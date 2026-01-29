|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:32
pesikot
Купував. українську та польско-українську(Cersanit) житомирського заводу
В 3 квартирах
Клали такі як ти, не бідкались
Ціна справа десята, якщо можно купити українське - купую
Одного разу навіть планшет impression - то вже занадто сміливо було, визнаю, здав по гарантії
але будматеріали та продукти - нема питань
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5648
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:41
Schmit написав: Hotab написав:
Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.
У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.
Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати
і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...
"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14262
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:45
fox767676 написав:pesikot
Купував. українську та польско-українську(Cersanit) житомирського заводу
В 3 квартирах
Клали такі як ти, не бідкались
Ціна справа десята, якщо можно купити українське - купую
Одного разу навіть планшет impression - то вже занадто сміливо було, визнаю, здав по гарантії
але будматеріали та продукти - нема питань
Зрозуміло ... в твоєму випадку це завжди - кроїлово, яке веде к попадалову
що по плитці, що по планшету )
це твоя карма недолугого розуму
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14262
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:54
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
якщо констатувати факт - то так, промвиробництво падає. але щоб воно розвивалося треба дещо робити, а не розповідати - всьо пропало...
Высказались?
Хорошо, хоть признали факт, что "промвиробництво падає".
А "треба дещо робити" верно. И кто ж вам это запрещал 30 лет?
а вам? я ще вчився, коли ваші ровесники дерибанили - жалкуєте, що не вистачило кметки? бо нахабності вистачає...
ви щось по суті можете сказати? чи лише особисті накиди? бо успіхи ви помічаєте лише в руських, про Україну пишете лише погані сподівання - це треба окремо описати - хитра брехня від ЛАДа...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13179
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 1784 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:55
ЛАД написав:
Для порівняння надо было показать харьковскую.
Перше посилання це і є харківська.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4313
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:57
ЛАД написав:
Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения.
Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.
але ви ЛАД ніколи не визнали, що в Україні виникло багато нових виробництв - тільки оце презирлеве - якись МЕЗ. але якщо ви не розумієтесь на цьому, то не треба оцей пафос. щоб ЛАД собі нормально їв - а не так, як за часів срср - багато що впровадили..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13179
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 1784 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:00
pesikot написав: Schmit написав: Hotab написав:
Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.
У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.
Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати
і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...
"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)
Так, дійсно, причина початку війни у 2014 році — путін.
Але причина переростання війни у крупномасштабну — Зе і його паства.
Причина ж затягування і трансформації війни у війну на виснаження — Зе, потужні євролідори і численні потужники (у т.ч. і частина порохоботів), які хочуть потужнічати з диванів до кордонів 91, але не хочуть у піхоту ЗСУ.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5602
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:03
budivelnik написав:
.......
Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
........
В 1993 наши политики много чего болтали.
Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40721
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06
Ой+ написав:
..........
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць.
.......
Это вы о чём?
При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40721
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:09
Schmit написав: pesikot написав:
Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати
і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...
"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)
Так, дійсно, причина початку війни у 2014 році — путін.
Але причина переростання війни у крупномасштабну — Зе і його паства.
Причина ж затягування і трансформації війни у війну на виснаження — Зе, потужні євролідори і численні потужники (у т.ч. і частина порохоботів), які хочуть потужнічати з диванів до кордонів 91, але не хочуть у піхоту ЗСУ.
Консерва ти російська (ніякий ти не порохобот), причина одна - Путін ...
Все інше - бризки ...
Бо поки путін хоче воювати - війна буде, а він хоче воювати
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14262
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|25371
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|24098
|
|
|36
|321749
|
|