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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18056180571805818059
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:51

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.

А это никому не нужная совковая промышленность.
Так же, как АрселорМиттал. :mrgreen:

Совковая, это то что сущестовавало до 1990 года, а построенное после уже не совквовая. Самый токсичный синоним "совковой" - энергонеээфективная. Поэтому в целом я понимаю, когда при такой энергетической ситуации, совковую часто называют ненужной. Интерпайт сталь, это современное энергоэффективное предприятие н е имеющее никакого отношения к "совковому". Арселор в целом наполовину совковый, там была модернизация но далеко не всего. Я и там и там был, на Арселоре практику проходил, эх студенческие годы.
alex_dvornichenko
 
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