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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18048180491805018051
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Ті ж яйця по 17 грн., тільки в профіль
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37

  ЛАД написав:Я не знаю, что конкретно имеет ввиду xйлo под денацификацией.
В Германии проводилась серьёзная денацификация.

Тобто, хужєнєбудєт?
Денацифікація — це комплекс заходів, які союзники (США, Велика Британія, Франція та СРСР) здійснювали з 1945 року, щоб усунути нацистську ідеологію, ліквідувати структури Третього рейху та притягнути винних до відповідальності. Вона охоплювала політику, право, освіту, культуру, економіку та суспільне життя.

Скажіть що саме з цього переліку xйлo хотіло провести в нас?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:38

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...

Не спорю, може так і є.


Я про допис
------
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
---------

Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Ті ж яйця по 17 грн., тільки в профіль

Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я, когда говорил о "больше 50%", имел ввиду более общие вопросы, касающиеся управления экономикой.

Так і я мав більш загальні претензії, але Будівельник почав питати про особисте.
ИМХО тільки при Ющенку 2007-08 р. влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо, якщо порівнювати із владою тієї ж Польщі.
Я чудово розумію, що наш сусід суттєво ускладнював життя нашій владі, але ИМХО внутрішня корупція і неефективність шкодила ще більше

  Ой+ написав:Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.

Ніколи в житті не приймав участі в грантах без зобов'язань. Мінімум мала бути якась поїздка з виступами
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:25

Trigger MMA про лист

Trigger MMA про лист
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо,
Як ВЛАДА може виконати свої соціальні обовязки коли дюра-бачі спить і бачить як
а - не сплатити мито при ввезенні айфонів
б - не нести відповідальності за продаж без фіскалізації..

Тобто
Для того щоб влада дала батькам Дюра-бачі пенсію... ця сама влада повинна десь її взяти.. а де вона їх може взяти крім податків?

ПС
фантазії що світ живе на грантах - я не розглядаю
Це тут шахраї живуть за грант помножений на пять дармоїдів...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:52

  flyman написав:[
жінки нарожають смаглявеньких від іноземних спеціалістів

Чому у Флаймана не народжуються філіпінчата? Бо він також свій «імплант» вставляє в руку :oops:

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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 22:37

  vt313 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...

Не спорю, може так і є.


Я про допис
------
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
---------

Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході :D

Те гранты, что я знаю для такого не выдавались. Не для того, чтобы просто поднять людям зарплату.
Выдавались либо для того, чтобы выполнить работу, которая без гранта просто не будет сделана, либо для того, чтобы у людей просто была работа (но работа должна была быть сделана!).
Правда, речь о научных грантах. Как с другими, не знаю.
И не знаю грантодателей, которые давали деньги просто так, на поддержек штанов и не требовали выполнения работы.
ЛАД
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  #<1 ... 18048180491805018051
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