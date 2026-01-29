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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18046180471804818049>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:После этого Трамп сильно остыл в своих попытках примирения. И сказал: "Пусть воюют, пока не поумнеют".


Tramp зробив для путіна багато цікавих пропозицій на випадок припипеня БД(навіть не миру), а той сказав, що зупинка буде вигідна для України(не для рф), тому що ми наступаємо і просуваємось

Тоді Трамп психанув і "погрожував через 2 тижні"(потім тиждень, потім пару днів) запровадити пекельні санкції проти рф (тобто намагався працювати "кнутом і пряником")
ви багато чого вже не памятаєте
нагадаю вам план Трампа(тобто Кіріла Дмитрієва/Путіна)

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mir ... 62870.html

МИРНИЙ ПЛАН із 28 пунктів, із яким президент США Дональд Трамп вимагає погодитися президента України Володимира Зеленського до 27 листопада, розробили спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський переговірник Кирило Дмитрієв під час їхньої зустрічі у Маямі у жовтні. Сам президент США дізнався про нього в останній момент, повідомило агентство Bloomberg

гадаю, що Трамп не прочитав план а подивися по діагоналі, головне план є, нехай Зеленський підпишить до Дня Подяки(27 листопада)

один з пунктів плану: обі сторони отримають амністію і не висуватимуть претензії в майбутньому(тобто понять і пробачити)

ви би точно все підписали не читавши?
як пяний Єльцин спочатку підписав у Беловежський пущі угоду , а потім через місяць намагався захапати ВЕСЬ чорноморський флот.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 07 чер, 2026 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:26

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев
Ти ж прочитав що я написав
Знову взявся за старе.. за 0,3 млн Євреїв?
А чому пропустив виїзд москалів ?
Памятаєш мої таблички...
_________________1991 рік________________2020 рік
Всього населення - 51 млн_________________40 млн
______Українців - 35 млн__________________35 млн
______росіян ___ -16 млн___________________5 млн

Тобто те що при розвалі імперії , імперці з російським корінням здриснули з окупованих територій на материнську для них території - тебе це не дивує?
Будеш мати час- подивишся як змінилась кількість Сербів в Хорватії, Косово, Боснії -- в порівнянні з часами Югославії.

ПС
от так пропоГАНДОНИ і заробляють гроші, просто витягуючи 3% і забуваючи про 97%...
Можете подтвердить ваши домыслы какими-нибудь реальными данными о выезде в РФ?
Уже когда-то отвечал - при записи национальности [b]со слов национальность меняется очень легко.[/b] Особенно в смешанных семьях, которых у нас было достаточно много.
Уже приводил пример знакомой, у которой отец был украинец, а мать еврейкой. В советские времена она была украинкой, потом, когда стало нужно, стала еврейкой. И дети, соответственно, тоже.
кАкІє вАшІ дАкАзАтЕльствА..... ?
Давай по порядку
1 Якщо тобі потрібні паспортні данні 10 млн зникнувших з України в 1991-2001 роках - то я відразу скажу що в мен їх немає
Але при цьому зауважу
В тебе також таких данних не має, тобто по цьому пункту
ти маєш право не приймати ці дання
я маю право бачити в пятій точці твоє право.
2 Поясни мені
чи працювала твоє теза яку ти і я виділили в часи совка?
Якщо працювала
Тоді все просто
Ті кого в часи совка ЗМУСИЛИ назвати себе роССіянином, як тільки зник цей тиск-відразу назвали себе тим ким і були.
Додам
Тиск в Україні по питанню національності НА ПОРЯДОК нижчий ніж в педерації.
Просто глянь - ти ТУТ пишеш педераційною
А тепер зайди на російський форум і напиши щось УКРАЇНСЬКОЮ
різниця в часі між тим що тебе тут за 12 років агресії не заблокували по мовній ознаці і тими годинами-днями коли тебе заблокують педераційні форуми - і є співвідношеннями тиску
3 Поясни мені
Україна ПЕРЕСТАЛА задовільняти РОСІЯН як Батьківщина, але в них РАДЯНСЬКИЙ паспорт і на них тисне мовне питання(тай бандерівці потихеньку приходять до влади , особливо діти тих кого в Сибір/Далекий Схід) імперія відправляла... У нас 2/3 уряду 1991-2005 років - народилися(форум не хоче пропускати уро.дженці) РоССії... правда місця народження в них Магадан/карлаг.....
В яку республіку вони поїдуть ?
Даш відповідь -ЛОГІЧНО без виписок з паспортів- тоді й продовжимо.

ПС
нагадаю ще раз
Відразу виїхало пару мільйонів(педерація за рахунок нафти краще стала жити ніж Україна, тому всі хто мав звязки в россії туди чухнув в перші роки)
За 30 років за рахунок народжуваності впало на 3 млн осіб мінімум
Після анексії ОРЛО і Криму ще впало на 4-5 млн
Після 2022 року виїхало ще 5-8 млн...
Тому так
Сьогодні на теренах України , якщо є 25-30 млн - то це добре..
Але це не тому що МИРНА УКРАЇНА погана
це тому що в України є дебільний сусід.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:29

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:руські не хочуть зараз домовлятися.

А чому вони, поки вважають, що перемагають, мають хотіти змінювати свої умови?


