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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18037180381803918040>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не надо перекручивать и врать.
Это прямая цитата, которую вы обрезали:
Тобто для тебе не зрозуміла суть?
якщо ПЛАЗУВАТи як ЛАД - нічого не повернуть....
Це тобі зрозуміло , тепер бачиш де перекрутив?
якщо ж НЕ ПЛАЗУВАТи а бити по морді - тоді ситуація -нЕ фсьО тАк АднАзнАчнА
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:55

  vt313 написав:...........
А так, я не бачу причин для капітуляції.

Я тоже.
Но других вариантов не существует?
Только либо война, либо капитуляция?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а вже сьогодні ТОДІШНЄ рішення захопити навіть в очах педераційників не виглядає таким вже й хорошим.

ИМХО на жаль, зараз навіть рішення вторгнутись в 2022 ще не вважають таким аж і поганим. На початку цього року трохи почали сумніватись, чи варто було починати, але Трамп їм допоміг відкласти сумніви ще на рік, а то й більше...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:57

  Xenon написав::mrgreen:

Всего 20 литров на одну машину в неделю будут продавать теперь в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Контролироваться заправка топлива на АЗС будет через QR-коды, которые выдаются онлайн ограниченным количеством в сутки и уже успели закончиться на сегодня.

Кроме того, прекращается заправка для частных лиц по ранее купленным топливным талонам.


20л туристам вистачить що звалити з Криму? (Ялта-Керчь 285км-25л мінімум)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:59

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:а вже сьогодні ТОДІШНЄ рішення захопити навіть в очах педераційників не виглядає таким вже й хорошим.

ИМХО на жаль, зараз навіть рішення вторгнутись в 2022 ще не вважають таким аж і поганим. На початку цього року трохи почали сумніватись, чи варто було починати, але Трамп їм допоміг...
Смішний ти...
2025 був дефіцит 3 трлн
2026 став дефіцит 6 трлн за 5 місяців,
Трамп допомагає на 300 млрд фублів місяць....
Тобто
Навіть отримавши допомогу від трампа( яку я особисто такою не вважаю , бо напруга між Іран-США , зменшує можливості Ірану в допомозі педерації)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:59

  prodigy написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Я не мучился ни в СССР, ни в Украине.
Вполне нормально жил.
А с "з позитивним настроєм" я буду доживать, когда закончится война и мои дети и внуки останутся живы.


ніх*ра, коли закінчиться війна ви будете нити на інші теми: промисловості немає, аграрна країни і багато чого може вам не подобатись

А что будете делать вы, "коли закінчиться війна"?
Радоваться тому, что промышленность в значительной степени уничтожена и призывать молодёжь "восстанавливать народное хозяйство", рассказывая как стойко лично вы боролись с агрессором?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:00

  ЛАД написав:
Рух був в ЄС з швидкістю яку могли забезпечити при відсутності протидії всього
26-14=12 млн....

Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС, але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
Я же писал, что главная и единственная идея: "Подалі від раші".
Других мыслей нет.


Болгарія, Румунія, Молдова, Арменія і навіть Сербія, чому так?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:призывать молодёжь "восстанавливать народное хозяйство",
Забуть совкові лозунги...
Всі в дупі бачили народне господарство
Кожен почне піднімати СВОЄ....
А для того щоб підняти своє - не обовязково морити голодом мільйони селян....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:06

  Banderlog написав:
тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?
І тоді ще півроку на дійти до уралу і спалити кремль а потім десь через рік перша хвиля демобілізції? Такий план якщо все піде оптимально?
Чи часові параметри то не наша справа? Надо надіятись і вірить по підняттю виплат так само? Надо лиш твердо вірити? :lol:

Треба. За цифрами відємного бюджету оркостану цікава мобілізація. Там потрібно більше грошей, більше ресурсів, при їх повної відсутності вже на зараз. Кількість недостачі робочих рук в Україні біля 1,5млн. людей. Військо більш адекватне - це 700тис. повне. На оркостані недостача більша, расизм більший, військо більше і неадекватніше. Ресурсів бюджету об'єктивно немає ще рік тому, але персоналістський режим на це не буде зважати. Ситуація гірша ніж Афганістан у 100 крат, але криса-хуйло дійсно найбільше любить себе: собі - все, іншим - коліно-челобітна поза, незважаючи на статки і можливості ) нажаль... воно з 2 тижня 2022 року дешевше б було його задушити фізично. Нащастя, кожен раз на війні, де вони(велична нація орків, тих поневолених народів які забули, що вони історично навіть не руськи) не душать причину, отримують зменшення територій і злидні ) Чи ми думаємо, що молодий ЛАД з Єлабуги менш патріотичний ніж ЛАД Харківський, коли бажає не винищення, а примирення?
Бандердог, як ми вже з'ясували комуна МП віруючих вам надала пакунок продуктів з вином. 1 раз. Комуна, найкраща, Греко-Католиків надала 10тис.дронів. А це мінімум 500$×10тис. 500тис$. Це одна, найкраща, і не Кагор, вважаєте що найгірша не змогла продукти вислати? ) Ви недарма теж оцінили ГК, і, я-атеіст, при виборі без вибору теж ) Це лише значить що на гарну справу ГК має 100% атеїста stm, з Бандерлогом складніше, поки що думками, він навіть на 16 моніторах у штабі не бачить що бачить stm, у надії що повторити технологію буде заважко )
Востаннє редагувалось stm в Нед 07 чер, 2026 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кожен почне піднімати СВОЄ....

назвіть хоч одну причину чому це робити в Україні, а не в Польщі чи іншій країні ЄС?
Дюрі-бачі
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