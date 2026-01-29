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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18058180591806018061
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:37

  ЛАД написав:не проглядався, далековато. Вы можете съездить, посмотреть.
Но меня мало волнует "корова соседа".
Больше интересует ситуация у нас:
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона
сообщил о последствиях ночных вражеских ударов по городу.

«Ночью был мощный обстрел. Было попадание девяти «Шахедов» по ​​Харькову. Пять локаций оказались под прицелом российского агрессора. Есть два очень серьезных пожара. Возник пожар на Новой Почте, терминале Укрпочты. Площадь пожара была около 1000 кв. м. Во время этого обстрела был один пострадавший среди наших пожарных», — отметил мэр.

Напомним, Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский информировал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу в Харькове. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело.

Ночью досталось и «Новой почте» — повреждено депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/06/08/nochyu-byl-moshhnyj-obstrel-devyat-shahedov-atakovali-harkov-posledstviya/

ЛАД, ты часто приводишь цитаты "вражеский обстрел", но никогда не комментируешь ... а чей это был обстрел ...

вариант "и так все знают" - не предлагать

ЛАД из себя физически не можешь выдавить, что обстрел устроили рашисти ...

а формулировка "вражеский обстрел" - очень удобная.
Обтекаемая, обезличенная ... всё, как учили парторга

Но если ... кто-то, где-то напишет, что "обстрел устроили рашисти", ЛАД тут же коршуном набрасывается - "это пропаганда", "вы не хотите мира", "вы хотите воевать"
pesikot
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  #<1 ... 18058180591806018061
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