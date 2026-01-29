budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!
alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.
А это никому не нужная совковая промышленность. Так же, как АрселорМиттал.
Лад Тобто тебе вже переконали що ми будуємо не сільськогосподарську державу? А навіть є ЗДОРОВЕННИХ два металургійних комбінати збудованих в Україні про які ти знав ,але з зайвої скромності не показував?
ПС ДЛЯ совків Я не проти того щоб будувались металургійні, автомобільні і так далі заводи... Я наприклад бачив десь коло Рівного здоровенну фабрику з написом на цехах ЦЕРАЗІТ Ще десь бачив фабрику керамічних виробів.. Тобто для лада Труси-Хрестик Або ти знаєш що ми крім сільського господарства будуємо ще й заводи , або не 3,14зди що ми будуємо сільськогосподарську Державу.
budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!
Що таке ХВАЛИВСЯ..... Я показую що вони Є. А от те що капіталів вистарчає тільки на викруткові технології і внаслідок ДЕШЕВОЇ робочої сили вигідніше використовувати її а не роботизовані системи - так я про це ПОСТІЙНО й ПИШУ,
Заробимо гроші на роботизацію - побудуємо РОБОТИЗОВАНІ а за кредитні гроші купувати в тих хто надає кредити на обладнання щоб продавати тим хто надав кредити- товари виготовлені на цьому обладнанні... так з відсталості ніколи не вийдеш Все життя на кредитора будеш працювати. Тому СПОЧАТКУ заробляємо капітал на примітивному Потів вкладаємо в менш примітивне і більш вигідне...
Але приказку Пів роботи - дурневі не показують яку треба перефразувати З половиною грошей в бізнес не лізуть.... ніхто не відміняв.
budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!
alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.
А это никому не нужная совковая промышленность. Так же, как АрселорМиттал.
Лад Тобто тебе вже переконали що ми будуємо не сільськогосподарську державу? А навіть є ЗДОРОВЕННИХ два металургійних комбінати збудованих в Україні про які ти знав ,але з зайвої скромності не показував? ......
budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!