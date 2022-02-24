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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто хотів казку від діда Микити?

https://www.facebook.com/share/r/1JaBmj ... tid=wwXIfr
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте.
Грубо говоря, то, что можно пощупать.

Берём диск с программой и щупаем.
Или пустая болванка - это товар, а с программой - это уже испорченный товар?

Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ.
Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:33

  Xenon написав:
США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, вытеснив давних лидеров - Саудовскую Аравию и Россию и изменив глобальный энергетический ландшафт.

......

А где обычная приписка - "дед незнает что творит!"?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:33

  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:43

  Вело написав:
  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:45

  sashaqbl написав:Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ.
Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.

Так уже и автомобиль почти столь же специфичный товар. Постановка на конвейер нового поколения существующей модели обходится в пару-тройку лярдов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:57

  Shaman написав:
  Вело написав:
  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...

не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь.
Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:05

Три индийских моряка, считавшиеся пропавшими без вести, погибли после того, как американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, заявил федеральный министр.

Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как американские военные обвинили его в несоблюдении «указаний американских сил». На борту находились 24 индийских члена экипажа, 21 из которых был спасен.

В сообщении на X министр судоходства Индии Сарбананда Соновал назвал инцидент «глубоко прискорбным», добавив, что тела троих мужчин будут вскоре доставлены обратно.

После удара правительство Индии вызвало заместителя главы американской миссии в Дели.
.........По данным Центрального командования США, с момента начала блокады 13 апреля американские войска вывели из строя восемь судов и перенаправили 134 других.

Правительство Индии настаивает на том, что «нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться».
............
Ядав заявил газете The Economic Times, что он «отказывается верить», что у США отсутствует информация о гражданстве людей, находившихся на борту этих судов.

«Если корабли не выполняли их указания, их задержание было вполне приемлемой альтернативой», — сказал он.
https://www.bbc.com/news/articles/cy73dr081p8o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:07

  Вело написав:
  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

Мова зовсім не про президентів та курси валют, а про точність "пророцтва", яке збулось, тепер вже на 100%.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:11

ЗСУ у червні 2026 уразили мости на трасі до Криму

"А що так можна було" у 24.02.2022?
Schmit
 
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