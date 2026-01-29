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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1804318044180451804618047>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Тобто не робили? Тобто населення зменшилось з 52 до 30 млн. не через еміграцію молоді?
Ні
Через виїзд російськомовних в 1991-2004 році - так
Через виїзд Євреїв (близько 0,3 млн осіб) так
Через падіння народжуваності мінімум на 100 000 народжень в рік , що за 30 років дало ще мінус 3 млн так
Через окупацію криму і ОРДЛО - мінус 2 млн Кримчан і 4 млн ОРДЛО - так....

Так що не треба байок. про дикий виїзд населення з України
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:31

  Shaman написав:.........
поки в нас ЛАД відправліє на фронт незгідних з його маячнею ...

Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:36

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
поки в нас ЛАД відправліє на фронт незгідних з його маячнею ...

Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.

ЛАД, ти Shaman'а відправлял на фронт ... а от Shaman нікого не відправляв ...

Ти двічі збрехав, хоча ... брехати - це як дихати для парторга .. ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:36

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
поки в нас ЛАД відправліє на фронт незгідних з його маячнею ...

Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.

чергова брехня. я НІКОГО на фронт не відправляю. Кабанчика хіба, но то інша справа. :lol: я неодноразово писав - коже відповідає за себе й перед собою.

а ви відправляєте. але тут же починяєте крутити дупою. не розумію, це радянська чи руська звичка - щось зробити, а потім казати - це не я. як там щодо відповідати за свої слова? ні, це не про ЛАДа. але скільки пафосу в "обличении" проукраїнських форумчан...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:про дикий виїзд населення з України

https://www.slovoidilo.ua/2021/03/18/in ... 2021-rokax
Пишуть, що За даними Міністерства соціальної політики, в 2019 році налічувалося 3,2 млн трудових мігрантів. В окремі періоди було 7-9 млн мігрантів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:41

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog

тебе скоро роботи замінять...російські

Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. :mrgreen: це все російське іпсо.
Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента :lol: і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне :lol:

ти знаєш, що над цим працюють, й ніхто від цього не відмовлявся - а чого ти кожен день про це накидаєш? ще й пишеш, наче ВЖЕ відмовилися..
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
поки в нас ЛАД відправліє на фронт незгідних з його маячнею ...

Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.

чергова брехня. я НІКОГО на фронт не відправляю. Кабанчика хіба, но то інша справа. :lol: я неодноразово писав - коже відповідає за себе й перед собою.

а ви відправляєте. але тут же починяєте крутити дупою. не розумію, це радянська чи руська звичка - щось зробити, а потім казати - це не я. як там щодо відповідати за свої слова? ні, це не про ЛАДа. але скільки пафосу в "обличении" проукраїнських форумчан...

Не "проукраїнських форумчан", а пустопорожних малограмотных болтунов-пропагандонов, которые никак не поймут благодаря чему иранские аятоллы позволяют себе такое поведение.
И без всякого пафоса, которого они не заслуживают.
А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:48

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog

тебе скоро роботи замінять...російські

Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. :mrgreen: це все російське іпсо.
Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента :lol: і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне :lol:

ти знаєш, що над цим працюють, й ніхто від цього не відмовлявся - а чого ти кожен день про це накидаєш? ще й пишеш, наче ВЖЕ відмовилися..
накидаю? :lol: що нема сроків 4,5р ? Не начасі?
Помоєму ніхто нічим не займається. Нас тримають за лохів
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:49

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:про дикий виїзд населення з України

https://www.slovoidilo.ua/2021/03/18/in ... 2021-rokax
Пишуть, що За даними Міністерства соціальної політики, в 2019 році налічувалося 3,2 млн трудових мігрантів. В окремі періоди було 7-9 млн мігрантів.
Ти різницю між трудової міграцією і еміграцією - розумієш?
От є ДЕСЬ кращі умови праці бо (влада краща, населення вже живе по правильним умовам 300 років ...) і є ЛЮДИНА...
Яка різниця ТОБІ - де працює людина, якщо 70% від створеного вона потім сама споживає?
Чого ти псуєш атмосферу ТУТ, розповідаючи разом з летусорком і ладом страшилки?
Ну виїзжало пів Закарпаття на заробітки... і що ? в Закарпатті стало ГІРШЕ ? від того що в країну привезли звідкість гроші?

Це в тебе в свідомості хтось забив цвяхами
треба дати по 500 євро
треба вкрасти на заході
треба когось обдурити....


Але це ж фігня...
Простій людині легше важко працюючи заробити
ніж чекати поки ти натягнеш сову на глобус.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?
Якщо я вимагаю від них ДОПОМОГТИ фронту - це не тотожно - йти на фронт..
Чи для тебе - те саме?
budivelnik
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  #<1 ... 1804318044180451804618047>
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