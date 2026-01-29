Переважно ворог запускав на нас «Шахеди», зокрема реактивні. Бив практично всюди: Основ’янський, Слобідський, Київський, Холодногірський, Немишлянський, Салтівський райони. У Новобаварському маємо наслідки від падіння уламків.
У фокусі атак були логістика, транспортна та залізнична інфраструктура, промзони, критичні підприємства. Але давайте називати речі своїми іменами. Куди б не влучало російське залізо - поруч завжди цивільні. У місті не існує ізольованих об’єктів, і зброя агресора бʼє без жодного розбору. Кожен приліт руйнує житло. Кожен удар б'є по життю харківʼян.
Краткое содержание - Проект провалился из-за промышленной конкуренции. - Компании Airbus и Dassault Aviation зашли в тупик. - Европа находится под давлением США с целью перевооружения. - Германия и Франция рассматривают решение, позволяющее сохранить лицо, сообщает источник. БЕРЛИН/ПАРИЖ, 8 июня (Reuters) - Лидеры Германии и Франции договорились отказаться от знакового проекта по разработке и созданию истребителя нового поколения, сообщили официальные лица в понедельник, уступив в противостоянии между отраслями промышленности в рамках самой амбициозной оборонной программы Европы.
К вопросу о миграции. В воскресенье в Швейцарии состоится референдум по резонансной народной инициативе «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов человек!» (также известной как «Инициатива об устойчивом развитии»). Инициатором голосования выступила крупнейшая правая политическая сила страны — Швейцарская народная партия (SVP). Письменного текста не нашёл (не особо искал), поэтому предлагаю короткий ролик. https://www.youtube.com/shorts/5D1D69d6VrE Или спросите ИИ.
Бєлгород? А Єлабуга, а Ямальський хрест? Це ж треба, на 5-у році війни точно знати, де розташоване шахедовиробництво, мати в наявності "211 вже виготовлено, +1 щодня, +7 щодня з жовтня" фламінгів з 3к км запасом ходу і досі не знищити те виробництво. Якась дивна війна.
В продуктовых магазинах Крыма начали появляться объявления об ограничениях на закупку продуктов
Ограничение — не более (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)пяти единиц товара в одни руки — вводится «в целях исключения искусственного дефицита», говорится в объявлении крупнейшей розничной сети Крыма «ПУД».
якщо росіянам кажуть, що не треба скуповувати всі продукти в магазинах, або не більше 5 одиніць товару в одні руки...то вони все так і роблять
припускаю, що ті, що мешкають на березі моря, взяли вудки і на рибалку бо якщо немає бензину, то і продукти будуть доставляти конями
ЛАД написав:И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?
То як Ти проковтнув пігулку де величні плани будівництва комунізму привели до падіння пенсії в 7 разів? Але знову за своє?
Пояснюю в який раз Перше - совки з своїми планами добудувались до того що США змушено було в 1990-1993 роках їх підгодовувати ніжками буша, бо реально наближався голод Друге - ми отримавши економіку яка продукувала ГОЛОД , почали її модернізовувати ВИХОДЯЧИ з доступних ресурсів. Ясно що ресурсів вистарчало тільки для найпримітивнішого - розвитку сільського господарства Третє - за 30 років ми настільки підняли сільське господарство , що у нас почали зявлятись надлишкові капітали які були вкладені в розвиток ай-ті, заводи по переробці сільськогосподарської сировини , харчові фабрики , торгівля, мобільний звязок(один з найкращих в Європі) Четверте - з допомогою цього ПРИВАТНОГО капіталу, під час Війни були розвинуті дронові технології
Тобто ми розвиваємось в МЕЖАХ наявності власного капіталу, і не хворіємо на совкову велич, в які ГОЛОВНЕ КРАСИВИЙ план....
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