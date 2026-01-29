Краткое содержание - Удары украинских беспилотников нарушили российские пути снабжения в Крыму. - Бровди заявляет, что силы, использующие беспилотники, уничтожили ключевые российские объекты. - Аналитики утверждают, что изоляция Крыма вполне осуществима, но для отступления российских войск потребуется наземное наступление. - На долю беспилотников приходится около трети потерь России за последние 12 месяцев. .......... Роберт Бровди, командующий Силами беспилотных систем Украины, заявил, что в результате кампании за последний месяц интенсивность движения по Новороссийской трассе — важнейшему маршруту снабжения российских войск через оккупированную южную Украину в Крым — сократилась более чем на две трети. «Еще через месяц Украина получит полный контроль над дорогой», — сказал Бровди... «В ближайшем будущем мы изолируем Крым», — заявил Бровди агентству Reuters... ........По словам командующего силами беспилотников, количество боевых вылетов средней дальности за год увеличилось в 28 раз, а число глубоких ударов по территории России за тот же период возросло почти в четыре раза. По словам Бровди, за первые пять месяцев этого года подразделения уничтожили 174 российских комплекса ПВО общей стоимостью около 5,4 миллиарда долларов, расчистив себе путь к другим целям. ..........Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы по России и Евразии в Фонде Карнеги, заявил, что достижения в области беспилотных технологий позволяют Украине со временем отрезать Крым. Однако для достижения более широкой стратегической цели — оттеснения российских войск — все равно потребуется скоординированное наземное наступление. Кофман добавил, что собственное элитное подразделение российских беспилотников, известное как «Рубикон», прилагает все усилия для нейтрализации нынешнего преимущества Украины в беспилотниках средней дальности. ..........За первые пять месяцев 2026 года беспилотники уничтожили более 50 900 российских военнослужащих и поразили более 176 500 вражеских целей. По данным, предоставленным компанией «Бровди», средний суточный показатель уничтожения составил 337 российских солдат и 1169 вражеских целей. Согласно данным компании «Бровди», средняя стоимость убийства одного российского солдата за последний год составила около 918 долларов.
Согласно их данным, на беспилотные подразделения, составляющие 2,5% вооруженных сил Украины, приходится примерно треть потерь России за последние 12 месяцев. По словам Бровди, план состоит в том, чтобы увеличить долю беспилотников в армии до 5%.
Что имеется ввиду? Количество военнослужащих в СБС?
ЛАД написав:P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.
Харківська плитка завжди була дурним тоном. Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.
Приміщення ТЦК перетворилися на місця несвободи без жодного юридичного статусу, де громадян незаконно утримують тижнями, - Лубінець
"Ми знаходимо людей, які там знаходяться тиждень, два, три. Найдовшим зафіксованим станом на сьогодні терміном перебування, незаконного перебування людини в приміщенні ТЦК СП — це п’ятдесят днів. І коли ми почали запитувати: "На якій підставі ви затримуєте цих громадян?", ніхто навіть не міг пояснити, що відбувається, і чому людям не дають елементарну можливість просто вийти", — наголосив Уповноважений з прав людини.
ЛАД написав:никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Ніхто.... ПРИКЛАД 1 Була шахта, видобувала 1 млн тонн вугілля, (паршивої якості, ледве горіло) яке йшло на ТЕС де з нього випускали 2 000 000 Квт*год електроенергії, яка йшла на видобуток 1 млн тонн вугілля...
Закрили ТЕС і ШАХТУ - промвиробництво впало.... Це погано? ПРИКЛАД2 Був цукровий завод , випускав 3 млн тонн цукру, при випуску цього цукру використовував 4 млн тонн нафти , так як весь цукор йшов на експорт в педерацію , то за виручені з педерації гроші купували в педерації 3 млн тонн нафти....
Заводи закрили...... Зявились гроші на зайвий 1 млн тонн нафти , але промвиробництво і обєм вирощування цукрового буряку впав в рази... Це погано?
Видобували антрацит. Потеряли шахты, начали закупать его заграницей. Эти деньги за "3 млн тонн цукру" (цифру не проверял) были лишними? Нам не нужны "3 млн тонн нафти"? Или что-то другое, если уж нефть не нужна?
