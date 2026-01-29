ЛАД написав:И не понятно, к чему ваши длинные цитаты на полстраницы. Что они доказывают? Что война это плохо? Кто-то сомневается?
Алексей Сурков відома в ссср людина, за таку докладну записку без вагань відправились в СМЕРШ і забили до смерті або дали 8 років як Солженіцину
Александр Солженицын был арестован на фронте в 1945 году и осужден на 8 лет лагерей за антисоветскую агитацию. Главной уликой стала его личная переписка со школьным другом Николаем Виткевичем, в которой они критиковали Иосифа Сталина, называя его «Паханом», и обвиняли в искажении «ленинских норм».Его дело и жизненный путь включают несколько этапов:Военный арест (1945 год): Будучи командиром батареи, Солженицын открыто обсуждал в письмах недовольство советским строем. Военная цензура перехватила эту переписку, после чего его лишили звания капитана и отправили в исправительно-трудовые лагеря (позже этот опыт лег в основу его произведений, узнать больше о которых можно из материалов о Нобелевском лауреате).Лагеря и ссылка: Срок он отбывал в различных лагерях (в том числе работая на стройках), а в 1953 году, уже после освобождения, был отправлен на «вечное поселение» в Казахстан.
наш майор Бандерлог вікрито критикує Зеленського і щось йому так сходить , навіть на форумі не банять
стосовно війни: не закликаю воювати ні до кордонів 2022 ні до 1991, чому? тому що сам не в ЗСУ, і як би був на тилових посадах теж не закликав. маємо військове і політичне керівництво, яке детально знає обстановку і на фронті і у світі(стосовно перспектив надання грошової і військової допомоги) -на відміну від путіна, хай вони вирішують
ситуація потроху починає змінюватись на нашу користь, тому існує шанс, не тільки зупинимо ворога на ЛБЗ , не виключаю просування вперед
перше відео було про систему ДЕЛТА керування дальними(і середніми) ударами, це дієва річ
Сили безпілотних систем уразили пункт тимчасової дислокації, логістичні об’єкти, газове сховище та транспорт противника
Розповідаємо детальніше про операції:
• У Донецькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» (https://t.me/magyarbirds414), 1-го окремого центру (https://t.me/army_1usc), 412-ї бригади Nemesis (https://t.me/nemesis_412) та 413-го полку «Рейд» (https://t.me/raid_413) уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії рф в районі населеного пункту Піонерське. Цей підрозділ противника залучався до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також здійснював підготовку фахівців інженерно-технічної справи.
• У Донецькій області оператори 20-ї бригади К-2 уразили стоянку вантажних автомобілів противника.
• У Донецькій області оператори Загону «13» 414-ї бригади СБС «Птахи Мадяра» уразили логістичні об’єкти противника.
• У Донецькій області оператори 20-ї бригади К-2 уразили газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб противника.
Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
ЛАД написав: О лжи в докладах "наверх" много писали и в нашей армии. И ложь во время войны не новость. Поэтому я не верю сообщениям о количестве потерь. Ни нашим, ни российским.
але те, що руські брешуть на кілька порядкив більше - про це ти мовчок. й коли ти робиш свої оцінки - вони чомусь ближче до проросійских цифр..
О "суровой правде войны", поверьте, я знаю не меньше вас. И сегодняшней тоже. Поэтому я хочу её окончания. А вы настаиваете на продолжении. Ради какой цели? Возврат к границам 1991 или хотя бы 2022? Так уже даже шаман признаёт реальность и согласен на сегодняшнюю ЛБЗ. А ваши ролики...
а оце головна брехня ЛАДа - де prodigy пише про продовження війни? де я пишу? де pesikot? де Hotab? я розумію, що коли брехня надто нахабна - то вона може зайти. але ж не така тупа. всі можуть прочитати історію - ніхто з форумчан таку маячню не писав. це брехня ваша та інших ІПСОшників... але якась безкарна...
ми вся обговорюємо перемовини, але навіть умов не можемо обговорити - бо наші умови або американські є, а руських окрім їх вимог з самого початку - немає... зараз додалося - виведіть війська з російської території (вже навіть не Донбасу) - тільки тоді вони типу почнуть розмовляти. така ж сама нахабність. чи ви ЛАД вважаєте, що так, треба виводити, раз руські вимагають? але так, таке ви не напишете - хоча може й думаєте (як й про другу пенсію )
я коли на цій гілці почав писати активно, то здаєтсья від початку казав про перемовини - можете подивитися - це з приводу "даже шаман"
И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев. Хотя в цифре 42 млн. перед войной у многих специалистов большие сомнения. Так что, скорее, уменьшение не на 10 млн., а миллионов на 15.
