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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18056180571805818059>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 00:16

Переважно ворог запускав на нас «Шахеди», зокрема реактивні. Бив практично всюди: Основ’янський, Слобідський, Київський, Холодногірський, Немишлянський, Салтівський райони. У Новобаварському маємо наслідки від падіння уламків.

У фокусі атак були логістика, транспортна та залізнична інфраструктура, промзони, критичні підприємства. Але давайте називати речі своїми іменами. Куди б не влучало російське залізо - поруч завжди цивільні. У місті не існує ізольованих об’єктів, і зброя агресора бʼє без жодного розбору. Кожен приліт руйнує житло. Кожен удар б'є по життю харківʼян.
https://t.me/ihor_terekhov/4100

Сейчас опять прилёты. Довольно громко, хотя и далековато от меня.
Ігор Терехов
Ворог атакував дронами Шевченківський район. Деталі зʼясовуємо, але на місто йде велика група «шахедів» - будьте обережні!
00:57 June 9

Ігор Терехов
Ще зафіксовано удар по Холодногірському району. Місто під масованою атакою ворожих дронів - будьте обережні!
01:08
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 00:58

Краткое содержание
- Проект провалился из-за промышленной конкуренции.
- Компании Airbus и Dassault Aviation зашли в тупик.
- Европа находится под давлением США с целью перевооружения.
- Германия и Франция рассматривают решение, позволяющее сохранить лицо, сообщает источник.
БЕРЛИН/ПАРИЖ, 8 июня (Reuters) - Лидеры Германии и Франции договорились отказаться от знакового проекта по разработке и созданию истребителя нового поколения, сообщили официальные лица в понедельник, уступив в противостоянии между отраслями промышленности в рамках самой амбициозной оборонной программы Европы.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/german-french-leaders-unable-resolve-fcas-fighter-jet-dispute-sources-say-2026-06-08/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 01:09

К вопросу о миграции.
В воскресенье в Швейцарии состоится референдум по резонансной народной инициативе «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов человек!» (также известной как «Инициатива об устойчивом развитии»).
Инициатором голосования выступила крупнейшая правая политическая сила страны — Швейцарская народная партия (SVP).
Письменного текста не нашёл (не особо искал), поэтому предлагаю короткий ролик.
https://www.youtube.com/shorts/5D1D69d6VrE
Или спросите ИИ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 05:58

  fler написав:
  ЛАД написав:Работу ПВО в окно наблюдал.

Салют в Бєлгородє не проглядався? :mrgreen:

Бєлгород? А Єлабуга, а Ямальський хрест?
Це ж треба, на 5-у році війни точно знати, де розташоване шахедовиробництво, мати в наявності "211 вже виготовлено, +1 щодня, +7 щодня з жовтня" фламінгів з 3к км запасом ходу і досі не знищити те виробництво.
Якась дивна війна.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 07:37

ЛАД
В продуктовых магазинах Крыма начали появляться объявления об ограничениях на закупку продуктов

Ограничение — не более (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)пяти единиц товара в одни руки — вводится «в целях исключения искусственного дефицита», говорится в объявлении крупнейшей розничной сети Крыма «ПУД».


якщо росіянам кажуть, що не треба скуповувати всі продукти в магазинах, або не більше 5 одиніць товару в одні руки...то вони все так і роблять

припускаю, що ті, що мешкають на березі моря, взяли вудки і на рибалку
бо якщо немає бензину, то і продукти будуть доставляти конями

до речі, міст на Чонгар капут
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?
То як
Ти проковтнув пігулку де величні плани будівництва комунізму привели до падіння пенсії в 7 разів?
Але знову за своє?

