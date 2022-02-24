ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте. Грубо говоря, то, что можно пощупать.
Берём диск с программой и щупаем. Или пустая болванка - это товар, а с программой - это уже испорченный товар?
Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ. Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.
попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...
sashaqbl написав:Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ. Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.
Так уже и автомобиль почти столь же специфичный товар. Постановка на конвейер нового поколения существующей модели обходится в пару-тройку лярдов.
попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...
не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь. Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?
Три индийских моряка, считавшиеся пропавшими без вести, погибли после того, как американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, заявил федеральный министр.
Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как американские военные обвинили его в несоблюдении «указаний американских сил». На борту находились 24 индийских члена экипажа, 21 из которых был спасен.
В сообщении на X министр судоходства Индии Сарбананда Соновал назвал инцидент «глубоко прискорбным», добавив, что тела троих мужчин будут вскоре доставлены обратно.
После удара правительство Индии вызвало заместителя главы американской миссии в Дели. .........По данным Центрального командования США, с момента начала блокады 13 апреля американские войска вывели из строя восемь судов и перенаправили 134 других.
Правительство Индии настаивает на том, что «нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться». ............ Ядав заявил газете The Economic Times, что он «отказывается верить», что у США отсутствует информация о гражданстве людей, находившихся на борту этих судов.
«Если корабли не выполняли их указания, их задержание было вполне приемлемой альтернативой», — сказал он.
попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
Мова зовсім не про президентів та курси валют, а про точність "пророцтва", яке збулось, тепер вже на 100%.