Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС, але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
Я же писал, что главная и единственная идея: "Подалі від раші".
Других мыслей нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:38

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС ( і 2 млн Ладів тявкати що треба йти в протилежний бік), але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
Дав би Бог, але поки всі заяви політиків говорить про те, що в Україні може залишитись 10 млн пенсіонерів, які будуть хоті просто вмерти і їм буде байдуже хто при владі.
Для того щоб себе налякати - треба частіше переглядати і публікувати найгірші варіанти розвитку.....
Але НАЙГІРШІ - так само НЕДОСЯЖНІ як і найкращі....
Тому
якщо є в сьогоднішній демографічній піраміді 25% населення - пенсіонери....
Так і в подальшому , в наступних два покоління (50 років) відсоток буде змінюватись на плюс 0,1% в рік і через 50 років у нас буде вже 30% населення пенсіонери.... при умові що термін виходу на пенсію залишиться 65 років

Тому
якщо РОЗГЛЯДАЄТЕ найближчі 20 років - то виходьте з того що кількість пенсіонерів буде близько 25% до ЗАГАЛЬНОЇ кількості населення...
Щоб там при цьому не писав який жовтий журнал.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Москалі ПРОГРАЛИ захопивши КРИМ...

дав би Бог нам так програти, як москалі в 2014, і накопичити 500 млрд $ за 10 років
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:41

budivelnik Ви не рахуєте мільйони молодих людей, які емігрують і мільйони пенсіонерів, яких виженуть з ЄС?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:42

  ЛАД написав:
Рух був в ЄС з швидкістю яку могли забезпечити при відсутності протидії всього
26-14=12 млн....

Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС, але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
Я же писал, что главная и единственная идея: "Подалі від раші".
Других мыслей нет.
Можна бути дурним...
Але бути ДУРНИМ в кубі - ніби не варто.
1 Ми не зможемо віддалитись ні на мм від педерації. Це карма і все життя ми будемо жити маючи на кордонах виродків.
2 При цьому, рух в ЄС...це не фізичний рух , це прийняття ТАМТЕШНІХ ЗАКОНІВ і правил.
Чомусь навіть наші емігранти які переїхали в ЄС живуть краще ніж емігранти які переїхали в педерацію...

То що дивного в тому що КРАЇНА буде рухатись до правил які дозволять краще жити?

Ну не хочу я щоб мої внуки воювали з Китаєм за Комсомольськ-на-Амурі, а з Японією за Сахалін....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:42

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...

І поки, нажаль, через нерішучість наших союзників, в них є шлях для досягнення цих цілей.
Саме тому вони небезпідставно вважають, що перемагають

Нерішучість стає меншою. .

тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?
І тоді ще півроку на дійти до уралу і спалити кремль а потім десь через рік перша хвиля демобілізції? Такий план якщо все піде оптимально?
Чи часові параметри то не наша справа? Надо надіятись і вірить по підняттю виплат так само? Надо лиш твердо вірити? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:45

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Ви не рахуєте мільйони молодих людей, які емігрують і мільйони пенсіонерів, яких виженуть з ЄС?
Штанці вже просушив?
Знаєш що таке закон про возєднання родини?
Знаєш скільки молодих людей виїхавших в США/ЄС - скористались цим законом для того щоб їх батьки змогли жити в країні де працюють їх діти?

І останнє
Якщо ти кинеш своїх батьків - то з чого ти взяв що мої діти будуть їх годувати краще ніж ти.

Тому ще раз
можеш себе лякати скільки завгодну.
Все одно , життя влаштоване таким чином що чим більшу крайність розглядаєш тим менша ймовірність її реалізації як в кращу так і в гіршу сторону.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?
Ніхто не буде висажуватись в Криму
У нас взагалі відсутні людські ресурси для атаки....
А от дочекатись що москалі самі Крим залишать ... - от цією китайською мудрістю ми й будемо користуватись...

Ба більше
Тигреня, зверни увагу як поменшало в тебе бажання чкурнути в СЗЧ... може тому що зміна способів ведення війни привела до зменшення НАШИХ втрат , а це в свою чергу привело до ЗБІЛЬШЕННЯ в тебе бажання служити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:49

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Москалі ПРОГРАЛИ захопивши КРИМ...
дав би Бог нам так програти, як москалі в 2014, і накопичити 500 млрд $ за 10 років
Ти приказку памятаєш
Половину роботи дурневі не показують...
Так от , захоплення Криму-це пів-роботи, а вже сьогодні ТОДІШНЄ рішення захопити навіть в очах педераційників не виглядає таким вже й хорошим.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А "вони нічого не повернуть" - вы правы. Так я об этом и пишу. Мы всё это потеряли.
Не можна так нагло перекручувати
в оригіналі
як нам повернути цих людей та ці території?

а ти пишеш зовсім протилежне..
вони нічого не повернуть

Що настільки все погано що перейшов на відверту брехню?

Не надо перекручивать и врать.
Это прямая цитата, которую вы обрезали:
як нам повернути цих людей та ці території? ніяк в твоєму світі? тоді чого ти розповідаєш про когось? поки це факт, й якби ти не плазував перед руськими, вони нічого не повернуть
ЛАД
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  #<1 ... 1803618037180381803918040>
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