Додано: Нед 07 чер, 2026 14:52

ЛАД написав: О лжи в докладах "наверх" много писали и в нашей армии.

И ложь во время войны не новость.

Поэтому я не верю сообщениям о количестве потерь. Ни нашим, ни российским. О лжи в докладах "наверх" много писали и в нашей армии.И ложь во время войны не новость.Поэтому я не верю сообщениям о количестве потерь. Ни нашим, ни российским.

О "суровой правде войны", поверьте, я знаю не меньше вас.

И сегодняшней тоже.

Поэтому я хочу её окончания.

А вы настаиваете на продолжении.

Ради какой цели?

Возврат к границам 1991 или хотя бы 2022?

Так уже даже шаман признаёт реальность и согласен на сегодняшнюю ЛБЗ.

А ваши ролики...



але те, що руські брешуть на кілька порядкив більше - про це ти мовчок. й коли ти робиш свої оцінки - вони чомусь ближче до проросійских цифр..а оце головна брехня ЛАДа - депише про продовження війни? де я пишу? де pesikot? де Hotab? я розумію, що коли брехня надто нахабна - то вона може зайти. але ж не така тупа. всі можуть прочитати історію - ніхто з форумчан таку маячню не писав. це брехня ваша та інших ІПСОшників... але якась безкарна...ми вся обговорюємо перемовини, але навіть умов не можемо обговорити - бо наші умови або американські є, а руських окрім їх вимог з самого початку - немає... зараз додалося - виведіть війська з російської території (вже навіть не Донбасу) - тільки тоді вони типу почнуть розмовляти. така ж сама нахабність. чи ви ЛАД вважаєте, що так, треба виводити, раз руські вимагають? але так, таке ви не напишете - хоча може й думаєте (як й про другу пенсіюя коли на цій гілці почав писати активно, то здаєтсья від початку казав про перемовини - можете подивитися - це з приводу "даже шаман"