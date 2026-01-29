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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18070180711807218073>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:43

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове.
По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).

Популізм невмирущий:
Мер Харкова проти трудових мігрантів і за безкоштовне метро. І він не один такий. Це все чудово. Але хто буде за це платити? https://nv.ua/ukr/opinion/desheve-metro ... 09508.html

Очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Харкові накопичилися найбільші по всій Україні борги за газ та електроенергію — перед державними компаніями.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/borgi- ... 99406.html

І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.

Согласен, бесплатный общественный транспорт это популизм.
Но и фраза из вашей первой ссылки: "Ну, звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати, де завгодно в світі, за 20 центів"

Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

КримНаш
https://www.facebook.com/share/v/1C86cM ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.

Харків і Люксембург на одному щаблі? Люксембург навіть програє - метро нема взагалі.
Правда є і в ньому привабливі моменти:
Топ-10 країн за купівельною спроможністю середньої місячної зарплати:
Люксембург — 9 300 доларів;
Бельгія — 8 300 доларів;
Нідерланди — 7 200 доларів; https://sud.ua/uk/news/abroad/360659-gd ... p-10-stran

Де є зарплати, там є доходи з яких можна стимулювати громадський транспорт чи якісь екологічні проєкти.
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. Питання чиїм коштом?
Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:00

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.

Харківська плитка завжди була дурним тоном.
Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.

Была.
Давно не покупал плитку, не знаю.
понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".

Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Что имеется ввиду?
Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ
Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати

ПС
якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.


від точки запуску до наприклад Львів


deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа

чи про Fpv на ЛБЗ?

школярів старших класів треба навчати на симуляторі дронів, замість стрільби з лежачі(два дні тому бачив таку картину: дівчинка зробила 3 посріла з "гвінтівки"(такі колись у ссср у тирі були) і вчитель каже-а тепер одне коло навколо ліцею на повній швидкості

https://store.steampowered.com/app/3295 ... Simulator/

Український симулятор бойового застосування дронів Remote Reaper: FPV Drone (https://store.steampowered.com/app/3295 ... aign=db082) отримав нове оновлення!

Цього разу розробник зробив акцент на атмосфері бою та реалістичній симуляції РЕБ.
Це оновлення додає повноцінну реалістична модель придушення каналу керування. Тепер, якщо залетіти в зону дії ворожого РЕБ, є ризик повної втрати контроля над дроном. Цей режим вмикається перед початком місії.

Тепер ворожа техніка відкриває вогонь по цілях, а вибух техніки уражає об’єкти поруч, тож детонація самої машини здатна зачепити цілі навколо.
Нові звуки дрона - їх записали зі справжніх бойових FPV, тепер кожен борт у симуляторі звучить приємно та реалістично.

Симулятор продовжує активно розвиватись, а гравці прямо впливають на його майбутнє.


питання для дроноводів-чи корисний це український симулятор для навчання?
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 11 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:09

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Что имеется ввиду?
Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ
Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати

ПС
якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
від точки запуску до наприклад Львів

deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа
чи про Fpv на ЛБЗ?
ФПВ на ЛБЗ не вийде-завелика затримка
Якраз думав про діпстрайки. якщо Ви праві... то це вже радує , адже можна відкривати ігровий салон з гарантією що його відвідувачів ніхто не буде бусифікувати :D
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:10

  Ой+ написав:
  Water написав:Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.

Харків і Люксембург на одному щаблі?

Таллінн.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:20

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Харківська плитка завжди була дурним тоном.
Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.

Была.
Давно не покупал плитку, не знаю.
понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".

Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?

У кого нет денег на импорт? Или где-то в кладовой/гараже стену нужно оприличить - зачем туда что-то дорогое?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А говорят - форум виноват :roll:
У свій час держава своїми діями призвела до того що у людей пропала мотивація, - Лубінець

"Коли силоміць хтось заламує, навіть не перевіряючи документів... то хто після цього захоче приєднуватись до сил оборони?..

Я коли спілкуюсь з хлопцями на передовій, з командирами на передовій, вони кажуть: "Ми теж не підтримуємо подібну мобілізацію". Ми отримуємо тих людей, які шукають можливість просто піти в СЗЧ, а не займатись обороною", - повідомив Уповноважений з прав людини.

За словами омбудсмена, порівняно з 2022 роком, у 2025 році кількість звернень щодо порушень під час мобілізаційних заходів зросла в 333 рази.

Лубінець наголосив, що держава має кардинально змінити підхід до цього процесу, адже примус знищує внутрішню мотивацію людей.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:36

  _hunter написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Была.
Давно не покупал плитку, не знаю.
понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".

Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?

У кого нет денег на импорт?

Я не зрозумів за імпорт.
Ти в магазині дивився, на ціни за квадрат?
UPD: До того як...
UPDD: Знайди серед харківської аналог цієї іспанії, приклади дві плитки глянцевою стороною https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-cif ... -5x90.html
Water
 
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