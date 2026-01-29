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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18062180631806418065
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:55

Славко про це

  sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.


За цей же період Генштаб України озвучив цифру завданих втрат майже 90 тис.
Цікаво було б дізнатися, наскільки наш набір покриває втрати.

Славко про це
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.........
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.

Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?

Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.

Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?

новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування? ;)

маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?

новий ФЕД - это вот этот? :shock:
Сума чистого прибутку компанії є додатною (60719 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель.

https://zvitnist.com/14310052_DERZHAVNE ... YNOBUDIVNY
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:08

  ЛАД написав:
  vt313 написав:.........
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.

Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?

Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.

Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?


Ви там говорили про якесь місце в світі. :D

Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет.
Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991.
Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.

Можна, але після війни. :oops:
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:10

Зеленський в інтервю розкрив всі карти: про те, що саме він запросив Абрамовича до Києва, про письмо і інше (коротко за перші 6 хвилин)

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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:11

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.........
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.

Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?

Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.

Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?


Ви там говорили про якесь місце в світі. :D

Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет.
Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991.
Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.

Та я вже давно пояснював, воно до цього молодого токаря не доходить, він хоче стоять 12 годин на добу і точить снаряди. І все бідкається за східних робочих, які тримали всю економіку, а західні в той самий час тупо нічого не створювали, а тільки торгували.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:11

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.........
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.

Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?

Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.

Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?


Ви там говорили про якесь місце в світі. :D

Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет.
Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991.
Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.

Можна, але після війни. :oops:

тільки ні інтернет, ні CAD системи, ні ШІ не стали "проривними технологіями", напр. як електроенергія
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:30

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?

новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування? ;)

маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?

новий ФЕД - это вот этот? :shock:
Сума чистого прибутку компанії є додатною (60719 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель.

https://zvitnist.com/14310052_DERZHAVNE ... YNOBUDIVNY

це старий ;) але загалом це флуд на цій гілці...
Shaman
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