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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18044180451804618047>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И не понятно, к чему ваши длинные цитаты на полстраницы.
Что они доказывают? Что война это плохо? Кто-то сомневается?

Алексей Сурков відома в ссср людина, за таку докладну записку без вагань відправились в СМЕРШ і забили до смерті або дали 8 років як Солженіцину

Александр Солженицын был арестован на фронте в 1945 году и осужден на 8 лет лагерей за антисоветскую агитацию. Главной уликой стала его личная переписка со школьным другом Николаем Виткевичем, в которой они критиковали Иосифа Сталина, называя его «Паханом», и обвиняли в искажении «ленинских норм».Его дело и жизненный путь включают несколько этапов:Военный арест (1945 год): Будучи командиром батареи, Солженицын открыто обсуждал в письмах недовольство советским строем. Военная цензура перехватила эту переписку, после чего его лишили звания капитана и отправили в исправительно-трудовые лагеря (позже этот опыт лег в основу его произведений, узнать больше о которых можно из материалов о Нобелевском лауреате).Лагеря и ссылка: Срок он отбывал в различных лагерях (в том числе работая на стройках), а в 1953 году, уже после освобождения, был отправлен на «вечное поселение» в Казахстан.


наш майор Бандерлог вікрито критикує Зеленського і щось йому так сходить , навіть на форумі не банять :mrgreen:

стосовно війни: не закликаю воювати ні до кордонів 2022 ні до 1991, чому?
тому що сам не в ЗСУ, і як би був на тилових посадах теж не закликав.
маємо військове і політичне керівництво,
яке детально знає обстановку і на фронті і у світі(стосовно перспектив надання грошової і військової допомоги) -на відміну від путіна, хай вони вирішують

ситуація потроху починає змінюватись на нашу користь, тому існує шанс, не тільки зупинимо ворога на ЛБЗ , не виключаю просування вперед

перше відео було про систему ДЕЛТА керування дальними(і середніми) ударами, це дієва річ

https://t.me/supernova_plus/53166

Сили безпілотних систем уразили пункт тимчасової дислокації, логістичні об’єкти, газове сховище та транспорт противника

Розповідаємо детальніше про операції:

•⁠ ⁠У Донецькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» (https://t.me/magyarbirds414), 1-го окремого центру (https://t.me/army_1usc), 412-ї бригади Nemesis (https://t.me/nemesis_412) та 413-го полку «Рейд» (https://t.me/raid_413) уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії рф в районі населеного пункту Піонерське. Цей підрозділ противника залучався до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також здійснював підготовку фахівців інженерно-технічної справи.

•⁠ ⁠У Донецькій області оператори 20-ї бригади К-2 уразили стоянку вантажних автомобілів противника.

•⁠ ⁠У Донецькій області оператори Загону «13» 414-ї бригади СБС «Птахи Мадяра» уразили логістичні об’єкти противника.

•⁠ ⁠У Донецькій області оператори 20-ї бригади К-2 уразили газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб противника.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:52

  ЛАД написав: О лжи в докладах "наверх" много писали и в нашей армии.
И ложь во время войны не новость.
Поэтому я не верю сообщениям о количестве потерь. Ни нашим, ни российским.

але те, що руські брешуть на кілька порядкив більше - про це ти мовчок. й коли ти робиш свої оцінки - вони чомусь ближче до проросійских цифр..
О "суровой правде войны", поверьте, я знаю не меньше вас.
И сегодняшней тоже.
Поэтому я хочу её окончания.
А вы настаиваете на продолжении.
Ради какой цели?
Возврат к границам 1991 или хотя бы 2022?
Так уже даже шаман признаёт реальность и согласен на сегодняшнюю ЛБЗ.
А ваши ролики...
а оце головна брехня ЛАДа - де prodigy пише про продовження війни? де я пишу? де pesikot? де Hotab? я розумію, що коли брехня надто нахабна - то вона може зайти. але ж не така тупа. всі можуть прочитати історію - ніхто з форумчан таку маячню не писав. це брехня ваша та інших ІПСОшників... але якась безкарна...

ми вся обговорюємо перемовини, але навіть умов не можемо обговорити - бо наші умови або американські є, а руських окрім їх вимог з самого початку - немає... зараз додалося - виведіть війська з російської території (вже навіть не Донбасу) - тільки тоді вони типу почнуть розмовляти. така ж сама нахабність. чи ви ЛАД вважаєте, що так, треба виводити, раз руські вимагають? але так, таке ви не напишете - хоча може й думаєте (як й про другу пенсію :lol: )

я коли на цій гілці почав писати активно, то здаєтсья від початку казав про перемовини - можете подивитися - це з приводу "даже шаман" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:52

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:про дикий виїзд населення з України

https://www.slovoidilo.ua/2021/03/18/in ... 2021-rokax
Пишуть, що За даними Міністерства соціальної політики, в 2019 році налічувалося 3,2 млн трудових мігрантів. В окремі періоди було 7-9 млн мігрантів.

И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев. :)
Хотя в цифре 42 млн. перед войной у многих специалистов большие сомнения. Так что, скорее, уменьшение не на 10 млн., а миллионов на 15.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:55

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?
Якщо я вимагаю від них ДОПОМОГТИ фронту - це не тотожно - йти на фронт..
Чи для тебе - те саме?

