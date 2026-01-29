Додано: Нед 07 чер, 2026 12:06

Banderlog написав:

тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?

І тоді ще півроку на дійти до уралу і спалити кремль а потім десь через рік перша хвиля демобілізції? Такий план якщо все піде оптимально?

Чи часові параметри то не наша справа? Надо надіятись і вірить по підняттю виплат так само? Надо лиш твердо вірити? тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?І тоді ще півроку на дійти до уралу і спалити кремль а потім десь через рік перша хвиля демобілізції? Такий план якщо все піде оптимально?Чи часові параметри то не наша справа? Надо надіятись і вірить по підняттю виплат так само? Надо лиш твердо вірити?

Треба. За цифрами відємного бюджету оркостану цікава мобілізація. Там потрібно більше грошей, більше ресурсів, при їх повної відсутності вже на зараз. Кількість недостачі робочих рук в Україні біля 1,5млн. людей. Військо більш адекватне - це 700тис. повне. На оркостані недостача більша, расизм більший, військо більше і неадекватніше. Ресурсів бюджету об'єктивно немає ще рік тому, але персоналістський режим на це не буде зважати. Ситуація гірша ніж Афганістан у 100 крат, але криса-хуйло дійсно найбільше любить себе: собі - все, іншим - коліно-челобітна поза, незважаючи на статки і можливості ) нажаль... воно з 2 тижня 2022 року дешевше б було його задушити фізично. Нащастя, кожен раз на війні, де вони(велична нація орків, тих поневолених народів які забули, що вони історично навіть не руськи) не душать причину, отримують зменшення територій і злидні ) Чи ми думаємо, що молодий ЛАД з Єлабуги менш патріотичний ніж ЛАД Харківський, коли бажає не винищення, а примирення?Бандердог, як ми вже з'ясували комуна МП віруючих вам надала пакунок продуктів з вином. 1 раз. Комуна, найкраща, Греко-Католиків надала 10тис.дронів. А це мінімум 500$×10тис. 500тис$. Це одна, найкраща, і не Кагор, вважаєте що найгірша не змогла продукти вислати? ) Ви недарма теж оцінили ГК, і, я-атеіст, при виборі без вибору теж ) Це лише значить що на гарну справу ГК має 100% атеїста stm, з Бандерлогом складніше, поки що думками, він навіть на 16 моніторах у штабі не бачить що бачить stm, у надії що повторити технологію буде заважко )