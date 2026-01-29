_hunter написав:Как-то описание не сильно с цифрами сходится:
Що тобі не сходиться? ...... Якщо зможемо виготовити(зловити) ще 348 000 то збільшимо ВВП на 1 160 000 000
Баланс не сходится - как для потужного экспортера рыб-продукции...
Такотож "Якщо зможемо":
Почему в Черном море мало рыбы и она дорого стоит? о есть на 88% море фактически мертво. В связи с огромной сероводородной зоной, морские обитатели занимают лишь на 20% его площади. Этот фактор главным образом влияет на запасы камбалы-калкана, барабули, мерланги, кефали и пр. Более многочисленны те виды, которые обитают ближе к поверхности: шпрот, хамса, пеламида, ставрида, луфарь. В целом, в Черном море рыбный промысел самый низкий среди всех промысловых морей ....
При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться. А тут начинает работать "и она дорого стоит"...
_hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться
Ти дурень повний чи наполовину... 1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли? 2 Тобто ми маємо ФІЗИЧНИЙ ОБЄМ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО попиту.. Єдине що потрібно -це СВОЇМИ силами його замінити... 3 А те що ті хто нам продавав втратять ринок-так хай шукають де хочуть, це їх а не наша проблема Наша проблема - виготовити на 348 000 тонн рибопродуктів, які в нас вже є куди продавати. 4 При чому тут Чорне море? Покажи до якого моря має вихід Чехія..
_hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться
1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли?
...... Покажи до якого моря має вихід Чехія..
Бачу ти ще по географії двійочник.
Конечно есть: на ту, которую _импортируют_ - тунец/лосось, лобстеры/кальмары/что там еще в Сильпо продается... Но: "не вся рыба одинаково полезна" - потому-то ни одно из плечей ни 0. Вот это все:
То есть на 88% море фактически мертво. В связи с огромной сероводородной зоной, морские обитатели занимают лишь на 20% его площади. Этот фактор главным образом влияет на запасы камбалы-калкана, барабули, мерланги, кефали и пр. Более многочисленны те виды, которые обитают ближе к поверхности: шпрот, хамса, пеламида, ставрида, луфарь. В целом, в Черном море рыбный промысел самый низкий среди всех промысловых морей
- мягко говоря - не самая деликатесная рыба... - идет максимум в АТБ. Т.е. продавать двойной объем - наверное можно. На переработку на суб-продукты. Или куда-то в неизбалованную Африку. Но не съест ли весь профит доставка?
>>> до якого моря має вихід Чехія.. А где я писал про чешское море? -- так-то - нидокакого. В этом-то и смысл сравнения
ЛАД написав:Многого ли добились будивельники капитализма за 30 лет?
Я щось не зрозумів В 1961 була прийнята програма будівництва комунізму (пенсія будівника комунізму була десь 20 доларів(60 рублів, 64 копійки за долар надіюсь використовувати не будеш) За 20 років тобто до 1981 життя покращувалось ... комунізм не збудували і довели пенсію до 120 рублів(20 доларів) За 30 років від прийняття програми життя покращилось настільки що совок впав і лади(будівельники комунізму) після падіння совка отримали пенсію в 3 долари.... За 30 років будівництва капіталізму пенсія ладів виросла до 100 доларів (тобто в 30 разів після закінчення виконання програми будівництва комунізму).. Але виявляється що для ладів падіння пенсії з 20 доларів в 1981 до 3 доларів в 1991 - це краще ніж ріст з 3 доларів в 1991 до 100 доларів в 2026....