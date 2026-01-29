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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1807018071180721807318074>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:43

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове.
По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).

Популізм невмирущий:
Мер Харкова проти трудових мігрантів і за безкоштовне метро. І він не один такий. Це все чудово. Але хто буде за це платити? https://nv.ua/ukr/opinion/desheve-metro ... 09508.html

Очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Харкові накопичилися найбільші по всій Україні борги за газ та електроенергію — перед державними компаніями.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/borgi- ... 99406.html

І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.

Согласен, бесплатный общественный транспорт это популизм.
Но и фраза из вашей первой ссылки: "Ну, звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати, де завгодно в світі, за 20 центів"

Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

КримНаш
https://www.facebook.com/share/v/1C86cM ... tid=wwXIfr
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.

Харків і Люксембург на одному щаблі? Люксембург навіть програє - метро нема взагалі.
Правда є і в ньому привабливі моменти:
Топ-10 країн за купівельною спроможністю середньої місячної зарплати:
Люксембург — 9 300 доларів;
Бельгія — 8 300 доларів;
Нідерланди — 7 200 доларів; https://sud.ua/uk/news/abroad/360659-gd ... p-10-stran

Де є зарплати, там є доходи з яких можна стимулювати громадський транспорт чи якісь екологічні проєкти.
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. Питання чиїм коштом?
Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:00

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.

Харківська плитка завжди була дурним тоном.
Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.

Была.
Давно не покупал плитку, не знаю.
понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".

Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Что имеется ввиду?
Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ
Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати

ПС
якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.


від точки запуску до наприклад Львів


deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа

чи про Fpv на ЛБЗ?

школярів старших класів треба навчати на симуляторі дронів, замість стрільби з лежачі(два дні тому бачив таку картину: дівчинка зробила 3 посріла з "гвінтівки"(такі колись у ссср у тирі були) і вчитель каже-а тепер одне коло навколо ліцею на повній швидкості

https://store.steampowered.com/app/3295 ... Simulator/

Український симулятор бойового застосування дронів Remote Reaper: FPV Drone (https://store.steampowered.com/app/3295 ... aign=db082) отримав нове оновлення!

Цього разу розробник зробив акцент на атмосфері бою та реалістичній симуляції РЕБ.
Це оновлення додає повноцінну реалістична модель придушення каналу керування. Тепер, якщо залетіти в зону дії ворожого РЕБ, є ризик повної втрати контроля над дроном. Цей режим вмикається перед початком місії.

Тепер ворожа техніка відкриває вогонь по цілях, а вибух техніки уражає об’єкти поруч, тож детонація самої машини здатна зачепити цілі навколо.
Нові звуки дрона - їх записали зі справжніх бойових FPV, тепер кожен борт у симуляторі звучить приємно та реалістично.

Симулятор продовжує активно розвиватись, а гравці прямо впливають на його майбутнє.


питання для дроноводів-чи корисний це український симулятор для навчання?
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 11 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:09

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Что имеется ввиду?
Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ
Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати

ПС
якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
від точки запуску до наприклад Львів

deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа
чи про Fpv на ЛБЗ?
ФПВ на ЛБЗ не вийде-завелика затримка
Якраз думав про діпстрайки. якщо Ви праві... то це вже радує , адже можна відкривати ігровий салон з гарантією що його відвідувачів ніхто не буде бусифікувати :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:10

  Ой+ написав:
  Water написав:Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.

Харків і Люксембург на одному щаблі?

Таллінн.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Всё понятно.
Данные, как обычно из справочника Стеля. :)
Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
Він пояснював, що цукрові заводи з продуктивністю в 5 млн/тонн в рік, які залишились ПІСЛЯ СОВКА і їх економічна доцільність розраховувалась виходячи з внутрішніх цін совка на цукор/нафту, а тепер педерація ПРОДАЄ Україні Нафту по світовій ціні, а цукор купує по ціні тросникового, тому Україні ВИГІДНІШЕ ЗАКРИТИ заводи з ПРОДУКТИВНІСТЮ в 3 млн тонн і залишити тільки новіші, які випускають 2 млн тонн для внутрішнього споживання.
Про шахту/елоектроенергію - звідти ж.

Сахар это ключевой товар в 90-х, заменяющий наличность. Помню как бойко шла торговля ним во времена всеобщего бартера в Украине по причине дефицита денег у постсоветских заводов и фабрик. А денег не было потому, что предприятия хотели предприимчивые люди прихватизировать почти задаром за ваучеры. Чтобы прихватизация не влетела в копеечку предприятия предварительно доводили до состояния банкротства, ну а после приходил эффективный собственник и часто просто распродавал остатки, так как "все было уже украдено до нас" и возобновить работоспособность предприятия из предсмертного состояния не каждому по силам. На этом и делали тогда бизнес, попутно спекулируя на сахаре, который тогда неожиданно для торгашей вдруг начал коррелировать с мировыми ценами.

Украина получила избыточные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Россия сразу же исключила украинский сахар из договора с свободной торговле, установив на него высокую пошлину. Таким образом кремль душил экономику Украины параллельно установив монопольно высокую цену на газпромовский газ. 90-е были очень бедные для нас годы. Причина этого только одна - нам не давала развиваться Россия, пытаясь тогда отжать ядерное оружие и запад не стремился чуток приоткрыть для нас, неопытных еще, свои рынки. В итоге через 10 лет Украина лишилась ~90-95% своих сахарных заводов. Мой завод тоже попал в число ликвидированных.

Второй причиной закрытия заводов стало появление товара-заменителя на кондитерском рынке. Речь конечно же о сахарозаменителях. И слаще сахара, и дешевле в применении. И даже менее вредно для здоровья, чем сахар. Приблизительно как сейчас происходит с автомобилями с ДВС при появлении электромобилей на рынке, которые лучше во всех смыслах.

Что могло бы спасти сахарную промышленность Украины? Только грамотные действия во внешней торговой политике украинской власти. Но на этих должностях в 90-х были бывшие коммунисты, изучавшую экономику в далекой молодости по примитивщене от К. Маркса. Да какую можно вообще экономику было ожидать от недалеких людей, отдавших кремлю военный ядерный арсенал Украины за грамоту?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:30

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:............
Харківська плитка завжди була дурним тоном.
Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.

Была.
Давно не покупал плитку, не знаю.
понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".

Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?
Для порівняння надо было показать харьковскую.
Но судя по их финансовым результатам и по тому, что сейчас вместе с Ахметовым купили участок для добычи глины на зап. Украине, кто-то таки покупает.
В 2021
- Объем производства: Завод вышел на пиковую проектную мощность — 24 млн кв. м керамической плитки и керамогранита в год.
- Доля рынка: ХПЗ обеспечивал более 30% всего украинского рынка керамики и являлся крупнейшим производителем в Восточной Европе.
- Экспорт: Около 35% всей выпускаемой продукции уходило на экспорт в более чем 20 стран мира (включая жесткие рынки ЕС, Великобритании и США).

Сейчас, наверно, похуже, но, тем не менее:
- Финансовые объемы: Согласно официальным отчетам предприятия за 2025 год, чистый доход ХПЗ продемонстрировал рост на 3,7% по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,35 млрд гривен.
- Стабильность и прибыль: За 2025 год завод сгенерировал 81,2 млн грн чистой прибыли (что практически равно показателю 2024 года — просадка составила всего 1,9%). По итогам года акционеры направили на выплату дивидендов 50 млн грн, что подтверждает устойчивое финансовое положение завода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:31

  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

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