А воевать-то кто будет?
Или должны только "ДОПОМОГТИ"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. :mrgreen: це все російське іпсо.
Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента :lol: і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне :lol:

ти знаєш, що над цим працюють, й ніхто від цього не відмовлявся - а чого ти кожен день про це накидаєш? ще й пишеш, наче ВЖЕ відмовилися..
накидаю? :lol: що нема сроків 4,5р ? Не начасі?
Помоєму ніхто нічим не займається. Нас тримають за лохів

ключове - по-твоєму. це твоя думка, можеш так думати. але це не реалії

й ти уникаєш питання - що ж тебе утримало? хоча так, це особисте - але хоча б визнай - так залишився, але чому не скажу ;) але тоді твої дописи будуть втглядати трохи по-іншому...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:59

  Дюрі-бачі написав:В Закарпатті щороку мінімум половина працездатного населення їхала на заробітки.

Тому що за ті гроші, які вони заробляли там, в Україні їм чудово жилося у власних (часто шикарних) маєтках. Вони б і зараз так хотіли, правда? Чи ви гадаєте, що якщо війна закінчиться, наприклад, у 2027, то закарпатські біженці не повернуться з ЄС, а залишаться там мешкати в орендованих оселях, працюючи за ті самі гроші, які заробляли до війни?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:00

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog

тебе скоро роботи замінять...російські

Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. :mrgreen: це все російське іпсо.
Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента :lol: і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне :lol:


мені по барабану церква, не хожу до жодної, але могу працювати військовим капеланом(типу помполітом) по методічке
https://recrutvms.mil.gov.ua/vacancy/vi ... 28division

Колишнє командування 60-ої окремої механізованої бригади на паперах укладало договори на закупівлю FPV-дронів та коліматорних прицілів, а в реальності виводило державні гроші в кеш. Про це повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький .

Після того, як 60-та ОМБр увійшла до складу корпусу, Білецький змінив командування бригади: колишній командир та його спільники були притягнуті до відповідальності, а корупційна схема – ліквідована. Нинішню реформовану 60-ту ОМБр Білецький назвав однією з найсильніших у складі свого корпусу.

За його словами, у усіх бригадах, які підпорядкували Третьому корпусу, виявили величезні проблеми з логістикою і складами. В одному погано захищеному місці могли одночасно зберігати продукти, дрони і боєприпаси. Солдати роками не отримували мʼяса, бо в підрозділі не було холодильника, але "собі командири нормальне харчування налагодили".

Одна з бригад возила деревину для бліндажів з місця своєї прописки за тисячу кілометрів. Десь не ремонтували транспорт, бо комбриги боялися доповісти про проблему.

"Подекуди зміни доводилося впроваджувати буквально вручну. Спроможності бригад місяцями не зрушували з мертвої точки, попри поліпшення забезпечення і налагодження внутрішніх процесів. Ми засилали буквально таємних ревізорів для розуміння, що не так", – написав Білецький у колонці для УП.

Коли прибрали фактори деморалізації і зміни стали очевидними, у бригади почали повертатися з СЗЧ. Білецький розказав про випадок у 63-їй ОМБр: на службу повернувся втікач, який провів понад півтора року в Фінляндії.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ь умов не можемо обговорити - бо наші умови або американські є, а руських окрім їх вимог з самого початку - немає...

Навпаки: це наші і американські умови постійно змінюються і дедалі більше поступок, а в москалів одна умова незмінна: ліквідація незалежної України.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 07 чер, 2026 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:то закарпатські біженці не повернуться з ЄС, а залишаться там мешкати в орендованих оселях, працюючи за ті самі гроші, які заробляли до війни?

переважна більшість не повернеться. Починаючи з 2024 року Закарпатські мігранти масово розпродали нерухомість.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:02

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.

чергова брехня. я НІКОГО на фронт не відправляю. Кабанчика хіба, но то інша справа. :lol: я неодноразово писав - коже відповідає за себе й перед собою.

а ви відправляєте. але тут же починяєте крутити дупою. не розумію, це радянська чи руська звичка - щось зробити, а потім казати - це не я. як там щодо відповідати за свої слова? ні, це не про ЛАДа. але скільки пафосу в "обличении" проукраїнських форумчан...

Не "проукраїнських форумчан", а пустопорожних малограмотных болтунов-пропагандонов, которые никак не поймут благодаря чему иранские аятоллы позволяют себе такое поведение.
И без всякого пафоса, которого они не заслуживают.
А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?

каже ЛАД, який вважає що він Дартан'ян, а насправді й є ...сом :lol:

аятоли собі це дозволяють, бо вони знають - вимагай більше, отримаєш менше - оце головне. й друге, це те, що вони вооють з США - й розуміють, що США певні правила підримують, й населення не тероризують. тому так й кажіть - з поліцією права треба качати, а з терористами треба виконувати ВСІ їх вимоги - такий підхід має право на існування...

я засуджую коли ухилняти та бігунці починають доводити, хоча їх ніхто не питає, що вони не могли поступити по-іншому, а також постійно накидають на ТЦК й взагалі проти мобілізації. ваші ідейні однодумці, які готові здати пів України, щоб не зачепили їх особисто...
Shaman
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  #<1 ... 18044180451804618047>
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