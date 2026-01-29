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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18048180491805018051
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Ті ж яйця по 17 грн., тільки в профіль
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37

  ЛАД написав:Я не знаю, что конкретно имеет ввиду xйлo под денацификацией.
В Германии проводилась серьёзная денацификация.

Тобто, хужєнєбудєт?
Денацифікація — це комплекс заходів, які союзники (США, Велика Британія, Франція та СРСР) здійснювали з 1945 року, щоб усунути нацистську ідеологію, ліквідувати структури Третього рейху та притягнути винних до відповідальності. Вона охоплювала політику, право, освіту, культуру, економіку та суспільне життя.

Скажіть що саме з цього переліку xйлo хотіло провести в нас?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:38

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...

Не спорю, може так і є.


Я про допис
------
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
---------

Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході :D
vt313
 
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