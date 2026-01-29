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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18057180581805918060
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:44

їх ШІ не лишить роботи

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.

Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію.
Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!

Для порівняння в якійсь американській Вантор (https://en.wikipedia.org/wiki/Vantor_(company)) працює до 2000 людей.

їх ШІ не лишить роботи
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:00

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.

А это никому не нужная совковая промышленность.
Так же, как АрселорМиттал. :mrgreen:
Лад
Тобто тебе вже переконали що ми будуємо не сільськогосподарську державу?
А навіть є ЗДОРОВЕННИХ два металургійних комбінати збудованих в Україні про які ти знав ,але з зайвої скромності не показував?

ПС
ДЛЯ совків
Я не проти того щоб будувались металургійні, автомобільні і так далі заводи...
Я наприклад бачив десь коло Рівного здоровенну фабрику з написом на цехах ЦЕРАЗІТ
Ще десь бачив фабрику керамічних виробів..
Тобто для лада
Труси-Хрестик
Або ти знаєш що ми крім сільського господарства будуємо ще й заводи , або не 3,14зди що ми будуємо сільськогосподарську Державу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотя, наверное, построенные сегодня ТЭС имели бы кпд повыше. Вот только сейчас их не строят (у нас).
Так і в Китаї не будують ТЕС...
СЕС, ВЕС , ГІДРО, АЕС - будують
а тес будувати перестали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:07

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.

Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію.
Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!

Для порівняння в якійсь американській Вантор (https://en.wikipedia.org/wiki/Vantor_(company)) працює до 2000 людей.
Що таке ХВАЛИВСЯ.....
Я показую що вони Є.
А от те що капіталів вистарчає тільки на викруткові технології і внаслідок ДЕШЕВОЇ робочої сили вигідніше використовувати її а не роботизовані системи - так я про це ПОСТІЙНО й ПИШУ,

Заробимо гроші на роботизацію - побудуємо РОБОТИЗОВАНІ
а за кредитні гроші купувати в тих хто надає кредити на обладнання щоб продавати тим хто надав кредити- товари виготовлені на цьому обладнанні... так з відсталості ніколи не вийдеш
Все життя на кредитора будеш працювати.
Тому
СПОЧАТКУ заробляємо капітал на примітивному
Потів вкладаємо в менш примітивне і більш вигідне...

Але приказку
Пів роботи - дурневі не показують
яку треба перефразувати
З половиною грошей в бізнес не лізуть....
ніхто не відміняв.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:59

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.

Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію.
Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!

Для порівняння в якійсь американській Вантор (https://en.wikipedia.org/wiki/Vantor_(company)) працює до 2000 людей.

Так а чем хвалиться-то - если не этими "заводиками"? - бескрайними полями?.. - так этож тоже "ресурсная экономика" получается :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.

А это никому не нужная совковая промышленность.
Так же, как АрселорМиттал. :mrgreen:
Лад
Тобто тебе вже переконали що ми будуємо не сільськогосподарську державу?
А навіть є ЗДОРОВЕННИХ два металургійних комбінати збудованих в Україні про які ти знав ,але з зайвої скромності не показував?
......

>>> є ЗДОРОВЕННИХ два
створення понад 700 нових робочих місць
https://www.interpipesteel.biz/about

ОК :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:03

  budivelnik написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.

Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію.
Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!

Для порівняння в якійсь американській Вантор (https://en.wikipedia.org/wiki/Vantor_(company)) працює до 2000 людей.
Що таке ХВАЛИВСЯ.....
Я показую що вони Є.
А от те що капіталів ......

Капитал - внешний. Что в случае Фуджікура что Leoni.
И почему не открывают что-то большее - давно, в принципе, известно...
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:06

_hunter
Я тобі ще краще покажу
Ти ж здриснув, то треба НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ кількість робочих місць , а ЗМЕНШУВАТИ
Що інтертайп і зробив
Для заводу з виробництва круглої сталевої заготовки потужністю 1,32 млн тонн на рік стандартна кількість персоналу становить від 600 до 1 500 працівників.

Тобто ЗАБРАВ в якогось існуючого заводу 800 працівників ....
budivelnik
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  #<1 ... 18057180581805918060
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