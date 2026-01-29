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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 180671806818069180701807118072>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 14:22

  Schmit написав:
  Вело написав:
  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

Мова зовсім не про президентів та курси валют, а про точність "пророцтва", яке збулось, тепер вже на 100%.

Ага, пророки обіцяли 45 через 7 років. І чотирирічну війну.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 14:29

  Вело написав:
  Shaman написав:
  Вело написав:попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...

не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь.
Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?

тобто продовжуєш флуд - як ви втомили... кацапів шукай в іншому місці...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 11 чер, 2026 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:04

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------------------
ЛАД
Откуда это следует?
Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.
-----------------------------
Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.

Можете привести такое определение?
Чтобы не было так же, как с вашим отрицанием значительных простоев ТЭС/ТЭЦ в Украине.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

Або ШІ пише
Послуга — це цілеспрямована діяльність, спрямована на задоволення потреб замовника. На відміну від матеріального товару, результат послуги не має фізичної форми і споживається безпосередньо в процесі її надання.


Про заперечення простоїв ви тут дещо перекрутили. Ви зхявили що "ТЕС не були потрібні". Але факт в тому що таки були, їх модернізували (чого б це якщо вони не потрібні?)

По послугам, возможно, погорячился.
Но тут более сложный, на мой взгляд, вопрос. Может быть позже, хотя это вряд ли принципиально.

А о простоях...
Может не надо цепляться к словам?
Я написал: "ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали". Если я сказал о простоях, то, по-моему, понятно, что речь о том, что они не нужны в имеющихся количествах, а не вообще не нужны.
Вы же в ответ написали: "чого це ви вирішили, що вони простоювали". И я вам привёл данные об использовании их установленной мощности в пределах "от 15% до 23%", при том, что в мире "хорошим показателем для ТЭС считается 45–60%".
Вы считаете, это не простои?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:09

  ЛАД написав:...
Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов.
Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д.
Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал.
Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена.
У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.

тяжпром гігантизму помер. ХТЗ, який виготовляв 50 т тракторів на весь срср виявився непотрібним в масштабах України, бо надто дорого тягнути всю цю махіну. власне це стосуються й багато чого іншого.

ті галузі харчової та легкої промисловості, які розвинулись, особливо, якщо вони не займають по 100 га площі - ЛАД воліє не помічати. Польща до речі пройшла такий же шлях, що не заважає їм себе непогано почуватись.

а чого порізали заводи на брухт - випадки через неефективність - ЛАД даже чути не хоче. що там з ХЗТД чи Серп та молот - де саме ви доклали руки до розвитку цих "ефективних" підприємтсв? ;) та й держава - не надто ефективний власник

продати іноземцям? ЛАДи дружно кричать - НІ!!! чого ми землю досі іноземцям не продаємо? а потім дивуються - а чого виробництво не розвивається? хто розвив виробництво в КИтаї? іноземці, Захід точніше.

а ще ЛАД - а чого така електроенергія дорога для промисловості? бо хтось має платити за населення? а де ж наша промисловість? всі ці причинно-наслідкові зв'язки ЛАД воліє не помічати, щоб не вийти на те, що промисловість загинається через фактори, які ЛАД підтримує 8)

якщо констатувати факт - то так, промвиробництво падає. але щоб воно розвивалося треба дещо робити, а не розповідати - всьо пропало...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:17

  Faceless написав:
ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте.
Грубо говоря, то, что можно пощупать. Остальное можно отнести к услугам, что не мешает им быть товаром.

Ви купуєте (саме купуєте, не замовляєте, щоб хтось написав) готове програмне забезпечення- диск, флешку чи просто установлюєте з інтернету. Хіба це послуга? Це товар. Але пощупать складно.
Послуга це те, що споживається в момент її надання.
А можна більш розлого
Корова-це ТОВАР ? - товар?
а випасання теляти поки вона перетвориться в корову - це товар чи послуга?
А мясо корови ? - товар
А перетворення корови в говяже мясо ?
Ковбаса(пельмені....) - товар
А пертворення мяса в ковбасу чи пельмені?

