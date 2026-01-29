sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.
За цей же період Генштаб України озвучив цифру завданих втрат майже 90 тис. Цікаво було б дізнатися, наскільки наш набір покриває втрати.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування?
маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?
новий ФЕД - это вот этот?
Сума чистого прибутку компанії є додатною (60719 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
Та я вже давно пояснював, воно до цього молодого токаря не доходить, він хоче стоять 12 годин на добу і точить снаряди. І все бідкається за східних робочих, які тримали всю економіку, а західні в той самий час тупо нічого не створювали, а тільки торгували.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
Можна, але після війни.
тільки ні інтернет, ні CAD системи, ні ШІ не стали "проривними технологіями", напр. як електроенергія
ЛАД написав:Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування?
маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?
новий ФЕД - это вот этот?
Сума чистого прибутку компанії є додатною (60719 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель.