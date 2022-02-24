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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18065180661806718068
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:48

бабак

Ivan Mateiko зараз тут: Lima, Perú. ·
1 дн.
·
Насправді справжній символ піхоти - це бабак.
Живе в норах. Там у нього бліндаж, кухня, склад, туалет і налагоджена система логістики між СП-шками.
Зазвичай з фізухою в бабаків слабувато, вони в цивільному житті були поважними дядьками, які спортом не сильно й займалися. Та й бігати далеко вони не люблять, бо важко і небезпечно. То вже як займуть позицію, то й живуть на ній дуже довго.
Більшість часу бабак спостерігає. І передає побратимам на сусідніх позиціях у разі виявлення загрози.
За повітряним простором бабаки почали спостерігати раніше ніж зʼявилися дрони і авіація.
А ще бабак в Червоній книзі, бо всі хочуть в дронщики чи артилерію, і бабаками ставати вже не модно.
https://www.facebook.com/reel/1650807299559939
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:48

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Откуда это следует?
Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.

Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.

Можете привести такое определение?
Чтобы не было так же, как с вашим отрицанием значительных простоев ТЭС/ТЭЦ в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:53

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Откуда это следует?
Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.

Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.

Можете привести такое определение?
Чтобы не было так же, как с вашим отрицанием значительных простоев ТЭС/ТЭЦ в Украине.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

Або ШІ пише
Послуга — це цілеспрямована діяльність, спрямована на задоволення потреб замовника. На відміну від матеріального товару, результат послуги не має фізичної форми і споживається безпосередньо в процесі її надання.


Про заперечення простоїв ви тут дещо перекрутили. Ви зхявили що "ТЕС не були потрібні". Але факт в тому що таки були, їх модернізували (чого б це якщо вони не потрібні?)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 14:19

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Не хотите сравнивать "що було і що стало"?
Хотя, по-моему, это вполне реально по конечной продукции. Мало что совершенно нового появилось за эти 30 лет.


Хочу. А перенесіть це в іншу тему.
Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість.
В ній себе декларують 131 864 компаній
https://opendatabot.ua/c/C
Ви можете дати аналогічну інформацію за 1991 р?

Ця промисловість включає в себе більше сотні напрямків.
Ви можете дати інформацію що було в 1991 р.

І т.д.

Я описав, що знаю по металургії. Там реально більш якісний рівень. Чим це Вас не задовольнило.
Можна інші галузі підняти. Однозначно буде десь провал. Десь успіх. І що

Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов.
Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д.
Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал.
Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена.
У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.

Смысла создавать новую тему не вижу. Здесь сейчас пишут довольно мало - последние 2 дня по 4-5 страниц. А о войне и того меньше.
Доказывать тривиальные вещи мне не интересно. От вас уже несколько постов исключительно с общими словами.
Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны.
Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 чер, 2026 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 14:20

не було TNT?

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:"А що так можна було" у 24.02.2022?

Не можна було. Не було чим.

не було TNT?

і трохи про дипломатію
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:04

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------------------
ЛАД
Откуда это следует?
Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.
-----------------------------
Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.

Можете привести такое определение?
Чтобы не было так же, как с вашим отрицанием значительных простоев ТЭС/ТЭЦ в Украине.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

Або ШІ пише
Послуга — це цілеспрямована діяльність, спрямована на задоволення потреб замовника. На відміну від матеріального товару, результат послуги не має фізичної форми і споживається безпосередньо в процесі її надання.


Про заперечення простоїв ви тут дещо перекрутили. Ви зхявили що "ТЕС не були потрібні". Але факт в тому що таки були, їх модернізували (чого б це якщо вони не потрібні?)

По послугам, возможно, погорячился.
Но тут более сложный, на мой взгляд, вопрос. Может быть позже, хотя это вряд ли принципиально.

А о простоях...
Может не надо цепляться к словам?
Я написал: "ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали". Если я сказал о простоях, то, по-моему, понятно, что речь о том, что они не нужны в имеющихся количествах, а не вообще не нужны.
Вы же в ответ написали: "чого це ви вирішили, що вони простоювали". И я вам привёл данные об использовании их установленной мощности в пределах "от 15% до 23%", при том, что в мире "хорошим показателем для ТЭС считается 45–60%".
Вы считаете, это не простои?
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