не проглядався, далековато. Вы можете съездить, посмотреть. Но меня мало волнует "корова соседа". Больше интересует ситуация у нас:
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночных вражеских ударов по городу.
«Ночью был мощный обстрел. Было попадание девяти «Шахедов» по Харькову. Пять локаций оказались под прицелом российского агрессора. Есть два очень серьезных пожара. Возник пожар на Новой Почте, терминале Укрпочты. Площадь пожара была около 1000 кв. м. Во время этого обстрела был один пострадавший среди наших пожарных», — отметил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский информировал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу в Харькове. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело.
Ночью досталось и «Новой почте» — повреждено депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар.
Переважно ворог запускав на нас «Шахеди», зокрема реактивні. Бив практично всюди: Основ’янський, Слобідський, Київський, Холодногірський, Немишлянський, Салтівський райони. У Новобаварському маємо наслідки від падіння уламків.
У фокусі атак були логістика, транспортна та залізнична інфраструктура, промзони, критичні підприємства. Але давайте називати речі своїми іменами. Куди б не влучало російське залізо - поруч завжди цивільні. У місті не існує ізольованих об’єктів, і зброя агресора бʼє без жодного розбору. Кожен приліт руйнує житло. Кожен удар б'є по життю харківʼян.
Краткое содержание - Проект провалился из-за промышленной конкуренции. - Компании Airbus и Dassault Aviation зашли в тупик. - Европа находится под давлением США с целью перевооружения. - Германия и Франция рассматривают решение, позволяющее сохранить лицо, сообщает источник. БЕРЛИН/ПАРИЖ, 8 июня (Reuters) - Лидеры Германии и Франции договорились отказаться от знакового проекта по разработке и созданию истребителя нового поколения, сообщили официальные лица в понедельник, уступив в противостоянии между отраслями промышленности в рамках самой амбициозной оборонной программы Европы.
К вопросу о миграции. В воскресенье в Швейцарии состоится референдум по резонансной народной инициативе «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов человек!» (также известной как «Инициатива об устойчивом развитии»). Инициатором голосования выступила крупнейшая правая политическая сила страны — Швейцарская народная партия (SVP). Письменного текста не нашёл (не особо искал), поэтому предлагаю короткий ролик. https://www.youtube.com/shorts/5D1D69d6VrE Или спросите ИИ.
Бєлгород? А Єлабуга, а Ямальський хрест? Це ж треба, на 5-у році війни точно знати, де розташоване шахедовиробництво, мати в наявності "211 вже виготовлено, +1 щодня, +7 щодня з жовтня" фламінгів з 3к км запасом ходу і досі не знищити те виробництво. Якась дивна війна.
В продуктовых магазинах Крыма начали появляться объявления об ограничениях на закупку продуктов
Ограничение — не более (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)пяти единиц товара в одни руки — вводится «в целях исключения искусственного дефицита», говорится в объявлении крупнейшей розничной сети Крыма «ПУД».
якщо росіянам кажуть, що не треба скуповувати всі продукти в магазинах, або не більше 5 одиніць товару в одні руки...то вони все так і роблять
припускаю, що ті, що мешкають на березі моря, взяли вудки і на рибалку бо якщо немає бензину, то і продукти будуть доставляти конями