Краткое содержание

- Удары украинских беспилотников нарушили российские пути снабжения в Крыму.

- Бровди заявляет, что силы, использующие беспилотники, уничтожили ключевые российские объекты.

- Аналитики утверждают, что изоляция Крыма вполне осуществима, но для отступления российских войск потребуется наземное наступление.

- На долю беспилотников приходится около трети потерь России за последние 12 месяцев.

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Роберт Бровди, командующий Силами беспилотных систем Украины, заявил, что в результате кампании за последний месяц интенсивность движения по Новороссийской трассе — важнейшему маршруту снабжения российских войск через оккупированную южную Украину в Крым — сократилась более чем на две трети.

«Еще через месяц Украина получит полный контроль над дорогой», — сказал Бровди...

«В ближайшем будущем мы изолируем Крым», — заявил Бровди агентству Reuters...

........По словам командующего силами беспилотников, количество боевых вылетов средней дальности за год увеличилось в 28 раз, а число глубоких ударов по территории России за тот же период возросло почти в четыре раза.

По словам Бровди, за первые пять месяцев этого года подразделения уничтожили 174 российских комплекса ПВО общей стоимостью около 5,4 миллиарда долларов, расчистив себе путь к другим целям.

..........Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы по России и Евразии в Фонде Карнеги, заявил, что достижения в области беспилотных технологий позволяют Украине со временем отрезать Крым. Однако для достижения более широкой стратегической цели — оттеснения российских войск — все равно потребуется скоординированное наземное наступление.

Кофман добавил, что собственное элитное подразделение российских беспилотников, известное как «Рубикон», прилагает все усилия для нейтрализации нынешнего преимущества Украины в беспилотниках средней дальности.

..........За первые пять месяцев 2026 года беспилотники уничтожили более 50 900 российских военнослужащих и поразили более 176 500 вражеских целей. По данным, предоставленным компанией «Бровди», средний суточный показатель уничтожения составил 337 российских солдат и 1169 вражеских целей.

Согласно данным компании «Бровди», средняя стоимость убийства одного российского солдата за последний год составила около 918 долларов.