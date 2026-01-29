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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1803918040180411804218043>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:46

  stm написав:
  Banderlog написав:
тому треба підождати ще 3 роки і буде висадка нато в криму?
І тоді ще півроку на дійти до уралу і спалити кремль а потім десь через рік перша хвиля демобілізції? Такий план якщо все піде оптимально?
Чи часові параметри то не наша справа? Надо надіятись і вірить по підняттю виплат так само? Надо лиш твердо вірити? :lol:

Треба. За цифрами відємного бюджету оркостану цікава мобілізація. Там потрібно більше грошей, більше ресурсів, при їх повної відсутності вже на зараз.

Ви мені зуби не заговарюйте, питаю які часові показники? Коли закінчаться ракети? І шо там з термінами демобілізації та грошима?
Нащот дронів... то я дрони не пю :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы верите в такое?
Это реально?

я розглядаю це як досяжний оптимістичний варіант. Звісно, ймовірність дуже мала, але не 0, на відміну від варіанту окупації Москви силами ЗСУ

Реалістичним вважаю майбутнє десь по середині між сьогоденням ЛНР/Абхазії і Боснії...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 07 чер, 2026 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:50

  Banderlog написав:Ви мені зуби не заговарюйте, питаю які часові показники? Коли закінчаться ракети? І шо там з термінами демобілізації та грошима?
Нащот дронів... то я дрони не пю :lol:

Del
Востаннє редагувалось stm в Нед 07 чер, 2026 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:51

  Banderlog написав:Ви мені зуби не заговарюйте, питаю які часові показники? Коли закінчаться ракети? І шо там з термінами демобілізації та грошима?
Нащот дронів... то я дрони не пю :lol:

Ракети не закінчаться, демобілізації не буде. Гроші може будуть більші, відпустки може будуть. Ви маєте зір краще мого і 16 моніторів. Навіть із фізичними втратами ви маєте бачити що? )
Зуби якась напасть Летусроку. Відповідь: 100% воно дешевше у спеціалістів такої ж кваліфікації в Україні у рази. Порівняно з Чехією у 3 рази )
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Вы верите в такое?
Это реально?

я розглядаю це як досяжний оптимістичний варіант. Звісно, ймовірність дуже мала, але не 0, на відміну від варіанту окупації Москви силами ЗСУ

Реалістичним вважаю майбутнє десь по середині між сьогоденням ЛНР/Абхазії і Боснії...

Не 0, но не сильно отличается. Хотя в размере триллионов, по-моему, тоже 0.
Реалистичный вариант у вас грустноватый. Жить, конечно, можно, но...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:13

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Тому
якщо РОЗГЛЯДАЄТЕ найближчі 20 років - то виходьте з того що кількість пенсіонерів буде близько 25% до ЗАГАЛЬНОЇ кількості населення...
Щоб там при цьому не писав який жовтий журнал.

Як в тебе працює ця математика? В країні з майже нульовою народжуваністю через 20-30 років усі стануть пенсіонерами. В країнах ЄС наразі перебуває більше мільйона українців віком до 18 років. Чи є надія, що вони повернуться? Я думаю, що ні. Хлопців точно ніхто повертати не збирається. Україна є і буде країною з старіючим населенням.
Без проблем
Давайте глянем що в мене з математикою і у Вас з логікою
Беру данні станом на 2020 рік, якраз впала народжуваність в 2021 і дивимось, не враховуємо тих хто виїхав просто знаємо що виїхало 8 млн і ми не маємо багато інформації по віковим групам, хоча якщо ви будете настоювати , я за донат на ЗСУ ці данні викопаю
2020_________________________+20років=2040
_____________________________ 0 - 4 роки___5*170 000=850 000
_____________________________ 5 - 9 роки___5*180 000=900 000
_____________________________ 10 -14 роки__5*190 000=950 000
_____________________________ 14 -19 роки__5*200 000=1 000 000
0 - 4 роки ______ 1 500 000______20 -24
5 - 9 роки ______ 2 000 000______25-29
10-14 роки ______ 2 500 000______30-34
15-19 роки ______ 1 772 937______35-39
19-24 роки ______ 2 000 000______40-44
25-29 років ______ 2 641 307______45-49
30-34 роки ______ 3 247 467______50-54
35-39 років ______ 3 050 633______55-59
40-44 років ______ 2 700 000______60-64
44-49 років ______ 2 761 638______65-69
50-54 років ______ 2 617 557______70-74
54-59 років ______ 2 700 000______75-79
60-64 років ______ 2 500 000______Припускаємо що всі старші 80 померли
64-70 років ______ 2 506 522
71 рік і старше ______ 3 748 000
Всього_______ ______ 39 246 062______________30 578 972
Тепер просто рахуємо
рік_________________________2020______%__________________2040_____
0-20 діти__________________7 772 937___20%_________3 700 000____12%
20-60 працездатні_________21 718 602___55%________18 717 344____61%
60 +пенсіонери_____________8 808 522___25%_________8 161 638____27%

То як в мене з математикою?
Так, в процесі життя , тим більше за 20 років в КОЖНІЙ з груп будуть додаткові смерті, але так як смерть зменшує кількість в кожній группі точно так само зменшується загальна кількість.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 07 чер, 2026 13:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дрон РФ влучив у сховище відпрацьованого ядерного палива. МАГАТЕ відправить інспекторів
Постраждалих немає. Радіаційний стан на майданчику залишається в межах норми. В Енергоатомі заявили, що атака вкотре створила загрозу ядерній та радіаційній безпеці.


От не повірю, що це було випадково ...
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:даєте кожному мігранту по квартирі (хай не у властность, а хоча б право проживання ) в Львові/Києві + 500 євро допомоги в місяць
Два питання
1 Звідки Україна візьме такі кошти
2 Навіщо це тим хто має давати... з таким самим успіхом вони дадуть 100 євро і палатку і поселять 40 млн в Африці.

Тому
Коли витягуєте на світ якусь фантазію в якійсь хтось повинен дати
Завжди запитайте себе(поставте себе на місце того хто має дати) - НАХІБА МЕНІ ЦЕ ТРЕБА.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:25

  ЛАД написав:
  vt313 написав:...........
А так, я не бачу причин для капітуляції.

Я тоже.
Но других вариантов не существует?
Только либо война, либо капитуляция?

назви ці варіанти - ми дійшли вже до етапу - відсутність антиросійської політики... що це таке? проросійська політика? що саме ми повинні робити в умовах, коли Раша веде себе, як Німеччина перед 2СВ? але можна без цитат про історію Фінляндії - це було 80 років тому. зараз що треба робити?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 чер, 2026 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:29

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:а вже сьогодні ТОДІШНЄ рішення захопити навіть в очах педераційників не виглядає таким вже й хорошим.

ИМХО на жаль, зараз навіть рішення вторгнутись в 2022 ще не вважають таким аж і поганим. На початку цього року трохи почали сумніватись, чи варто було починати, але Трамп їм допоміг відкласти сумніви ще на рік, а то й більше...

а чому поганим? саме в 2022 році вони захопили південь України, вони захопили ЗАЕС. якби в них вистачило розумі це зафіксувати своєчасно - якись здобути могли б демонструвати... але ж руські зажди хочуть більше, ніж можуть... й таку дрібницю, що перетворили Україну на ворожу державу на десятиріччя - про таке руські взагалі не думають...
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