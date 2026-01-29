Ой+ написав:.......... А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. .......
Это вы о чём? При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".
Зовсім не така:
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів: до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення Найпоширеніші випадки: новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт); https://www.rbc.ua/rus/news/budinki-ele ... 75753.html
Якщо
Ви можете додатково економити, встановивши багатотарифний лічильник. Для будинків з електроопаленням найбільш вигідним є двозонний облік: Нічний час (з 23:00 до 07:00): діє знижка -50%. Відповідно, кіловат коштуватиме 2,16 грн (або 1,32 грн, якщо діє пільговий зимовий тариф).