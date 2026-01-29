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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18063180641806518066
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 05:09

  ЛАД написав:Информатика это всё-таки больше услуги, а не производство.
Она позволяет улучшить управление, усовершенствовать техпроцессы, но сама по себе ничего не производит.

Информатика - это не услуги и не производство, а название урока в школе 😁
То, что на бытовом уровне называется информатикой, столь обширно и разнообразно, что целиком ни в одну классификацию не поместится.
Если обобщать чуть менее широко, можно с некоторой натяжкой утверждать, что разработка индивидуальных решений - это услуга, а продажа универсальных - товар. Есть ещё и вариант техпроцесса в процессе производства товара.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 06:53

  flyman написав:тільки ні інтернет, ні CAD системи, ні ШІ не стали "проривними технологіями", напр. як електроенергія


На мою думку, стали. ШІ, ще не став, але стане. Можливо в іншому вигляді.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:01

  ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове.
По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).

Популізм невмирущий:
Мер Харкова проти трудових мігрантів і за безкоштовне метро. І він не один такий. Це все чудово. Але хто буде за це платити? https://nv.ua/ukr/opinion/desheve-metro ... 09508.html

Очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Харкові накопичилися найбільші по всій Україні борги за газ та електроенергію — перед державними компаніями.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/borgi- ... 99406.html

І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:09

  ЛАД написав:Не хотите сравнивать "що було і що стало"?
Хотя, по-моему, это вполне реально по конечной продукции. Мало что совершенно нового появилось за эти 30 лет.


Хочу. А перенесіть це в іншу тему.
Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість.
В ній себе декларують 131 864 компаній
https://opendatabot.ua/c/C
Ви можете дати аналогічну інформацію за 1991 р?

Ця промисловість включає в себе більше сотні напрямків.
Ви можете дати інформацію що було в 1991 р.

І т.д.

Я описав, що знаю по металургії. Там реально більш якісний рівень. Чим це Вас не задовольнило.
Можна інші галузі підняти. Однозначно буде десь провал. Десь успіх. І що
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:23

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.

.........
Можно ссылку?
Гугл, как часто, не находит.

Твіттер автора:
https://x.com/jakluge/status/2064298103151145458
sashaqbl
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