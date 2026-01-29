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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18057180581805918060
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:44

їх ШІ не лишить роботи

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.

Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію.
Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!

Для порівняння в якійсь американській Вантор (https://en.wikipedia.org/wiki/Vantor_(company)) працює до 2000 людей.

їх ШІ не лишить роботи
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:00

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.

А это никому не нужная совковая промышленность.
Так же, как АрселорМиттал. :mrgreen:
Лад
Тобто тебе вже переконали що ми будуємо не сільськогосподарську державу?
А навіть є ЗДОРОВЕННИХ два металургійних комбінати збудованих в Україні про які ти знав ,але з зайвої скромності не показував?

ПС
ДЛЯ совків
Я не проти того щоб будувались металургійні, автомобільні і так далі заводи...
Я наприклад бачив десь коло Рівного здоровенну фабрику з написом на цехах ЦЕРАЗІТ
Ще десь бачив фабрику керамічних виробів..
Тобто для лада
Труси-Хрестик
Або ти знаєш що ми крім сільського господарства будуємо ще й заводи , або не 3,14зди що ми будуємо сільськогосподарську Державу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотя, наверное, построенные сегодня ТЭС имели бы кпд повыше. Вот только сейчас их не строят (у нас).
Так і в Китаї не будують ТЕС...
СЕС, ВЕС , ГІДРО, АЕС - будують
а тес будувати перестали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:07

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel).
Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України.
Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.

Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію.
Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!

Для порівняння в якійсь американській Вантор (https://en.wikipedia.org/wiki/Vantor_(company)) працює до 2000 людей.
Що таке ХВАЛИВСЯ.....
Я показую що вони Є.
А от те що капіталів вистарчає тільки на викруткові технології і внаслідок ДЕШЕВОЇ робочої сили вигідніше використовувати її а не роботизовані системи - так я про це ПОСТІЙНО й ПИШУ,

Заробимо гроші на роботизацію - побудуємо РОБОТИЗОВАНІ
а за кредитні гроші купувати в тих хто надає кредити на обладнання щоб продавати тим хто надав кредити- товари виготовлені на цьому обладнанні... так з відсталості ніколи не вийдеш
Все життя на кредитора будеш працювати.
Тому
СПОЧАТКУ заробляємо капітал на примітивному
Потів вкладаємо в менш примітивне і більш вигідне...

Але приказку
Пів роботи - дурневі не показують
яку треба перефразувати
З половиною грошей в бізнес не лізуть....
ніхто не відміняв.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:06

_hunter
Я тобі ще краще покажу
Ти ж здриснув, то треба НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ кількість робочих місць , а ЗМЕНШУВАТИ
Що інтертайп і зробив
Для заводу з виробництва круглої сталевої заготовки потужністю 1,32 млн тонн на рік стандартна кількість персоналу становить від 600 до 1 500 працівників.

Тобто ЗАБРАВ в якогось існуючого заводу 800 працівників ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну - супер, наверное.
А "здоровэзность" - в чем выражается? - в том, что АЖ 1/60 объема какой-нить Ansteel Group "на гора" выдает?
Я ж казав що ти мал і глуп і не видал больших.....
Так на хлопський росум
700 працівників = 1 320 000 тонн сталі
1 працівник = 1 320 000/ 700 = 1 886 тон
Дивимось вартість
Середні ціни на сталь (червень 2026 року):
Світовий експортний індекс (FOB): ~$515 за метричну тонну.
Ринок США: від $1 000 до $1 150 за метричну тонну (через високі мита).
Ринок Європи (HRC, Північна Європа): ~$750 – 800 (близько EUR 700) за метричну тонну
.Азіатський ринок (Китай): ~$430 – 500 за метричну тонну.
Середня світова ціна (за прогнозами аналітиків): близько $625 за тонну.

Припускаємо що вклад працівника заводу - 200 доларів(30% ціни)
1 працівник * 1 886 тон * 200 доларів=377 200 доларів..Доданої Вартості ВВП на душу
Дивимось ВВП на душу сьогоднішнє
200 000 000 000 доларів / 10 000 000 осіб= 20 000 доларів

Тобто
1 працівник новозбудованого заводу робить стільки ж
скільки в середньому в Україні робить 18 осіб....

Так і буде проходити збільшення ВВП на душу..
Там де ВВП на душу - найменше - там бізнес буде закриватись , а вивільнені кошти
будуть вкладатись туди на на працівника найбільше...

ПС
Штат Ansteel Group (Аньшаньської металургійної групи) налічує близько 200 000 працівників, видає 70 млн тонн сталі....
Тобто в нас на працівника вихід 1886 тонн
В Китайців на працівника вихід 350 тонн... в 5,5 разів менше.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 09 чер, 2026 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:11

_hunter

до 2021 Украина собирала порядка 3-4 млн тонн лома в год. а когда-то и 5-6 млн.
те 15 тыс тонн в месяц это капля в море пока еще.
запредельные экспортные пошлины и так ограничивают экспорт, но и внутри страны переработать это всё негде. Интерпайп только и работал. так что имеем что имеем.
и при цене на опте в районе 5 грн за кг собирать его часто просто нерентабельно и бессмысленно. макулатура дороже даже.

до 2021 тоже экспорт наверное был куда поболее, чем сейчас. особенно серый в ПМР.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:20

  ЛАД написав:
И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?


Я свою думку висловлював давно і не один раз.
Сучасна економіка, - економіка послуг.

Що стосується подальшої дискусії.
Інтерпайп Сталь, це сучасне ефективне підприємство.
Якщо взяти всю металургійну галузь, то вона модернізувалась пристойно.
Одних лише МБЛЗ впроваджено 10 - 15 штук.
Але головне не це.
Зараз вихідний неруйнівний контроль, це типове, якщо не стандартне, явище.
Це вивело металургію не більш якісний рівень, якого в СРСР не було. Можливо якісь винятки.

Що стосується взагалі. Україні дістався великий спектр промисловості. Працювати в усіх галузях нереально. Виділити якісь із них, - не розумно.

Наразі В Україні досить пристойна промисловість (була на 2021 р).
Хоча при бажанні можна написати, що вона вмерла і привести приклади.
Можна написати, що вона високо розвинута, і також привести приклади.

Є аналітики, що замовите, те і отримаєте.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:38

  smdtranz написав:_hunter

до 2021 Украина собирала порядка 3-4 млн тонн лома в год. а когда-то и 5-6 млн.
те 15 тыс тонн в месяц это капля в море пока еще.
запредельные экспортные пошлины и так ограничивают экспорт, но и внутри страны переработать это всё негде. Интерпайп только и работал. так что имеем что имеем.
и при цене на опте в районе 5 грн за кг собирать его часто просто нерентабельно и бессмысленно. макулатура дороже даже.

до 2021 тоже экспорт наверное был куда поболее, чем сейчас. особенно серый в ПМР.

Я примерно про это же: куда ни посмотри - "имеем что имеем"...
«У нас дефицит рабочей силы. У нас нехватка физических объемов электроэнергии. У нас, безусловно, самые высокие цены на электроэнергию в Европе», — сказал гендиректор «Интерпайпа».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2026/06/01/ ... e-kvoty-es
_hunter
 
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