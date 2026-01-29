попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
Мова зовсім не про президентів та курси валют, а про точність "пророцтва", яке збулось, тепер вже на 100%.
Ага, пророки обіцяли 45 через 7 років. І чотирирічну війну.
Вело написав:попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...
не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь. Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?
тобто продовжуєш флуд - як ви втомили... кацапів шукай в іншому місці...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 11 чер, 2026 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:---------------------------- ЛАД Откуда это следует? Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили. ----------------------------- Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.
Можете привести такое определение? Чтобы не было так же, как с вашим отрицанием значительных простоев ТЭС/ТЭЦ в Украине.
Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.
Або ШІ пише
Послуга — це цілеспрямована діяльність, спрямована на задоволення потреб замовника. На відміну від матеріального товару, результат послуги не має фізичної форми і споживається безпосередньо в процесі її надання.
Про заперечення простоїв ви тут дещо перекрутили. Ви зхявили що "ТЕС не були потрібні". Але факт в тому що таки були, їх модернізували (чого б це якщо вони не потрібні?)
По послугам, возможно, погорячился. Но тут более сложный, на мой взгляд, вопрос. Может быть позже, хотя это вряд ли принципиально.
А о простоях... Может не надо цепляться к словам? Я написал: "ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали". Если я сказал о простоях, то, по-моему, понятно, что речь о том, что они не нужны в имеющихся количествах, а не вообще не нужны. Вы же в ответ написали: "чого це ви вирішили, що вони простоювали". И я вам привёл данные об использовании их установленной мощности в пределах "от 15% до 23%", при том, что в мире "хорошим показателем для ТЭС считается 45–60%". Вы считаете, это не простои?
ЛАД написав:... Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов. Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д. Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал. Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена. У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.
тяжпром гігантизму помер. ХТЗ, який виготовляв 50 т тракторів на весь срср виявився непотрібним в масштабах України, бо надто дорого тягнути всю цю махіну. власне це стосуються й багато чого іншого.
ті галузі харчової та легкої промисловості, які розвинулись, особливо, якщо вони не займають по 100 га площі - ЛАД воліє не помічати. Польща до речі пройшла такий же шлях, що не заважає їм себе непогано почуватись.
а чого порізали заводи на брухт - випадки через неефективність - ЛАД даже чути не хоче. що там з ХЗТД чи Серп та молот - де саме ви доклали руки до розвитку цих "ефективних" підприємтсв? та й держава - не надто ефективний власник
продати іноземцям? ЛАДи дружно кричать - НІ!!! чого ми землю досі іноземцям не продаємо? а потім дивуються - а чого виробництво не розвивається? хто розвив виробництво в КИтаї? іноземці, Захід точніше.
а ще ЛАД - а чого така електроенергія дорога для промисловості? бо хтось має платити за населення? а де ж наша промисловість? всі ці причинно-наслідкові зв'язки ЛАД воліє не помічати, щоб не вийти на те, що промисловість загинається через фактори, які ЛАД підтримує
якщо констатувати факт - то так, промвиробництво падає. але щоб воно розвивалося треба дещо робити, а не розповідати - всьо пропало...
ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте. Грубо говоря, то, что можно пощупать. Остальное можно отнести к услугам, что не мешает им быть товаром.
Ви купуєте (саме купуєте, не замовляєте, щоб хтось написав) готове програмне забезпечення- диск, флешку чи просто установлюєте з інтернету. Хіба це послуга? Це товар. Але пощупать складно. Послуга це те, що споживається в момент її надання.
А можна більш розлого Корова-це ТОВАР ? - товар? а випасання теляти поки вона перетвориться в корову - це товар чи послуга? А мясо корови ? - товар А перетворення корови в говяже мясо ? Ковбаса(пельмені....) - товар А пертворення мяса в ковбасу чи пельмені?
А тепер ціну по перетворенню одного комплектуючого в інше - це входить в ціну товару чи треба писати в тому числі послуги? Тепер переходимо до торгівлі? Коли продавець ЗАГОРТАЄ в кульочок - це фізична праця по покращенню товару чи це послуга....
Тобто лад - давай без цих своїх послуги-фізичний товар...
Так на хвильку ХТЗ випускав паршиві трактори з точки зору ринку.. але дешево і багато Прийшов Джон Дір , спочатку розробив проект на флешці, потім привіз станки з ЧПУ вставив в них програми з флешки і кожен Джон Дір заміняє пять дешевих ХТЗ... Джон дір це товар ? а флешка яка використовується у виготовленні цих тракторів є матеріальним продуктом чи віртуальним... Бо в полі цей віртуал на раз/два кладе хтз.... і кладе якраз за рахунок ПРОДУМАНОСТІ конструкції, а не за рахунок зайвих кілограмів металу
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 чер, 2026 15:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Хорошо, хоть признали факт, что "промвиробництво падає".
Промвиробництво СІРНИКІВ - впало практично до нуля, але чомусь внаслідок наявності запальничок - криза не відбулась Друк газет/журналів/книг ( а разом з цим падіння випуску в целюлозно-паперовій промисловості) впало разів в 10 .... але чомусь навіть совки навчились не купувати газету в газетному кіоску ( як я забув - випуск металу для газетних кіосків також впав, ...) а отримувати інформацію з інтернету... Випуск корпусів до телевізорів(одночасно з випуском ламінованих плит які йшли на ці корпуси) впав.... але виявилось що телевізор/монітор можна випустити на 50кг легшим... тобто ось ця різниця в 35-40 кг на кожній одиниці і опустила випуск В 1990 році електрон випустив 1 232 800 штук *45кг економії =55 475 тонн економії випуску в електролампах і мікросхемах...
Тому вже варто зрозуміти , що кілограми коштують дорого , а тому заміняються всюди де можна іншими варіантами отримання благ.
Джон Дир был лучше и значительно дороже ХТЗэвских тракторов и тогда, когда чертежи были на бумаге. Ещё до появления флешек в 2000 году. Конструкция и изготовление не зависят от флешек.
В 1990 році електрон випустив 1 232 800 штук *45кг економії =55 475 тонн економії випуску в електролампах і мікросхемах...
Ну да. А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 чер, 2026 15:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Джон Дир был лучше и значительно дороже ХТЗэвских тракторов и тогда, когда чертежи были на бумаге. Ещё до появления флешек в 2000 году. Конструкция и изготовление не зависят от флешек.
Правильно , але з того часу за рахунок використання програмного забезпечення він ще більш покращився. а ХТЗ як був аналогом американського зразка 1929 року... так і залишився. Тому ще раз Щоб врахувати на кресленні (до речі а саме креслення це фізична праця чи послуга) ? якусь бздюльку на сторінці5 - деколи треба було перекреслювати всі 100 сторінок проекту... Автокади і так далі трошки цей процес СПРОСТИЛИ... Тому Якщо ПЗ спрощує роботу і дає можливість одній людині замінити 100 креслярів... А станок так само дає можливість 1 людині зробити за зміну стільки ж скільки 100 слюсарів вручну.. То чому станок - це матеріальне а ПЗ - це віртуальне?