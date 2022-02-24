Ivan Mateiko зараз тут: Lima, Perú. · 1 дн. · Насправді справжній символ піхоти - це бабак. Живе в норах. Там у нього бліндаж, кухня, склад, туалет і налагоджена система логістики між СП-шками. Зазвичай з фізухою в бабаків слабувато, вони в цивільному житті були поважними дядьками, які спортом не сильно й займалися. Та й бігати далеко вони не люблять, бо важко і небезпечно. То вже як займуть позицію, то й живуть на ній дуже довго. Більшість часу бабак спостерігає. І передає побратимам на сусідніх позиціях у разі виявлення загрози. За повітряним простором бабаки почали спостерігати раніше ніж зʼявилися дрони і авіація. А ще бабак в Червоній книзі, бо всі хочуть в дронщики чи артилерію, і бабаками ставати вже не модно. https://www.facebook.com/reel/1650807299559939
Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.
Або ШІ пише
Послуга — це цілеспрямована діяльність, спрямована на задоволення потреб замовника. На відміну від матеріального товару, результат послуги не має фізичної форми і споживається безпосередньо в процесі її надання.
Про заперечення простоїв ви тут дещо перекрутили. Ви зхявили що "ТЕС не були потрібні". Але факт в тому що таки були, їх модернізували (чого б це якщо вони не потрібні?)
ЛАД написав:Не хотите сравнивать "що було і що стало"? Хотя, по-моему, это вполне реально по конечной продукции. Мало что совершенно нового появилось за эти 30 лет.
Хочу. А перенесіть це в іншу тему. Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість. В ній себе декларують 131 864 компаній https://opendatabot.ua/c/C Ви можете дати аналогічну інформацію за 1991 р?
Ця промисловість включає в себе більше сотні напрямків. Ви можете дати інформацію що було в 1991 р.
І т.д.
Я описав, що знаю по металургії. Там реально більш якісний рівень. Чим це Вас не задовольнило. Можна інші галузі підняти. Однозначно буде десь провал. Десь успіх. І що
Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов. Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д. Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал. Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена. У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.
Смысла создавать новую тему не вижу. Здесь сейчас пишут довольно мало - последние 2 дня по 4-5 страниц. А о войне и того меньше. Доказывать тривиальные вещи мне не интересно. От вас уже несколько постов исключительно с общими словами. Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны. Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 чер, 2026 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:---------------------------- ЛАД Откуда это следует? Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили. ----------------------------- Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.
Можете привести такое определение? Чтобы не было так же, как с вашим отрицанием значительных простоев ТЭС/ТЭЦ в Украине.
Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.
Або ШІ пише
Послуга — це цілеспрямована діяльність, спрямована на задоволення потреб замовника. На відміну від матеріального товару, результат послуги не має фізичної форми і споживається безпосередньо в процесі її надання.
Про заперечення простоїв ви тут дещо перекрутили. Ви зхявили що "ТЕС не були потрібні". Але факт в тому що таки були, їх модернізували (чого б це якщо вони не потрібні?)
По послугам, возможно, погорячился. Но тут более сложный, на мой взгляд, вопрос. Может быть позже, хотя это вряд ли принципиально.
А о простоях... Может не надо цепляться к словам? Я написал: "ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали". Если я сказал о простоях, то, по-моему, понятно, что речь о том, что они не нужны в имеющихся количествах, а не вообще не нужны. Вы же в ответ написали: "чого це ви вирішили, що вони простоювали". И я вам привёл данные об использовании их установленной мощности в пределах "от 15% до 23%", при том, что в мире "хорошим показателем для ТЭС считается 45–60%". Вы считаете, это не простои?
ЛАД написав:... Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов. Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д. Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал. Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена. У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.
тяжпром гігантизму помер. ХТЗ, який виготовляв 50 т тракторів на весь срср виявився непотрібним в масштабах України, бо надто дорого тягнути всю цю махіну. власне це стосуються й багато чого іншого.
ті галузі харчової та легкої промисловості, які розвинулись, особливо, якщо вони не займають по 100 га площі - ЛАД воліє не помічати. Польща до речі пройшла такий же шлях, що не заважає їм себе непогано почуватись.
а чого порізали заводи на брухт - випадки через неефективність - ЛАД даже чути не хоче. що там з ХЗТД чи Серп та молот - де саме ви доклали руки до розвитку цих "ефективних" підприємтсв? та й держава - не надто ефективний власник
продати іноземцям? ЛАДи дружно кричать - НІ!!! чого ми землю досі іноземцям не продаємо? а потім дивуються - а чого виробництво не розвивається? хто розвив виробництво в КИтаї? іноземці, Захід точніше.
а ще ЛАД - а чого така електроенергія дорога для промисловості? бо хтось має платити за населення? а де ж наша промисловість? всі ці причинно-наслідкові зв'язки ЛАД воліє не помічати, щоб не вийти на те, що промисловість загинається через фактори, які ЛАД підтримує