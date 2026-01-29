АндрейМ написав: budivelnik написав:
Тому
якщо РОЗГЛЯДАЄТЕ найближчі 20 років - то виходьте з того що кількість пенсіонерів буде близько 25% до ЗАГАЛЬНОЇ кількості населення...
Щоб там при цьому не писав який жовтий журнал.
Як в тебе працює ця математика? В країні з майже нульовою народжуваністю через 20-30 років усі стануть пенсіонерами. В країнах ЄС наразі перебуває більше мільйона українців віком до 18 років. Чи є надія, що вони повернуться? Я думаю, що ні. Хлопців точно ніхто повертати не збирається. Україна є і буде країною з старіючим населенням.
Без проблем
Давайте глянем що в мене з математикою і у Вас з логікою
Беру данні станом на 2020 рік, якраз впала народжуваність в 2021 і дивимось, не враховуємо тих хто виїхав просто знаємо що виїхало 8 млн і ми не маємо багато інформації по віковим групам, хоча якщо ви будете настоювати , я за донат на ЗСУ ці данні викопаю2020_________________________+20років=2040
_____________________________ 0 - 4 роки___5*170 000=850 000
_____________________________ 5 - 9 роки___5*180 000=900 000
_____________________________ 10 -14 роки__5*190 000=950 000
_____________________________ 14 -19 роки__5*200 000=1 000 000
0 - 4 роки ______ 1 500 000______20 -24
5 - 9 роки ______ 2 000 000______25-29
10-14 роки ______ 2 500 000______30-34
15-19 роки ______ 1 772 937______35-39
19-24 роки ______ 2 000 000______40-44
25-29 років ______ 2 641 307______45-49
30-34 роки ______ 3 247 467______50-54
35-39 років ______ 3 050 633______55-59
40-44 років ______ 2 700 000______60-64
44-49 років ______ 2 761 638______65-69
50-54 років ______ 2 617 557______70-74
54-59 років ______ 2 700 000______75-79
60-64 років ______ 2 500 000______Припускаємо що всі старші 80 померли
64-70 років ______ 2 506 522
71 рік і старше ______ 3 748 000
Всього_______ ______ 39 246 062______________30 578 972
Тепер просто рахуємо
рік_________________________2020______%__________________2040_____
0-20 діти__________________7 772 937___20%_________3 700 000____12%
20-60 працездатні_________21 718 602___55%________18 717 344____61%
60 +пенсіонери_____________8 808 522___25%_________8 161 638____27%
То як в мене з математикою?
Так, в процесі життя , тим більше за 20 років в КОЖНІЙ з груп будуть додаткові смерті, але так як смерть зменшує кількість в кожній группі точно так само зменшується загальна кількість.