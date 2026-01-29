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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:32
Xenon написав:
Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.
Приватные компании будут проводить рекрутинг, и отправлять легионеров в Украину, за что будут получать выплаты от государства.
На передку платитимуть до 460 тис грн на місяць: деталі реформи армії.
▪️Середня зп піхотинця становитиме близько 300 тис грн на місяць, максимальна — до 460 тис грн.
▪️За кожен день на позиціях нараховуватимуть по 10 тисяч грн.
▪️За день ударно-пошукових дій — по 20 тисяч грн.
▪️За день участі у штурмових діях — по 40 тисяч грн.
▪️Бойові виплати отримуватимуть як мобілізовані військові, так і контрактники.
В мире достаточно людей, проживающих за чертой бедности. Война для них является хорошим шансом подзаработать на безбедную жизнь в течении нескольких лет. А при удачном вложении денег обеспечить себе достойную старость.
Росия этот факт успешно использовала в начале войны. Покоренные ранее народы как правило бедны как церковные мыши, поэтому при активной рекламной компании у них не включается мозг и критическое восприятие призывов защищать росиян и росийскую территорию почему-то в другой стране. А также ничего не дрогнуло в голове, когда увидели как офигенно русские жили в Донецке (до прихода кремлевских спасателей естественно).
Теперь эту свободу передвижения человеческих ресурсов по миру будет использовать Украина. Лучше поздно, чем никогда. Объективные предпосылки для роста привлекательности украинского правительства созданы за последние два года. Фронт стабилен в целом, эффективные способы ведения боевых операций найдены опытным путем, снабжение из удовлетворительного превратилось в хорошее. Нормальное время для иностранных военных специалистов пройти практику современной войны и вписать свои имена во имя демократии и справедливости.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:33
ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело фигнёй страдать?
Когда в армию?
це вся відповідь?
не бачите (не хочете бачити) те, що розвивається в Україні? тільки тяжпром, тільки метал? а купа країн й не знають, що можна й без тяжпрому жити
треба для початку робити те, що вдається, а потім розвивати щось нове/складніше
а коли спогади з 86 року? як пафосно направляти інших на ризиковані справи, а сам - нікому нічого не винен. звісно, будувати будинок - це не саркофаг будувати
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:39
ЛАД написав: budivelnik написав:
.........
а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище...
........
А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".А много позже Кучма признался, что мы думали, что будем продавать свою продукцию по мировым ценам, а покупать российскую по тем, которые были в Союзе
.
які казки пішли
де це таке Кучма казав?
отак, Будівельник повівся на "другу Франція", попрацював ...дцать років - й створив собі маленьку Францію
а ЛАД як брав срср за зразок, так й зараз живе як в срср - трохи краще, але не набагато. й трохи заздрощів до тих, хто зміг...
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:39
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Вибачте, не подумав, тут проблема термінології..
Для мене оператор і екіпаж - це тотожне поняття..
Але Ви праві - виправлюсь.
Це не тотожне поняття. На жаль, тут просто проблема термінології, тут проблема розуміння.
Тому що екіпаж - це крім пілота штурман, технік, водій, врешті решт.
На жаль, через недоукомплектованість, людям часто доводиться суміщати кілька позицій, і це сильно впливає на ефективність роботи екіпажів та підвищує ризики для них.
Ви не зрозуміли
Для мене оператор -це як би я сказав танкіст.....
І ясно , що є механік, наводчик, заряжаючий,командир... - для мене вони всі танкісти..
Але слово ЕКІПАЖ - більш ємнісне, тому й погодився що був не правий.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:41
sashaqbl написав:
А якщо когось демобілізують - то когось треба мобілізувати.
В принципі - так....
Але є ЩЕ ОДИН ВАРІАНТ
Замінити піхотний взвод кількістю в 20-30 осіб , на відділення з 10 осіб і 3-5 роботизованих наземно/повітряних комплексів.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:45
budivelnik написав:
В принципі - так....
Але є ЩЕ ОДИН ВАРІАНТ
Замінити піхотний взвод кількістю в 20-30 осіб , на відділення з 10 осіб і 3-5 роботизованих наземно/повітряних комплексів.
Не варіант. Людей зараз бракує. + вони вибувають з обєктивних і субєктивних причин. Роботизація в перспективі кількох років - це в кращому випадку доукомплектувати. Але аж ніяк не замінити.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:48
fler написав:
Эльвира Набиуллина согласна доработать до июня 2027 года, но при одном условии – если в россии не введут военное положение и не закроют границы, сообщают СМИ.
По данным источников, глава Центробанка рф пропустила ПМЭФ и другие мерприятия из-за «дипломатической болезни», поскольку недовольна положением дел и, по слухам, рассматривает возможность уехать из страны. Её возможный уход эксперты называют системным риском.
Тобто все так чудово, що головна банкірша планує тікати за кордон. Максимум один рік вона готова чекати, що це означає? Отож.
це вже трохи мафія - вийти-то можна, але чомусь багато виходить у вікно. а хто не хоче виходити - то до них збирається "сладкая парочка"
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:49
Shaman написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
.........
а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище...
........
А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".А много позже Кучма признался, что мы думали, что будем продавать свою продукцию по мировым ценам, а покупать российскую по тем, которые были в Союзе
.
які казки пішли
де це таке Кучма казав?
отак, Будівельник повівся на "другу Франція", попрацював ...дцать років - й створив собі маленьку Францію
а ЛАД як брав срср за зразок, так й зараз живе як в срср - трохи краще, але не набагато. й трохи заздрощів до тих, хто зміг...
Не треба перехвалювати досягнення Будівельника.
Поки що я створив собі тільки Польщу....
Але надіюсь/мрію , що
мої діти стартуючи з того що я зробив(Польща) доберуться і до Франції ,
а внуки зможуть добратись до Швеції...
і тоді вже правнукам прийдеться тягнутись до Швейцарії.....
і при цьому ВСІ так і залишаться жити в Україні.
Саме це є правильним алгоритмом
Створювати навколо себе СВОЄ
а не закликати 3,14дараційників щоб вони НАШЕ засрали на СВІЙ манер.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:53
buratinyo написав: Xenon написав:
Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.
В мире достаточно людей, проживающих за чертой бедности. Война для них является хорошим шансом подзаработать на безбедную жизнь в течении нескольких лет. А при удачном вложении
Боюсь, це з тої ж серії що й 3 тис. "Фламінго".
Чувак просто пи** чергову хуєту.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:55
Banderlog написав: fler написав:
"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем
нам надо іще трохи продержатись? а пані науковиця не підкаже скільки саме? І коли буде демобілізація?
Бо в мене дежавю, помню таку казочку з совкового дєтства...
Там було- день простояти та ніч продержатись, і пішли батьки, потім, брати потім діти...
а як добивали уже дітей то зявилась армія велика комуняцька і помогла перемогти.
Зараз ми правда ждем армію буржуїнську з бангладешськими рабами
Но по суті сценарій однаковий- Парагвайський
.
парагвайський сценарій - це про Рашу. коли диктатор готовий покласти мільйони заради своїх мрій.
вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...
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