Пояснюю в який раз
Перше - совки з своїми планами добудувались до того що США змушено було в 1990-1993 роках їх підгодовувати ніжками буша, бо реально наближався голод
Друге - ми отримавши економіку яка продукувала ГОЛОД , почали її модернізовувати ВИХОДЯЧИ з доступних ресурсів. Ясно що ресурсів вистарчало тільки для найпримітивнішого - розвитку сільського господарства
Третє - за 30 років ми настільки підняли сільське господарство , що у нас почали зявлятись надлишкові капітали які були вкладені в розвиток ай-ті, заводи по переробці сільськогосподарської сировини , харчові фабрики , торгівля, мобільний звязок(один з найкращих в Європі)
Четверте - з допомогою цього ПРИВАТНОГО капіталу, під час Війни були розвинуті дронові технології

Тобто ми розвиваємось в МЕЖАХ наявності власного капіталу, і не хворіємо на совкову велич, в які ГОЛОВНЕ КРАСИВИЙ план....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 09:37

для довідки , підприємства збудовані після 1990

Автомобільна промисловість та Машинобудування
Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Науково-виробниче підприємство «Атомкомплект» / Заводи «Агро-Союз»: Сучасні виробничі потужності, збудовані з нуля для випуску високотехнологічної сільськогосподарської техніки та обладнання.
🪵 Деревообробка та Меблева промисловість
Заводи Kronospan (м. Нововолинськ та с. Городок на Рівненщині): Найбільші інвестиції австрійського бізнесу, що перетворили Україну на потужного європейського експортера ДСП, МДФ та OSB плит. У розвиток потужностей та підстанції відновлюваної генерації вкладено понад 450 млн євро.
Виробничі потужності «Барлінек Інвест» (м. Вінниця): Величезний завод із випуску паркетної дошки, побудований за європейськими стандартами.
Заводи SWISS KRONO (смт Брошнів-Осада, Івано-Франківська обл.): Сучасні лінії з виготовлення плитних матеріалів та ламінату.
♻️ Легка промисловість та Товари для дому
Завод Polygreen Корпорації «Біосфера» (м. Фастів): Найбільший в Україні завод із глибокої переробки відходів поліетилену (до 10 тис. тонн на рік). Випускає вторинну гранулу та готові товари (флагманський бренд «Фрекен БОК»).
Виробничий комплекс «Ельфа» (м. Коростень): Один із найпотужніших та інноваційних заводів України у сфері косметики та засобів особистої гігієни.
🌾 Агропромисловий комплекс та Харчова промисловість
Олійноекстракційні заводи «Кернел» (зокрема, «Придніпровський ОЕЗ» та будівництво нових потужностей на Полтавщині): Передові підприємства з глибокої переробки соняшнику та експорту олії.
Вінницький птахокомплекс МХП (с. Оленівка та м. Ладижин): Гігантський вертикально інтегрований комплекс з виробництва м'яса птиці, який є одним з найсучасніших у Європі.
Птахофабрика «Перемога Нова» (Група МХП) та елеваторні комплекси «Нібулон» (по всій Україні): Збудовані за незалежності з використанням повністю автоматизованих систем зберігання і логістики.
💡 Енергетика
Ботієвська ВЕС,
Дністровська ГАЕС та
нові сонячні парки (ДТЕК): Масштабні інфраструктурні об'єкти з генерації «зеленої» та маневреної енергії, що були збудовані та запущені в експлуатацію в останні десятиліття.Наведені підприємства демонструють перехід української промисловості від застарілих радянських технологій до автоматизованих, екологічних та високомаржинальних виробництв європейського зразка.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:42

budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:44

  alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.

А это никому не нужная совковая промышленность.
Так же, как АрселорМиттал. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:47

60% украинцев, въехавших в Германию за последние 16 месяцев, — мужчины призывного возраста: в Берлине обсуждают пересмотр правил предоставления временной защиты, — n-tv

По данным немецких ведомств, в Германии находятся 1,348 млн беженцев с Украины, включая 356 тыс. мужчин 18–63 лет. При этом 8 марта 2025 года это число составляло 1,254 млн, включая 298 тыс. мужчин.

Сейчас в Европе обсуждают продление программы защиты украинцев, но с исключением из нее подлежащих призыву мужчин.
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