ЛАД дивлюсь і бачу ваших однодумців(серед тих кому за 65+) упороті і сцикуни? як думаєте то хто тут не хоче миру
пітун не тільке не хоче зустрічі з ЗЕ, йому і 5 пунктів партнерів не до вподоби
На сайті президента України в опублікованій спільній заяві лідерів також вказується, що політики обговорили умови, які мають бути створені для досягнення справедливого й тривалого миру, а саме:
1.Припинення бойових дій. Вони закликали Президента Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. 2.Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має повністю поважатися. 3.Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, щойно припинення вогню почне діяти, ґрунтуючись на зобов’язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Уточнюється, що це охоплює розгортання Багатонаціональних сил для України. 4.Російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. 5.В будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО відповідно.
бачу підтримки пропозицій партнерів, чи ви тільки капітуляцію України підтримуєте?
alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.
А это никому не нужная совковая промышленность. Так же, как АрселорМиттал.
Совковая, это то что сущестовавало до 1990 года, а построенное после уже не совквовая. Самый токсичный синоним "совковой" - энергонеээфективная. Поэтому в целом я понимаю, когда при такой энергетической ситуации, совковую часто называют ненужной. Интерпайт сталь, это современное энергоэффективное предприятие н е имеющее никакого отношения к "совковому". Арселор в целом наполовину совковый, там была модернизация но далеко не всего. Я и там и там был, на Арселоре практику проходил, эх студенческие годы.
Передёргиваете. С момента строительства тех "совковых" предприятий прошло уже 40-50 и больше лет. Естественно, жизнь не стоит на месте. АЭС, ГЭС, ТЭС, построенные тогда, энергонеэффективны? Хотя, наверное, построенные сегодня ТЭС имели бы кпд повыше. Вот только сейчас их не строят (у нас). И до нефтяного кризиса 1973 на Западе тоже не задумывались об энергоэффективности.
Но я когда писал о "совковой промышленности" имел ввиду противопоставление "виробничого комплексу «Ельфа» (который, не спорю, тоже не помешает) тяжпрому - производству тракторов, станков, микросхем, самолётов, ракет да и той же быттехники.
ЛАД написав:АЭС, ГЭС, ТЭС, построенные тогда, энергонеэффективны?
Те, которые не модернизировались в сравнении с современными решениями - тоже енергенеээфективны. Но с учетом энономической целесообразонсти от них, нет смысла отказываться, так как электричество может быть локальной монополией. А готовая продукция той же метталлургии не может, и если она дорогая из за плохой энергоэффективности производства, то проигрыает рынки. Судьба ТЭЦ думаю решена, им уже врядли будут восстанавливать после войны, те которые разбили, заменят газогенераторам. ГЭС будут восстанавливать и модернизировать, АЕС - тут все глобальней и инертней.
Харькову сегодня ночью, можно сказать, повезло - погибших нет. Чудом.
Станом на зараз підтверджено 11 влучань БПЛА по місту, два дрони впали без детонації. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.
Ворог бив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, вибиті вікна у навколишніх будинках.
Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 та 9 поверхами. На щастя, він не здетонував. Мешканців було евакуйовано. .....97.2Kviews 03:49
Пострадали 16 человек. Среди них — мальчик старше одного года, а также девушки 11 и 16 лет. У детей диагностирована острая реакция на стресс. Среди пострадавших также беременная женщина», – пишут в прокуратуре.
А мне предлагают полюбоваться "салютом в Бєлгородє". Как-то меня "салют в Бєлгородє" и даже блекаут там волнуют гораздо меньше, чем убитая 22-летняя беременная женщина в Чугуеве или, к счастью, "всего лишь" раненая осколками стекла 21-летняя беременная женщина в Харькове.
ЛАД написав:АЭС, ГЭС, ТЭС, построенные тогда, энергонеэффективны?
Те, которые не модернизировались в сравнении с современными решениями - тоже енергенеээфективны. .....
Прошло 40-50 лет. И я вам написал/уточнил, что я имел ввиду, говоря о "совковой промышленности". ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали. Если только вдруг у нас не начнут строить дата-центры, требующие много энергии.
ЛАД написав:АЭС, ГЭС, ТЭС, построенные тогда, энергонеэффективны?
Те, которые не модернизировались в сравнении с современными решениями - тоже енергенеээфективны. .....
Прошло 40-50 лет. И я вам написал/уточнил, что я имел ввиду, говоря о "совковой промышленности". ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали. Если только вдруг у нас не начнут строить дата-центры, требующие много энергии.
Я не понял, что вы имели ввиду по "совковой", в моем понимании это экономически (в первую очередь из энергоэффективности) неконкурентная. А дата центы сядут на АЕС, не нужны ТЭЦ. Мы вот щас кредит оформляем под гарантии ЕБРР, как нам руки с экологией выкручивают просто жесть. И это начало нашего пути в ЕС.
alex_dvornichenko написав:........ Я не понял, что вы имели ввиду по "совковой", в моем понимании это экономически (в первую очередь из энергоэффективности) неконкурентная. А дата центы сядут на АЕС, не нужны ТЭЦ. Мы вот щас кредит оформляем под гарантии ЕБРР, как нам руки с экологией выкручивают просто жесть. И это начало нашего пути в ЕС.
Я, вроде, ясно написал, что имел ввиду тяжпром в противовес "виробничому комплексу «Ельфа» (который, не спорю, тоже не помешает). Некоторые тут рассказывают, что тяжпром нам не нужен или невозможен и правильно, что его уничтожили. ТЭС нужны всё равно, хотя бы как маневровые мощности. А экология это, безусловно, серьёзный вопрос, но в ЕС пока что ТЭС не ликвидировали. И при развитии промышленности и дата-центров (если вдруг такое чудо случится) энергии АЭС будет недостаточно. В советской Украине эл-станции не строились просто так, "щоб було". Строились именно потому, что была потребность в эл-энергии. Перед войной был избыток энергомощностей вследствие потери промышленности.
ЛАД написав:Некоторые тут рассказывают, что тяжпром нам не нужен или невозможен и правильно, что его уничтожили.
я не видел контекста этйо дискусии, судить не буду, но имея такую ресурсную базу отказываться от тяж.прома - преступление.
ЛАД написав: ТЭС нужны всё равно, хотя бы как маневровые мощности.
Идет активное насыщение энергосистемы газогенераторами малых и средних мощностей, классические угольные ТЭЦ скорее всего отойдут в историю, или что то да востановят с глубокой модернизацией, я не владею на 100% достоверной инфой. Яркий пример энергетической автономни это завод Кока - кола в Димерке, у них 100% потребонсти электричества и тепла закрывает собственная когенерационная электростанция. P.S. Они даже углекислый газ для газирования берут выхлопа, оборудование улавливает и очищает CO₂ из выхлопных газов турбин. )))
budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!