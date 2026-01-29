ЛАД написав:2. Монопольно высокая цена на газ. В 93-94 РФ установила цены в районе $75–$80 за 1 тыс. куб. м. А с 1995 до конца 2005 цена была $50 за 1 тыс. куб. м.
Правильно Нам газ/нафту продавали ПО СВІТОВІЙ ціні і цукор купували по світовій ціні.... От тільки наші заводи які створили ЛАДИ були дико неефективними..
У 1993 році світова ціна на природний газ становила близько $2,11 за 1 млн BTU (британських теплових одиниць) на американському хабі Henry Hub, а в Європі (контракти на кордоні) вона трималася на фіксованому рівні близько $50 за 1000 кубометрів
а в 1995 ціна на 20% впала
У 1995 році світові ціни на природний газ (орієнтиром для яких слугував американський індекс Henry Hub) знаходилися на історично низькому рівні. Середньорічна спотова ціна становила приблизно $1,60–$2,39 за 1 млн БТЕ (MMBtu)
Так що педерація спочатку давила СВІТОВИМИ цінами а купувати хотіла по внутрішніх... Коли ми оклигались і модернізували виробництво (до 2000 ) тоді нас почали давити митами...
budivelnik написав:Так , кількість ОПЕРАТОРІВ Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати ПС якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
Так проблема в тому, що бойова одиниця в СБС - це не ОПЕРАТОР, а ЕКІПАЖ. Навіть найкращий пілот працюватиме з білянульовою ефективністю, якщо всі інші не виконуватимуть своїх функцій.
"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем, то побачимо, що противник, попри те, що докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менших результатів. Досить скоро він підійде до точки, коли будь-які спроби вже не приноситимуть результатів. Усі сфери російського життя страждають. Дедалі більше людей, навіть диванні патріоти, кричать, що пора згортати війну. Уже пів року існує підготовлений адміністрацією Путіна документ про те, як правильно згорнути "сво". https://24tv.ua/vpliv-viyni-rosiyu-mozh ... u_n3085677
budivelnik написав: тоді нас почали давити митами...
Не только митами, мы сельхозку возили на россию, и и задолго до 2014 года все тот же россельхознадзор, по отмашке находил "жучков" то в сыре, то в яблоках, то в мясе, то в томатах. ПОмню этот цирк, когда потоки перходили на РБ, и уже попадали к россиянам в виде белоруских продуктов....и жучки пропадали, на РБ умели "очищать" правильно. P.S. а это была показательная порка, из за которой украинские бизнесмены потеряли огромные суммы (мы тоже пострадали), скоропорт так почти весь ушел на свалку - https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BD%D1%8B
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 12 чер, 2026 09:36, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:Так , кількість ОПЕРАТОРІВ Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати ПС якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
Так проблема в тому, що бойова одиниця в СБС - це не ОПЕРАТОР, а ЕКІПАЖ. Навіть найкращий пілот працюватиме з білянульовою ефективністю, якщо всі інші не виконуватимуть своїх функцій.
Вибачте, не подумав, тут проблема термінології.. Для мене оператор і екіпаж - це тотожне поняття.. Але Ви праві - виправлюсь.
budivelnik написав: тоді нас почали давити митами...
Не только митами, мы сельхозку возили на россию, и и задолго до 2014 года все тот же россельхознадзор, по отмашке находил "жучков" то в сыре, то в яблоках, то в мясе, то в томатах. ПОмню этот цирк, когда потоки перходили на РБ, и уже попадали к россиянам в виде белоруских продуктов....и жучки пропадали, на РБ умели "очищать" правильно. P.S. а это была показательная порка, из за которой украинские бизнесмены потеряли огромные суммы (мы тоже пострадали), скоропорт так почти весь ушел на свалку
Це дуже хороший приклад Лад - глянь що зараз витворяє(витворяла) педерація перед виборами в Молдові, Грузії, Вірменії.... Заборонила все і вся... Добре Вірменам ЄС підставив плече і вони отримали можливість експорту на 50 млн (нагадаю Вірменія-це +/- Львівська область, тому 50 млн для швидкопсуючих продуктів-це ой як багато) Молдові - газ відрізали Грузинам-Боржомі перекривають....
