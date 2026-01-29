За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.
За цей же період Генштаб України озвучив цифру завданих втрат майже 90 тис. Цікаво було б дізнатися, наскільки наш набір покриває втрати.
ЛАД написав:По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка. Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".
Не погоджуюся. Якість і раніше не блищала. Історії з мінометами в 15му памятаєте? А зараз принаймні швидкість є. Тут скоріш загальна проблема корупції - якщо є потрібні знайомства - то можна гнати сумнівну якість.
Я не знаю, была ли военная приёмка в 2015. Это у меня воспоминания о военной приёмке ещё в советские времена.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.
ЛАД написав:Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Нові заводи одразу з координатами виписувати для зручності чи як? До речі, ми з паном Будівельником вже про них казали, причому саме у дискусіях з вами. Але ж ви як завжди полюбляєте через певний час "знову по колу", наче нічого не було. То нехай ті понад 25 нових заводів мирно собі працюють, а ви і далі робіть вигляд, що їх немає.
ЛАД написав:Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Нові заводи одразу з координатами виписувати для зручності чи як? До речі, ми з паном Будівельником вже про них казали, причому саме у дискусіях з вами. Але ж ви як завжди полюбляєте через певний час "знову по колу", наче нічого не було. То нехай ті понад 25 нових заводів мирно собі працюють, а ви і далі робіть вигляд, що їх немає.
Та пусть работают - кто ж им не дает? - проблема с теми "заводами" - "ноу хау" в них - ровно 0: по чужим чертежам чужие провода в жгуты скрутили - и назад отдали. Это хорошо, что кто-то решил, что экономия на ФОТ покрывает коррупционные риски. Но что будет - если ЗП вдруго догонит европейские? - что помешает завод назад увезти?
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування?
маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?
Країни Перської затоки використовують власні судна, щоб вивозити нафту за межі протоки і уникати величезних зборів, які вимагають нечисленні приватні судновласники, готові ризикувати. Уже поза межами протоки нафту перекачують на інші танкери, які везуть сировину покупцям в Азію та інші регіони. Збільшення кількості таких «затемнених» рейсів збіглося в часі з допомогою США, які координують рух суден через водний шлях. Це дозволило уникнути стрибка цін на тлі війни з Іраном, яка спричинила найбільший збій у постачанні нафти в історії.