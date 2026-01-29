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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:08
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
поточна війна наносить багато шкоди Раші, а здобутків здається зараз в них майже немає. здорового глузду - що треба починати перемовини.
Все відносно. Україні війна наносить значно більше шкоди.
ИМХО поки москалі бачать досяжну можливість перемогти - про перемовини можна забути. Та й поки ми бачимо досяжну можливість перемогти - теж.
не лийте вода на жорна ЛАДа. на поточний момент ми не бачимо можливість перемоги - завдання встояти. тому не розповідайте ці казки, що Україна не хоче миру.
але головне, руські в реалі теж не бачать. в доповідях царю може вони й розповідають казки, але ті є воєнкори - вже ні. вже писав, просто в них на відміну від нас будуть великі проблеми ПІСЛЯ завершення війни. навіть не на Раші, а у поточної влади Раші...
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Shaman
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:09
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якщо вони залишиться. особисто ти готовий розкладати товар в магазині чи бути різноробочим на будівництві все життя? гадаю ні - ти звик сидіти в офісі та пиляти гранти. тобто різноробом ти не поїдеш - але за інших чомусь кажеш навпаки...
Все залежить від умов. Якщо Мінськ 3 і можливість початку СВО 2.0 в будь-який момент і економіка як в 90-і, то звісно поїду і буду викладати товар на полиці (досвід торгівлі на базарі є).
в таких умовах так. а в умовах закінчення війни й очікуванням, що це на певний час? люди вірять в краще. он зараз як купує населення ОВДП - наче й не було 2008 та 2014 року
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:10
Shaman написав:
не лийте вода на жорна ЛАДа. на поточний момент ми не бачимо можливість перемоги - завдання встояти. тому не розповідайте ці казки, що Україна не хоче миру.
ИМХО поки нас фінансують, то ми бачимо можливість перемогти.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:10
flyman написав:
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жінки нарожають смаглявеньких від іноземних спеціалістів
Н̶е̶ ̶ж̶и̶л̶и̶ ̶х̶а̶р̶а̶ш̶о̶,̶ ̶н̶і̶ч̶о̶г̶о̶ ̶і̶ ̶п̶о̶ч̶и̶н̶а̶т̶и̶
Не було сєкасу, вже і не буде.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:12
Banderlog написав:
значить не буде демобілізації, а гроші то може?
Так по демобілізації. Так по гроршам - вони є найменша проблема з усіх наявних.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:13
prodigy написав:Banderlog
тебе скоро роботи замінять...російські
Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей.
це все російське іпсо.
Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента
і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:13
stm написав: Banderlog написав:
значить не буде демобілізації, а гроші то може?
Так по демобілізації. Так по гроршам - вони є найменша проблема з усіх наявних.
це найменша проблема в кого? Бо тут шото грошей все менше)
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:25
prodigy написав:ЛАД
Докладная записка литератора Алексея Александровича Суркова, спецкора «Красной Звезды», секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву от 23 марта 1943г.
хто такий Алексей Сурков? педагог, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1951). Батальонный комиссар (1941).
тобто людина 100% лояльна до режиму сталіна
Спасибо.
Но кто такой Алексей Сурков, я знаю и без вас и раньше вас.
Так систематически «на глазок», с потолка сообщают в Ставку цифры неприятельских потерь и трофеев. Сурков пише як про сучасну війну -нічого не змінилось
..........
почитайте уважно і зробіть висновки між суворою правдою війни і тим, чому вас вчили в школі/інституті (тим що верзе путін не треба згадувати)
О лжи в докладах "наверх" много писали и в нашей армии.
И ложь во время войны не новость.
Поэтому я не верю сообщениям о количестве потерь. Ни нашим, ни российским.
О "суровой правде войны", поверьте, я знаю не меньше вас.
И сегодняшней тоже.
Поэтому я хочу её окончания.
А вы настаиваете на продолжении.
Ради какой цели?
Возврат к границам 1991 или хотя бы 2022?
Так уже даже шаман признаёт реальность и согласен на сегодняшнюю ЛБЗ.
А ваши ролики...
Это не о сегодняшней войне, а, скорее, о завтрашней. Вы начинаете рисовать войны будущего (возможно, не очень далёкого, но всё же).
НРК пока что имеют достаточно ограниченные возможности. И количество их пока что очень невелико. Они сегодня примерно в той же стадии, что дроны 4 года назад и их развитие только начинается.
И не понятно, к чему ваши длинные цитаты на полстраницы.
Что они доказывают? Что война это плохо? Кто-то сомневается?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:25
Banderlog написав:
Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. це все російське іпсо.
Мені важко сказати, бо в мене вже майже всі знайомі вже не у війську. Приблизно 20% загинуло / зникло, 20% "списалось" по певних причинах, 50% в СЗЧ (переважна більшість в другій половині 2025)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 07 чер, 2026 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 14:28
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ніхто не знає, коли частина здорового глузду на Раші переможе, що треба зупинятися, бо далі буде гірше?
ИМХО тільки коли буде РІЗКЕ погіршення життя народу. Під різьким я маю на увазі падіння реальних доходів хоча б 5-10 разів за рік.
Да пусть хотя бы в 2 раза.
Да хоть в 1,5.
Пока что и этого нет.
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