Так що 3,14дерація-це 3,14дерація, і ті хто її підтримують мають право носити звання 3,14дараційник....
fler написав:"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем, то побачимо, що противник, попри те, що докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менших результатів. Досить скоро він підійде до точки, коли будь-які спроби вже не приноситимуть результатів. Усі сфери російського життя страждають. Дедалі більше людей, навіть диванні патріоти, кричать, що пора згортати війну. Уже пів року існує підготовлений адміністрацією Путіна документ про те, як правильно згорнути "сво". https://24tv.ua/vpliv-viyni-rosiyu-mozh ... u_n3085677
Эльвира Набиуллина согласна доработать до июня 2027 года, но при одном условии – если в россии не введут военное положение и не закроют границы, сообщают СМИ. По данным источников, глава Центробанка рф пропустила ПМЭФ и другие мерприятия из-за «дипломатической болезни», поскольку недовольна положением дел и, по слухам, рассматривает возможность уехать из страны. Её возможный уход эксперты называют системным риском.
Тобто все так чудово, що головна банкірша планує тікати за кордон. Максимум один рік вона готова чекати, що це означає? Отож.
ЛАД написав:2. Монопольно высокая цена на газ. В 93-94 РФ установила цены в районе $75–$80 за 1 тыс. куб. м. А с 1995 до конца 2005 цена была $50 за 1 тыс. куб. м.
Нам газ/нафту продавали ПО СВІТОВІЙ ціні і цукор купували по світовій ціні.... ..........
У 1993 році світова ціна на природний газ становила близько $2,11 за 1 млн BTU (британських теплових одиниць) на американському хабі Henry Hub, а в Європі (контракти на кордоні) вона трималася на фіксованому рівні близько $50 за 1000 кубометрів
а в 1995 ціна на 20% впала
У 1995 році світові ціни на природний газ (орієнтиром для яких слугував американський індекс Henry Hub) знаходилися на історично низькому рівні. Середньорічна спотова ціна становила приблизно $1,60–$2,39 за 1 млн БТЕ (MMBtu)
В период с 1992 по 1997 год единого глобального рынка газа, как для нефти, не существовало — мировой рынок был жестко фрагментирован на региональные хабы. Цены формировались на основе разных механизмов: в США это была биржевая конкуренция, а в Европе и Азии — долгосрочные контракты, жестко привязанные к стоимости сырой нефти и нефтепродуктов (мазута и газойля) с лагом в 6–9 месяцев. .......... 1. Европейский рынок (Германия, граница ЕС) Это была основная «мировая» цена для Евразии, по которой рассчитывался в том числе экспорт «Газпрома» в Западную Европу. Из-за формульной привязки к дешевеющей в те годы нефти (цена барреля колебалась в районе $15–$20) цены на газ в Европе оставались стабильными и умеренными.
1992–1995 гг.: Цены держались в коридоре $2,1 – $2,6 за млн БТЕ (что составляло порядка $75 – $93 за 1 тыс. куб. м).
1996–1997 гг.: На фоне небольшого оживления нефтяного рынка цены незначительно подросли — до $2,8 – $3,2 за млн БТЕ (около $100 – $115 за 1 тыс. куб. м).
Позже:
Этап 1. Стабильность и дешевая нефть (1990–1999 гг.) .... - Стоимость колебалась в пределах $2,0 – $2,7 за млн БТЕ, что в привычном пересчете составляло $70 – $95 за 1 000 куб. м. Этап 2. Миллениум и первый ценовой скачок (2000–2001 гг.).... - цены на газ в 2000–2001 годах впервые в истории пробили психологический барьер в $4 за млн БТЕ (~$145–$150 за 1 000 куб. м), фактически удвоившись по сравнению с серединой 90-х. Этап 3. Затишье и подготовка к либерализации (2002–2004 гг.) .... - Цены немного откатились назад и зафиксировались в коридоре $3,6 – $4,3 за млн БТЕ (примерно $130 – $155 за 1 000 куб. м). .......в 2005 году в Нидерландах заработал хаб TTF (Title Transfer Facility), который сегодня является главным ценовым ориентиром для всей Европы.
Одновременно с этим в 2005 году началось стремительное и необратимое удорожание нефти (нефтяной суперцикл), из-за чего уже к концу 2005 — началу 2006 года цены на газ в Европе улетели к невиданным ранее $230–$250 за 1 000 куб. м.