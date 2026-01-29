Невже Ви не бачите...sashaqbl написав:Не варіант. Людей зараз бракує. + вони вибувають з обєктивних і субєктивних причин. Роботизація в перспективі кількох років - це в кращому випадку доукомплектувати. Але аж ніяк не замінити.
1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?
Чи трьом піхотинцям в бліндажі , в який треба скидати води/харчів мінімум 10кг/доба?
Тому ще раз
Всі СЬОГОДНІШНІ зміни (люди почали ходити у відпустки) не тому що їх стало більше, а тому що змінився алгоритм використання людей на нулі.)
ПС
Якщо Ви були в піхоті, а зараз в БПЛА - то самі проаналізуйте наскільки ефективнішою стала Ваша праця
І саме різниця між ефективностями і є тією величиною яку можна перевести в кількість особового складу.
Друге питання що будучи комроти в піхоті зі 100 бійцями і отримавши комроти в БПЛА -звичайно хочеться мати 25 екіпажів а не 5-10.....