Додано: Вів 09 чер, 2026 13:58

alex_dvornichenko написав: ........

Я не понял, что вы имели ввиду по "совковой", в моем понимании это экономически (в первую очередь из энергоэффективности) неконкурентная. А дата центы сядут на АЕС, не нужны ТЭЦ. Мы вот щас кредит оформляем под гарантии ЕБРР, как нам руки с экологией выкручивают просто жесть. И это начало нашего пути в ЕС. ........Я не понял, что вы имели ввиду по "совковой", в моем понимании это экономически (в первую очередь из энергоэффективности) неконкурентная. А дата центы сядут на АЕС, не нужны ТЭЦ. Мы вот щас кредит оформляем под гарантии ЕБРР, как нам руки с экологией выкручивают просто жесть. И это начало нашего пути в ЕС.

Я, вроде, ясно написал, что имел ввиду тяжпром в противовес "виробничому комплексу «Ельфа» (который, не спорю, тоже не помешает).Некоторые тут рассказывают, что тяжпром нам не нужен или невозможен и правильно, что его уничтожили.ТЭС нужны всё равно, хотя бы как маневровые мощности.А экология это, безусловно, серьёзный вопрос, но в ЕС пока что ТЭС не ликвидировали.И при развитии промышленности и дата-центров (если вдруг такое чудо случится) энергии АЭС будет недостаточно. В советской Украине эл-станции не строились просто так, "щоб було". Строились именно потому, что была потребность в эл-энергии. Перед войной был избыток энергомощностей вследствие потери промышленности.