Совковая, это то что сущестовавало до 1990 года, а построенное после уже не совквовая. Самый токсичный синоним "совковой" - энергонеээфективная. Поэтому в целом я понимаю, когда при такой энергетической ситуации, совковую часто называют ненужной. Интерпайт сталь, это современное энергоэффективное предприятие н е имеющее никакого отношения к "совковому". Арселор в целом наполовину совковый, там была модернизация но далеко не всего. Я и там и там был, на Арселоре практику проходил, эх студенческие годы.