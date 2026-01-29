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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:08
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Дюрі-бачі Добавлю по поводу пирровой победы.
Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже потеряли много городов.
ИМХО це все можна досить легко компенсувати, відбудувати і повернути, але для цього потрібне суттєве фінансування в кілька трильйонів. Якщо вдасться їх стягнути з москалів репараціями (реалістично в формі %, які США/ЄС автоматично будуть перераховувати в спец фонд при покупці їх нафти/газу/добрив. Купив барель за 100$, з них 20$ Україні, 80$- москалям...) то це й буде перемога України.
Выход к морю и потерю территорий и, главное, людей компенсировать невозможно никаким финансированием.
Но, согласен, наладить нормальную жизнь можно и на меньшей территории с меньшим населением. Тут будивельник прав - есть очень много стран с небольшим населением, которые хорошо живут.
Но, простите, я сильно сомневаюсь в "суттєвому фінансуванні в кілька трильйонів
". Хотя всё же надеюсь, что какое-то финансирование будет.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:10
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Кожен почне піднімати СВОЄ....
назвіть хоч одну причину чому це робити в Україні, а не в Польщі чи іншій країні ЄС?
Три причини
1 В нас легше зайняти ринок бо він пустий
2 В нас в кожного є житло яке коштує від 1 млн грн, яке за кордоном треба буде ще купити
3 В нас легше жити, бо навколо тебе такі самі як і ти , з ким ти вчився, працював.....
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:10
ЛАД написав:
юдей компенсировать невозможно никаким финансированием.
А ось тут Ви категорично помиляєтесь: даєте кожному мігранту по квартирі (хай не у властность, а хоча б право проживання ) в Львові/Києві + 500 євро допомоги в місяць і не тільки майже всі Українці повернуться, а ще буде черга з мільйонів бажаючих отримати громадянство.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 07 чер, 2026 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:11
ЛАД написав:
Україна відновить своє домінування в світі по експорту збіжжя і військових технологій(це перше , куди будуть вкладати кошти зарубіжні інвестори, з роками продовольча криза буде тільки наростати і продукти вже в дефіциті у 700млнн населення
Близько 700–800 мільйонів людей у світі (кожен десятий житель Землі) постійно стикаються з недоїданням і хронічним голодом. Ще понад 100–140 мільйонів людей на планеті потерпають від гострого дефіциту продуктів, що спричинений війнами, економічними кризами або кліматичними катаклізмами.Глобальна продовольча криза розподілена нерівномірно і має кілька ключових причин:Конфлікти та війни: головна причина браку їжі для майже 140 мільйонів людей у найбільш вразливих країнах, таких як сектор Гази, Південний Судан та Сирія.
Відновлення промисловості України:
никого не треба зазивати, якщо будуть перспективи-бізнес буде вкладати свої(частково державні) кошти у промисловість, танки і кораблі 100% будувати не будуть
ви кожного дня по 20 постів маячні пишете
ви подивились відео про систему DELTA? чи знов шукаєте лайно на фонтанка.ру?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:13
budivelnik написав: ЛАД написав:
Не надо перекручивать и врать.
Это прямая цитата, которую вы обрезали:
Тобто для тебе не зрозуміла суть?якщо ПЛАЗУВАТи як ЛАД - нічого не повернуть....
Це тобі зрозуміло , тепер бачиш де перекрутив?
якщо ж НЕ ПЛАЗУВАТи а бити по морді - тоді ситуація -нЕ фсьО тАк АднАзнАчнА
Можете "НЕ ПЛАЗУВАТи" и фантазировать дальше, но пока все разговоры и споры идут вокруг ЛБЗ. И никто не ставит вопрос о возврате территорий и возврате к границам хотя бы 2022.
Даже мы уже не требуем этого для заключения мира.
И вопрос о репарациях тоже постепенно затухает.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:18
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Кожен почне піднімати СВОЄ....
назвіть хоч одну причину чому це робити в Україні, а не в Польщі чи іншій країні ЄС?
Откорректируйте, пожалуйста - вы приписали мне слова будивельника.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 12:18
budivelnik написав:
Тому
якщо РОЗГЛЯДАЄТЕ найближчі 20 років - то виходьте з того що кількість пенсіонерів буде близько 25% до ЗАГАЛЬНОЇ кількості населення...
Щоб там при цьому не писав який жовтий журнал.
Як в тебе працює ця математика? В країні з майже нульовою народжуваністю через 20-30 років усі стануть пенсіонерами. В країнах ЄС наразі перебуває більше мільйона українців віком до 18 років. Чи є надія, що вони повернуться? Я думаю, що ні. Хлопців точно ніхто повертати не збирається.
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