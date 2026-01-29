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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:53
ЛАД написав:
Не надо перекручивать и врать.
Это прямая цитата, которую вы обрезали:
Тобто для тебе не зрозуміла суть?якщо ПЛАЗУВАТи як ЛАД - нічого не повернуть....
Це тобі зрозуміло , тепер бачиш де перекрутив?
якщо ж НЕ ПЛАЗУВАТи а бити по морді - тоді ситуація -нЕ фсьО тАк АднАзнАчнА
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:55
vt313 написав:
...........
А так, я не бачу причин для капітуляції.
Я тоже.
Но других вариантов не существует?
Только либо война, либо капитуляция?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:56
budivelnik написав:
а вже сьогодні ТОДІШНЄ рішення захопити навіть в очах педераційників не виглядає таким вже й хорошим.
ИМХО на жаль, зараз навіть рішення вторгнутись в 2022 ще не вважають таким аж і поганим. На початку цього року трохи почали сумніватись, чи варто було починати, але Трамп їм допоміг відкласти сумніви ще на рік, а то й більше...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:57
Xenon написав:
:mrgreen:
Всего 20 литров на одну машину в неделю будут продавать теперь в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Контролироваться заправка топлива на АЗС будет через QR-коды, которые выдаются онлайн ограниченным количеством в сутки и уже успели закончиться на сегодня.
Кроме того, прекращается заправка для частных лиц по ранее купленным топливным талонам.
20л туристам вистачить що звалити з Криму? (Ялта-Керчь 285км-25л мінімум)
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:59
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
а вже сьогодні ТОДІШНЄ рішення захопити навіть в очах педераційників не виглядає таким вже й хорошим.
ИМХО на жаль, зараз навіть рішення вторгнутись в 2022 ще не вважають таким аж і поганим. На початку цього року трохи почали сумніватись, чи варто було починати, але Трамп їм допоміг...
Смішний ти...
2025 був дефіцит 3 трлн
2026 став дефіцит 6 трлн за 5 місяців,
Трамп допомагає на 300 млрд фублів місяць....
Тобто
Навіть отримавши допомогу від трампа( яку я особисто такою не вважаю , бо напруга між Іран-США , зменшує можливості Ірану в допомозі педерації)
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budivelnik
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:59
prodigy написав: ЛАД написав:budivelnik
Я не мучился ни в СССР, ни в Украине.
Вполне нормально жил.
А с "з позитивним настроєм" я буду доживать, когда закончится война и мои дети и внуки останутся живы.
ніх*ра, коли закінчиться війна ви будете нити на інші теми: промисловості немає, аграрна країни і багато чого може вам не подобатись
А что будете делать вы, "коли закінчиться війна"?
Радоваться тому, что промышленность в значительной степени уничтожена и призывать молодёжь "восстанавливать народное хозяйство", рассказывая как стойко лично вы боролись с агрессором?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:00
ЛАД написав:
Рух був в ЄС з швидкістю яку могли забезпечити при відсутності протидії всього
26-14=12 млн....
Щоб не сталось за пару наступних років, але в Україні буде 25 млн+/-, з яких 23 будуть тягнути в ЄС, але все одно швидкість руху в ЄС буде в 2 рази більшою ніж у варіанті 40 млн
25 - 2 = 23 млн в ЄС....
Я же писал, что главная и единственная идея: "Подалі від раші".
Других мыслей нет.
Болгарія, Румунія, Молдова, Арменія і навіть Сербія, чому так?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:05
ЛАД написав:
призывать молодёжь "восстанавливать народное хозяйство",
Забуть совкові лозунги...
Всі в дупі бачили народне господарство
Кожен почне піднімати СВОЄ....
А для того щоб підняти своє - не обовязково морити голодом мільйони селян....
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:06
Banderlog написав:
тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?
І тоді ще півроку на дійти до уралу і спалити кремль а потім десь через рік перша хвиля демобілізції? Такий план якщо все піде оптимально?
Чи часові параметри то не наша справа? Надо надіятись і вірить по підняттю виплат так само? Надо лиш твердо вірити?
Треба. За цифрами відємного бюджету оркостану цікава мобілізація. Там потрібно більше грошей, більше ресурсів, при їх повної відсутності вже на зараз. Кількість недостачі робочих рук в Україні біля 1,5млн. людей. Військо більш адекватне - це 700тис. повне. На оркостані недостача більша, расизм більший, військо більше і неадекватніше. Ресурсів бюджету об'єктивно немає ще рік тому, але персоналістський режим на це не буде зважати. Ситуація гірша ніж Афганістан у 100 крат, але криса-хуйло дійсно найбільше любить себе: собі - все, іншим - коліно-челобітна поза, незважаючи на статки і можливості ) нажаль... воно з 2 тижня 2022 року дешевше б було його задушити фізично. Нащастя, кожен раз на війні, де вони(велична нація орків, тих поневолених народів які забули, що вони історично навіть не руськи) не душать причину, отримують зменшення територій і злидні ) Чи ми думаємо, що молодий ЛАД з Єлабуги менш патріотичний ніж ЛАД Харківський, коли бажає не винищення, а примирення?
Бандердог, як ми вже з'ясували комуна МП віруючих вам надала пакунок продуктів з вином. 1 раз. Комуна, найкраща, Греко-Католиків надала 10тис.дронів. А це мінімум 500$×10тис. 500тис$. Це одна, найкраща, і не Кагор, вважаєте що найгірша не змогла продукти вислати? ) Ви недарма теж оцінили ГК, і, я-атеіст, при виборі без вибору теж ) Це лише значить що на гарну справу ГК має 100% атеїста stm, з Бандерлогом складніше, поки що думками, він навіть на 16 моніторах у штабі не бачить що бачить stm, у надії що повторити технологію буде заважко )
Востаннє редагувалось stm
в Нед 07 чер, 2026 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:08
ЛАД написав:
Кожен почне піднімати СВОЄ....
назвіть хоч одну причину чому це робити в Україні, а не в Польщі чи іншій країні ЄС?
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