Гітлер навіть у грудні 1944(контр наступ в Арденах) вважав що перемагає :mrgreen:

Розпочавши наступ 16 грудня 1944, німецькі війська за 8 днів прорвали оборону союзників і вклинилися на глибину 90—100 км. Виникла небезпека повторення Дюнкерка.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:31

  Hotab написав:
  flyman написав:[
жінки нарожають смаглявеньких від іноземних спеціалістів


Н̶е̶ ̶ж̶и̶л̶и̶ ̶х̶а̶р̶а̶ш̶о̶,̶ ̶н̶і̶ч̶о̶г̶о̶ ̶і̶ ̶п̶о̶ч̶и̶н̶а̶т̶и̶
Не було сєкасу, вже і не буде.

Добре що є 124 кілограми Ізольди Павлівни. У якої тестостерону більше ніж у Флаймана
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:31

Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма 8-800-511-80-18, заявил глава Крыма Аксёнов.

Где нибудь есть пояснения, можно ли россиянам ехать в этом году в Крым отдыхать, или они должны как-то сами догадаться по таким новостям?
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:38

назад в комунізм

  ЛАД написав:
Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма 8-800-511-80-18, заявил глава Крыма Аксёнов.

Где нибудь есть пояснения, можно ли россиянам ехать в этом году в Крым отдыхать, или они должны как-то сами догадаться по таким новостям?
:)


траса Джанкой -Мелітополь, мост в Джанкої пошкодили БПЛА, рекомендують їхати на Армянськ :mrgreen:

Ситуація загострюється: у Севастополі закінчилися QR-коди на пальне
https://24tv.ua/economy/palne-sevastopo ... u_n3082919


[quote]Людина отримує персональний QR-код.
Він надає право придбати 20 літрів пального.
Але лише для конкретного автомобіля.
Бензин доступний тільки за умови пред’явлення цього QR-коду.
Кількість доступних QR-кодів щодня відповідатиме обсягу пального, що перебуває у вільному продажу на добу. Отриманий QR-код необхідно використати в період з 09:00 до 21:00 поточного дня. В інший час АЗС "ТЕС" не працюватимуть.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

саме тому й виїхали, що
  budivelnik написав:МИРНА УКРАЇНА погана

і одна з основних причин (я б сказав 45%) чому Україна погана - це
  budivelnik написав:тому що в України є дебільний сусід.

Але основна причина (50%) в тому, що в нас влада погана. Навіть найкращий Ющенко це просто жах.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:48

  Дюрі-бачі написав:саме тому й виїхали, що
...................
Але основна причина (50%) в тому, що в нас влада погана. Навіть найкращий Ющенко це просто жах.

++++
Я б сказав, більше 50%.
І набагато більше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Гітлер навіть у грудні 1944(контр наступ в Арденах) вважав що перемагає

1. На конференції в Касабланці в січні 1943 року США та Британія проголосили політику беззастережної капітуляції Німеччини
2. після замаху 20 липня 1944 року змовники навколо Штауффенберга планували після усунення Гітлера негайно розпочати переговори із Заходом.

А реально в Вермахта не було причин починати перемовини до провалу "Цитаделі", а після - не було причин починати перемовини вже в совка і союзників, бо там при владі був Черчіль, а не Чемберлен.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:01

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:саме тому й виїхали, що
...................
Але основна причина (50%) в тому, що в нас влада погана. Навіть найкращий Ющенко це просто жах.
++++
Я б сказав, більше 50%.
І набагато більше.
Для тих кому власне фаберже заважає - погано при будь якій владі
Всоте наголошу
1 Той хто заробляє менше 100 000 грн/місяць - для влади (податкова/прокуратура/поліція/Ющенко/Зеленський) - не цікаві від слова взагалі.
Не цікаві по тій простій причині що забрати заробіток за місяць - можна, але толку , якщо вони в місяць НІЧОГО не роблячи мають Більше
2 Якусь цікавість для влади становлять бізнеси від 100 000 до 500 000...
Але як правило це райради (районний голова/районний прокурор/районний поліцейський..
3 І тільки вище 500 000 ( та й то з певними уточненнями) -Ви потрапляєте під прес (хабарі/умови поділитись і так далі...

Виходячи з цих пунктів
Дюрабачі - ти бачив в очі цифри які я описав?
Хто з ВЛАДИ за останні 10 років чим конкретно тобі не дав заробити хоча б на рівні пункту 1?

Звідси висновок
Влада дала можливість стартувати 2 млн підприємців які отримали ЄДИНИЙ податок в розмірі або 50 000 грн/рік(друга група) або 4%+ПДВ, або 6% (третя група)
Практично жодної документації - роби що хочеш (якщо не лізеш в акцизні товари)..

То чому не робите?
Ще раз
в якій точці підїзду насрала влада?
Нема дешевих кредитів... - так ви ж не хочете класти гроші під дешеві депозити
Нема землі на Хрещатику або коло Оперного ... - так а хто обіцяв що Ви достойні цих місць і чим ви кращі тих нехай 10 млн інших мешканців України які також хочуть отримати за 1000 доларів/сотка в центрі обласного міста....

ПС
З архітектором району - 3 рази
За 30 років бізнесу я зустрічався з районним прокурором - один раз
З головою райради - три рази
З заступником голови по економічним питанням - 10 разів
З головою обласної податкової - 2 рази
З начальником ВБЕЗ - 2 рази ( з яких 1 раз мене попросили проконсультувати певну бізнесову ситуацію)

То як на вас може вплинути влада, коли ви з нею не стикаєтесь.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 07 чер, 2026 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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