Banderlog написав:Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. це все російське іпсо. Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне
ти знаєш, що над цим працюють, й ніхто від цього не відмовлявся - а чого ти кожен день про це накидаєш? ще й пишеш, наче ВЖЕ відмовилися..
накидаю? що нема сроків 4,5р ? Не начасі? Помоєму ніхто нічим не займається. Нас тримають за лохів
ключове - по-твоєму. це твоя думка, можеш так думати. але це не реалії
й ти уникаєш питання - що ж тебе утримало? хоча так, це особисте - але хоча б визнай - так залишився, але чому не скажу але тоді твої дописи будуть втглядати трохи по-іншому...
Дюрі-бачі написав:В Закарпатті щороку мінімум половина працездатного населення їхала на заробітки.
Тому що за ті гроші, які вони заробляли там, в Україні їм чудово жилося у власних (часто шикарних) маєтках. Вони б і зараз так хотіли, правда? Чи ви гадаєте, що якщо війна закінчиться, наприклад, у 2027, то закарпатські біженці не повернуться з ЄС, а залишаться там мешкати в орендованих оселях, працюючи за ті самі гроші, які заробляли до війни?
Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. це все російське іпсо. Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне
Колишнє командування 60-ої окремої механізованої бригади на паперах укладало договори на закупівлю FPV-дронів та коліматорних прицілів, а в реальності виводило державні гроші в кеш. Про це повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький .
Після того, як 60-та ОМБр увійшла до складу корпусу, Білецький змінив командування бригади: колишній командир та його спільники були притягнуті до відповідальності, а корупційна схема – ліквідована. Нинішню реформовану 60-ту ОМБр Білецький назвав однією з найсильніших у складі свого корпусу.
За його словами, у усіх бригадах, які підпорядкували Третьому корпусу, виявили величезні проблеми з логістикою і складами. В одному погано захищеному місці могли одночасно зберігати продукти, дрони і боєприпаси. Солдати роками не отримували мʼяса, бо в підрозділі не було холодильника, але "собі командири нормальне харчування налагодили".
Одна з бригад возила деревину для бліндажів з місця своєї прописки за тисячу кілометрів. Десь не ремонтували транспорт, бо комбриги боялися доповісти про проблему.
"Подекуди зміни доводилося впроваджувати буквально вручну. Спроможності бригад місяцями не зрушували з мертвої точки, попри поліпшення забезпечення і налагодження внутрішніх процесів. Ми засилали буквально таємних ревізорів для розуміння, що не так", – написав Білецький у колонці для УП.
Коли прибрали фактори деморалізації і зміни стали очевидними, у бригади почали повертатися з СЗЧ. Білецький розказав про випадок у 63-їй ОМБр: на службу повернувся втікач, який провів понад півтора року в Фінляндії.
ЛАД написав:Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.
чергова брехня. я НІКОГО на фронт не відправляю. Кабанчика хіба, но то інша справа. я неодноразово писав - коже відповідає за себе й перед собою.
а ви відправляєте. але тут же починяєте крутити дупою. не розумію, це радянська чи руська звичка - щось зробити, а потім казати - це не я. як там щодо відповідати за свої слова? ні, це не про ЛАДа. але скільки пафосу в "обличении" проукраїнських форумчан...
Не "проукраїнських форумчан", а пустопорожних малограмотных болтунов-пропагандонов, которые никак не поймут благодаря чему иранские аятоллы позволяют себе такое поведение. И без всякого пафоса, которого они не заслуживают. А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?
каже ЛАД, який вважає що він Дартан'ян, а насправді й є ...сом
аятоли собі це дозволяють, бо вони знають - вимагай більше, отримаєш менше - оце головне. й друге, це те, що вони вооють з США - й розуміють, що США певні правила підримують, й населення не тероризують. тому так й кажіть - з поліцією права треба качати, а з терористами треба виконувати ВСІ їх вимоги - такий підхід має право на існування...
я засуджую коли ухилняти та бігунці починають доводити, хоча їх ніхто не питає, що вони не могли поступити по-іншому, а також постійно накидають на ТЦК й взагалі проти мобілізації. ваші ідейні однодумці, які готові здати пів України, щоб не зачепили їх особисто...