Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
Это мэр Харькова. И при желании это можно называть популизмом, а можно постановкой целей государства. Он не говорит о повышении пенсий и зарплат или ещё о каких-то плюшках, а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе. И, кстати, он действует в этом направлении, руководствуясь подходом Дюрі-бачі, - встречается с западными мэрами и политиками, пытаясь договориться о поддержке Харькова в направлении такого развития. И, к сожалению, "мир ще не підписано". Я чуть выше этого поста выкладывал его сообщение о прилётах в Харькове.
Schmit написав:Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...
Шміт, ваші помийні відео всеодно ніхто тут не дивиться. Якщо хочете поговорити, то ось вам два питання: 1) чому на вашу думку зараз відбувається "жест доброї волі" з Кінбурну? Пляжний сезон же ж щойно розпочався і мазуту там немає 2) які перспективи продажів лісапєтів та розведення віслюків та коней на рф?
Schmit написав: Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...
а в додаток записати відео і почати с того,
Зе встав на коліна розом з АП і Кабміном і со слезами на очах "єтот мир наближали як могли"
космополіта Любарского не варто слухати(чи дивитись), бо то він єврей то ні, то демократ то респ, глибоко в душі він залишився досі радянським чоловіком, як ЛАД, лавров, ушаков, путін(який з них? той що вірші українські читав, той давно помер), а ці "двійники" -вони ляльки з балагану
prodigy написав:........... космополіта Любарского не варто слухати(чи дивитись), бо то він єврей то ні, то демократ то респ, глибоко в душі він залишився досі радянським чоловіком, як ЛАД, лавров, ушаков, путін(який з них? той що вірші українські читав, той давно помер), а ці "двійники" -вони ляльки з балагану
кукол дергают за нитки на лице у них улыбки
(с)
Жаль, что вы не смогли остаться просто человеком.
И если, по-вашему, Путин - "радянський чоловік, то, похоже, у вас уже стойкие мозговые изменения. Послушайте Любарского с 45:35 до 46:35.
И да, космополит это не ругательство. "Борьба с космополитизмом" проводилась в 1946–1953 годах, начиная примерно с 1948 носила отчетливый антисемитский характер и резко закончилась со смертью Сталина. "Дело врачей" было официально признано сфабрикованным, арестованных освободили. К сожалению, дело Еврейского антифашистского комитета успели "закрыть" раньше - в 1952 году большинство членов комитета (поэты, писатели, ученые) были расстреляны по сфабрикованному делу о шпионаже. Так что "безродный космополит" это у вас сталинский подход. При том, что Сталина вы, вроде как, ненавидите. Но уже писал, подходы у вас вполне сталинские.
ЛАД написав:Тут много разговоров о богатстве, о люмпенах, о вкладе в развитие страны. Сегодня умер Ричард Скольер. Судя по всему, он был далеко не беден, но помнить его будут не благодаря этому.
І що такого екстраординарного він зробив? Знаючи що смертельно хворий- прийняв участь в перевірці нових ліків які давали йому хоч якийсь шанс? Так моя мама також приймала участь в експериментальному лікуванні раку.... І таких прикладів вагон і візочок... Я знаю ще кращі
Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса — це американська письменниця та філантропка Маккензі Скотт. Вони були у шлюбі 25 років і розлучилися у 2019 році, після чого вона отримала 4% акцій компанії.=34 млрд доларів Зараз вона відома як одна з найщедріших меценатів в історії: Безпрецедентна благодійність: З моменту розлучення Маккензі пожертвувала на потреби різних некомерційних організацій та фондів понад 14 мільярдів доларів, але біднішою не стала, бо зроса вартість акцій.
Філософія дарування: Вона роздає кошти без бюрократичних умов та вимог, підписавши «Клятву дарування» (Giving Pledge), за якою зобов'язалася віддати більшу частину свого статку