А тепер ціну по перетворенню одного комплектуючого в інше - це входить в ціну товару чи треба писати в тому числі послуги?
Тепер переходимо до торгівлі?
Коли продавець ЗАГОРТАЄ в кульочок - це фізична праця по покращенню товару
чи це послуга....

Тобто лад - давай без цих своїх послуги-фізичний товар...

Так на хвильку
ХТЗ випускав паршиві трактори з точки зору ринку.. але дешево і багато
Прийшов Джон Дір , спочатку розробив проект на флешці, потім привіз станки з ЧПУ вставив в них програми з флешки і кожен Джон Дір заміняє пять дешевих ХТЗ...
Джон дір це товар ? а флешка яка використовується у виготовленні цих тракторів є матеріальним продуктом чи віртуальним...
Бо в полі цей віртуал на раз/два кладе хтз.... і кладе якраз за рахунок ПРОДУМАНОСТІ конструкції, а не за рахунок зайвих кілограмів металу
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 чер, 2026 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:19

  Shaman написав:.........
якщо констатувати факт - то так, промвиробництво падає. але щоб воно розвивалося треба дещо робити, а не розповідати - всьо пропало...

Высказались?
Хорошо, хоть признали факт, что "промвиробництво падає".
А "треба дещо робити" верно. И кто ж вам это запрещал 30 лет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хорошо, хоть признали факт, что "промвиробництво падає".
Промвиробництво СІРНИКІВ - впало практично до нуля, але чомусь внаслідок наявності запальничок - криза не відбулась
Друк газет/журналів/книг ( а разом з цим падіння випуску в целюлозно-паперовій промисловості) впало разів в 10 .... але чомусь навіть совки навчились не купувати газету в газетному кіоску ( як я забув - випуск металу для газетних кіосків також впав, ...) а отримувати інформацію з інтернету...
Випуск корпусів до телевізорів(одночасно з випуском ламінованих плит які йшли на ці корпуси) впав.... але виявилось що телевізор/монітор можна випустити на 50кг легшим... тобто ось ця різниця в 35-40 кг на кожній одиниці і опустила випуск
В 1990 році електрон випустив 1 232 800 штук *45кг економії =55 475 тонн економії випуску в електролампах і мікросхемах...

Тому вже варто зрозуміти , що кілограми коштують дорого , а тому заміняються всюди де можна іншими варіантами отримання благ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:29

Джон Дир был лучше и значительно дороже ХТЗэвских тракторов и тогда, когда чертежи были на бумаге. Ещё до появления флешек в 2000 году.
Конструкция и изготовление не зависят от флешек.

В 1990 році електрон випустив 1 232 800 штук *45кг економії =55 475 тонн економії випуску в електролампах і мікросхемах...
Ну да.
А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 чер, 2026 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:35

  ЛАД написав:Джон Дир был лучше и значительно дороже ХТЗэвских тракторов и тогда, когда чертежи были на бумаге. Ещё до появления флешек в 2000 году.
Конструкция и изготовление не зависят от флешек.
Правильно , але з того часу за рахунок використання програмного забезпечення він ще більш покращився. а ХТЗ як був аналогом американського зразка 1929 року... так і залишився.
Тому ще раз
Щоб врахувати на кресленні (до речі а саме креслення це фізична праця чи послуга) ? якусь бздюльку на сторінці5 - деколи треба було перекреслювати всі 100 сторінок проекту...
Автокади і так далі трошки цей процес СПРОСТИЛИ...
Тому
Якщо ПЗ спрощує роботу і дає можливість одній людині замінити 100 креслярів...
А станок так само дає можливість 1 людині зробити за зміну стільки ж скільки 100 слюсарів вручну..
То чому станок - це матеріальне
а ПЗ - це віртуальне?
budivelnik
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