ЛАД написав:Что имеется ввиду? Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати
ПС якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
ЛАД написав:Эти деньги за "3 млн тонн цукру" (цифру не проверял) были лишними? Нам не нужны "3 млн тонн нафти"? Или что-то другое, если уж нефть не нужна?
ІкАнАмІст сам прикинь 1 Якщо для випуску тобі потрібно БІЛЬШЕ ніж ти потім купиш за гроші виручені від продажу цукру? То чим менше ти відправиш тим менше треба буде купити Тому й вийшло Навіщо виготовляти 3 млн тонн цукру на продаж купуючи для його виготовлення 4 млн тонн , якщо з виручки купиш 3 млн тонн. 2 Так і тоді купували і зараз купуємо... Просто ЗВІЛЬНИЛИ робочі руки що в шахті , що в ТЕС- для того щоб ними виготовляти те що треба, а не для того щоб було мале безробіття.
Вело написав:попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего? Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).
Мова зовсім не про президентів та курси валют, а про точність "пророцтва", яке збулось, тепер вже на 100%.
Ага, пророки обіцяли 45 через 7 років. І чотирирічну війну.
ЛАД написав:P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.
Харківська плитка завжди була дурним тоном. Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.
Была. Давно не покупал плитку, не знаю. Но пишут, что установили новые линии и оборудование от Sacmi. И "Завдяки цьому кроку загальна виробнича потужність ХПЗ досягла вражаючих 24 мільйонів квадратних метрів на рік, а понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Британію, Німеччину, Скандинавію та США)" (от ИИ).
ЛАД написав:Эти деньги за "3 млн тонн цукру" (цифру не проверял) были лишними? Нам не нужны "3 млн тонн нафти"? Или что-то другое, если уж нефть не нужна?
ІкАнАмІст сам прикинь 1 Якщо для випуску тобі потрібно БІЛЬШЕ ніж ти потім купиш за гроші виручені від продажу цукру? То чим менше ти відправиш тим менше треба буде купити Тому й вийшло Навіщо виготовляти 3 млн тонн цукру на продаж купуючи для його виготовлення 4 млн тонн , якщо з виручки купиш 3 млн тонн. 2 Так і тоді купували і зараз купуємо... Просто ЗВІЛЬНИЛИ робочі руки що в шахті , що в ТЕС- для того щоб ними виготовляти те що треба, а не для того щоб було мале безробіття.
Всё понятно. Данные, как обычно из справочника Стеля.
ЛАД написав:Эти деньги за "3 млн тонн цукру" (цифру не проверял) были лишними? Нам не нужны "3 млн тонн нафти"? Или что-то другое, если уж нефть не нужна?
ІкАнАмІст сам прикинь 1 Якщо для випуску тобі потрібно БІЛЬШЕ ніж ти потім купиш за гроші виручені від продажу цукру? То чим менше ти відправиш тим менше треба буде купити Тому й вийшло Навіщо виготовляти 3 млн тонн цукру на продаж купуючи для його виготовлення 4 млн тонн , якщо з виручки купиш 3 млн тонн. 2 Так і тоді купували і зараз купуємо... Просто ЗВІЛЬНИЛИ робочі руки що в шахті , що в ТЕС- для того щоб ними виготовляти те що треба, а не для того щоб було мале безробіття.
Всё понятно. Данные, как обычно из справочника Стеля.
Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України. Він пояснював, що цукрові заводи з продуктивністю в 5 млн/тонн в рік, які залишились ПІСЛЯ СОВКА і їх економічна доцільність розраховувалась виходячи з внутрішніх цін совка на цукор/нафту, а тепер педерація ПРОДАЄ Україні Нафту по світовій ціні, а цукор купує по ціні тросникового, тому Україні ВИГІДНІШЕ ЗАКРИТИ заводи з ПРОДУКТИВНІСТЮ в 3 млн тонн і залишити тільки новіші, які випускають 2 млн тонн для внутрішнього споживання. Про шахту/елоектроенергію - звідти ж.